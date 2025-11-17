Hậu tin đồn diễn viên bất hòa, "Stranger Things" tìm cách kiểm soát thiệt hại

(Ảnh: Getty)

Nhưng những người tham dự sự kiện ra mắt mùa cuối cùng của "Stranger Things" tại Los Angeles vào ngày 6 tháng 11 cho mùa thứ năm có lẽ đã không nhận ra sự bất thường trong mối quan hệ của dàn diễn viên của phim. Tất cả những gì người ta thấy là David Harbour nở nụ cười rạng rỡ trên thảm đỏ, đặc biệt là khi anh còn vui vẻ ôm bạn diễn Millie Bobby Brown, và họ đã chụp ảnh tự sướng với người hâm mộ. Cả hai đã đến sự kiện cùng nhau, và thậm chí còn dành cho nhau những lời khen ngợi trong các cuộc phỏng vấn trên thảm đỏ.

Millie Bobby Brown nói với "Entertainment Tonight" rằng cô "có một mối liên kết thực sự đặc biệt với David" bởi: "Chúng tôi có mối quan hệ cha con, và chúng tôi cùng nhau thực hiện mọi cảnh quay... Thật đặc biệt khi có anh ấy đồng hành cùng tôi trong suốt hành trình".

Khi Harbour trò chuyện với ET, kênh duy nhất anh đồng ý phỏng vấn, anh đã nói về Millie Bobby Brown: "Tôi yêu quý cô ấy, và tôi tự hào khi chứng kiến tất cả các em trưởng thành và trở thành những nghệ sĩ tuyệt vời như vậy... Dự án đặc biệt này thật đặc biệt và chúng tôi đã có cơ hội hiểu nhau sâu sắc".

Nếu hai người có vẻ quá thân thiết vào thứ Năm, có lẽ đó chính là điểm mấu chốt khiến công chúng đặt ra câu hỏi. Vì chỉ trước khi sự kiện thảm đỏ ra mắt diễn ra thì chỉ vài ngày trước đó, tờ Daily Mail của Anh đưa tin (vào ngày 1 tháng 11) rằng Brown đã nộp đơn khiếu nại Harbour về hành vi bắt nạt và quấy rối trước khi bắt đầu sản xuất Phần 5. Cả hai ngôi sao đều không bình luận về câu chuyện này, và Harbour đã hạn chế tương tác với báo chí tại buổi ra mắt. Có lẽ cũng vì dư âm của tin tức kia vẫn còn rất mới.

Tin tức về đơn khiếu nại của Brown đối với Harbour đã đe dọa làm lu mờ việc đưa tin về mùa cuối cùng của "Stranger Things". Tuy nhiên, những người trong cuộc cho biết ngay cả trước khi có tin tức gần đây, Harbour đã không được mong đợi tham gia các buổi họp báo cho chương trình do lịch trình quay phim bận rộn của anh. Nam diễn viên có rất nhiều dự án sắp ra mắt vào năm tới bao gồm "DTF St. Louis" của HBO và "Avengers: Doomsday" của Marvel.

Vì thế, với những gì David và Millie thể hiện trên thảm đỏ được các chuyên gia quan hệ công chúng cho rằng đây chính là cách ê-kíp kiểm soát bê bối ngôi sao của mình. Cách cả hai vui vẻ tương tác bên nhau rõ ràng nhằm truyền tải thông điệp rằng dàn diễn viên đoàn kết, và chương trình lớn hơn bất kỳ cá nhân nào.

Một giám đốc quan hệ công chúng chuyên về giải quyết khủng hoảng cho biết: "Mục tiêu trong những tình huống này là không làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn".

Nên, Netflix đã dựa vào hình ảnh Harbour và Brown vui đùa trên thảm đỏ, đăng tải video hai người chào đón người hâm mộ. Trong khi đó, thương hiệu thời trang của Brown, Florence by Mills, đã bấm thích video và đăng biểu tượng cảm xúc trái tim, và nhiều bình luận của người hâm mộ trên bài đăng cho thấy họ nghĩ rằng những thông tin về mâu thuẫn giữa hai ngôi sao này chẳng có gì to tát. Những bức ảnh chụp bên trong bữa tiệc cũng cho thấy hai người rất thân thiết.

Trong khi đó, các nguồn tin nắm rõ tình hình đã nói với tờ Variety rằng đã có một cuộc điều tra về khiếu nại của Brown và vụ việc đã được giải quyết. Với tư cách là cha con trong phim, đồng thời là đồng chí chiến đấu, Brown và Harbour đã có nhiều cảnh quay chung trong Phần 5 của "Stranger Things", bao gồm một cảnh được một phóng viên của Variety ghi lại trong chuyến thăm phim trường kéo dài cả ngày vào tháng 7 năm 2024.

Đại diện của Brown, Harbour và Netflix đã không trả lời yêu cầu bình luận về sự việc.

Trên thảm đỏ, các nhà lãnh đạo sáng tạo của chương trình - Matt và Ross Duffer, cùng nhà sản xuất điều hành Shawn Levy - đã được tờ Hollywood Reporter trực tiếp hỏi về khiếu nại liên quan đến diễn viên, nhưng các nhà sản xuất và lãnh đạo của loạt phim đã khéo léo trả lời theo cách khác. Tất cả đều nói về tầm quan trọng của việc đảm bảo dàn diễn viên của họ cảm thấy an toàn trong bầu không khí "gia đình" của chương trình.

"Tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện và chúng rất đa dạng, từ những thông tin cực kỳ thiếu chính xác đến... có quá nhiều ồn ào xung quanh nó" - Levy nói với tờ báo - "Nhưng sự thật là chúng tôi coi đoàn làm phim và dàn diễn viên này như gia đình, vì vậy chúng tôi đối xử với nhau bằng sự tôn trọng, và đó luôn là nền tảng".

Còn Ross Duffer chia sẻ: "Chúng tôi đã làm việc này trong 10 năm với dàn diễn viên này, và đến thời điểm này, họ đã là gia đình và chúng tôi vô cùng quan tâm đến họ. Vì vậy, bạn biết đấy, không gì quan trọng hơn việc có một bối cảnh nơi mọi người đều cảm thấy an toàn và hạnh phúc".