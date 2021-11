Hậu Hoàng suýt phải dừng chân tại "Sàn Đấu Vũ Đạo", Noo Phước Thịnh lập tức sử dụng quyền đặc biệt này

Đêm Bán kết 2 Sàn Đấu Vũ Đạo đã chính thức lên sóng, đây chính là đêm thi quan trọng mang tính chất quyết định đội thi nào sẽ được đi tiếp, đội thi nào phải dừng chân tại chương trình ngay trước thềm Chung kết.

Đồng hành cùng giám khảo Noo Phước Thịnh, John Huy Trần trong đêm Bán kết 2 tuần này chính là biên đạo Việt Max. Với chủ đề Retro, khán giả Sàn Đấu Vũ Đạo như được sống lại những ký ức xưa cũ khi xem những tiết mục được đầu tư công phu, hoành tráng của top 5 đội thi. Tất cả thí sinh chương trình đều đặt nhiều tâm huyết vào tiết mục ở đêm thi quan trọng.

Trong đêm Bán kết 2, Katleen Phan Võ đã hóa thân thành "nàng mèo" cực sexy, nhảy trên nền nhạc Black Cat - bản hit của Janet Johnson. Nữ diễn viên đã truyền tải được hình ảnh mạnh mẽ, hoang dã, từ "mèo nhà" biến thành "mèo rừng" nhờ sự nỗ lực bền bỉ. Rút kinh nghiệm sau khi bị chê "lạc đề" ở đêm Bán kết 1, bộ đôi Katleen - Lâm Vinh Hải đã mang đến cho người xem cảm giác được sống trong không khí đậm retro.

Kết quả, Katleen và Lâm Vinh Hải nhận được 3 điểm 9,5 từ 3 giám khảo.

Dẫn đầu trong đêm Bán kết 1, Thiều Bảo Trang tuần này gây ấn tượng với hình ảnh khác lạ khi hóa thân thành một bà lão, cuốn lô đủ màu, nhảy cực sung trên sân khấu. Dù đội thi đầu tư rất nhiều về trang phục, Noo Phước Thịnh cho biết anh chưa cảm nhận rõ bản sắc retro thể hiện qua tiết mục. Biên đạo Việt Max đánh giá cao về tinh thần của đội, có kết hợp nhiều thể loại nhảy như locking, popping. Tuy nhiên, nam giám khảo cho rằng mọi thứ vẫn chưa đủ đầy, trang phục ra màu vintage hơn retro, nhìn vào có thể đoán trước được mọi thứ.



Kết quả, team Thiều Bảo Trang - Dương Anh Mỹ nhận về 3 điểm 9 từ các giám khảo.

Bị bong gân từ đêm Bán kết 1, tuần này, chấn thương chân của Liz Kim Cương đã nặng hơn khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, với ý chí quyết tâm, bộ đôi Double L "biến nguy thành cơ", vượt qua khó khăn bằng cách nhảy trên xe lăn, mang đến cho khán giả tiết mục đầy mãn nhãn với chuyện tình xúc động giữa cô bồi bàn và chàng thủy quân. Dưới nền nhạc Another Day Of Sun - Candyman - City Of Stars, Liz Kim Cương - Lit Nguyễn đã khiến mọi người nghẹn ngào, như bị cuốn theo câu chuyện.



Giám khảo Noo Phước Thịnh cảm phục trước tinh thần của Liz Kim Cương thể hiện qua nhân vật cô bồi bàn phải ngồi xe lăn. Biên đạo Việt Max nhận xét rằng mọi thứ đều hoàn hảo, từ phần âm nhạc, dàn dựng, chia phần mở - thân - kết hợp lý, bộc lộ được tâm lý nhân vật. Giám khảo John Huy Trần xúc động vì thấy được nỗ lực của Liz Kim Cương: "Thấy em ngồi xe lăn, anh vừa thấy tội cho em, anh vừa sợ em lấy điều này làm chiêu trò nhưng em đã làm rất tốt".

Liz Kim Cương - Lit Nguyễn đã nhận về 3 điểm 10 vô cùng xứng đáng.

Sau một tuần bị chê vì giảm sút phong độ, Hậu Hoàng đã chọn nhạc Trịnh (ca khúc Ngẫu Nhiên) để làm nền nhạc cho phần thi của đội mình. "Thánh nhạc chế" lấy bối cảnh từ tương lai quay về với thời điểm hiện tại để làm rõ chất retro trong đêm thi Bán kết 2. Tuy nhiên, nếu Hậu Hoàng không lên tiếng giải thích, các giám khảo đều không thể hiểu được ý đồ của đội thi này.

Biên đạo John Huy Trần nhận xét: "Anh muốn cảm nhận retro, bài sạch mà cũng hơi an toàn. Tới vòng này anh muốn nhiều hơn nữa". Biên đạo Việt Max cho biết cả hai đã làm tốt phần kỹ thuật nhưng cần tiết chế hơn và khẳng định bộ đôi này còn có thể đột phá hơn. Từ trước đến nay, Hậu Hoàng luôn tạo cho mọi người cảm giác "đi thi như đi chơi" nhưng theo Noo Phước Thịnh: "Vòng này không phải thi như chơi nữa mà thật sự phải là thi".

Với lời hứa sẽ thể hiện hết mình ở vòng sau, cả hai nhận về 8,5 điểm từ giám khảo John Huy Trần, 2 điểm 9 từ biên đạo Việt Max - Noo Phước Thịnh.

Trong đêm Bán kết 2, giám khảo đã không còn nhận ra MLee quyến rũ, sexy ở các vòng trước. "Bông hồng lai" đã có quyết định táo bạo, biến hóa thành anh chàng điển trai với hình tượng mới hết sức manly, làm sống lại "bầu trời" âm nhạc Hong Kong thập niên 80 - 90. Tiết mục được đầu tư quá hoành tráng, dễ hiểu, đúng chủ đề, lồng ghép cả giọng MC Tuyền Tăng, chất nhạc EDM khiến mọi người đều trầm trồ.

Với tiêu chí "tiết mục phải như vầy mới đúng những gì được giao", bộ đôi MLee - Phụng Gà đã nhận về 3 điểm 10 tuyệt đối từ các giám khảo, ẵm luôn giải thưởng 5 triệu đồng nhất tuần.

Sau khi tổng kết 2 đêm thi Bán kết, Liz Kim Cương - Lit Nguyễn chính là đội thi dẫn đầu, được nhiều người dự đoán là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Quán quân mùa 1. Thúy Hậu - Ngọc Tân là đội thi có điểm tích lũy thấp nhất, suýt phải dừng chân tại Sàn Đấu Vũ Đạo. Với lời hứa sẽ thể hiện tốt hơn ở vòng sau, cả hai đã nhận được quyền cứu trợ - nút hồi sinh từ các giám khảo, được trao thêm cơ hội bước vào Chung kết.