Chuyện về những mỹ nam quý tộc độc thân "ẩn mình"

Trong khi đám cưới của Hugh Grosvenor và Olivia Henson là cái kết đẹp cho một cuộc tình như mơ, thì chuyện tình cảm của giới quý tộc Anh vẫn thu hút sự quan tâm của công chúng. Tử tước Louis Spencer được biết đến là một nhân vật bí ẩn, sở hữu dòng máu quý tộc cùng khối tài sản kế thừa khổng lồ nhưng lại có cuộc sống đời thường rất kín tiếng.

Là cháu trai của Vương phi Diana, ở tuổi 30, Louis Spencer được biết đến là một diễn viên ít tiếng tăm và hầu như không xuất hiện trên truyền thông. Tuy nhiên, khi cha của Louis - em trai của Vương phi Diana qua đời, Louis sẽ trở thành Bá tước Spencer thứ 10 và thừa kế khối tài sản khổng lồ trị giá hơn 100 triệu bảng Anh bao gồm căn biệt thự Althorp 90 phòng nguy nga, bộ sưu tập nghệ thuật và đồ nội thất quý hiếm cùng 28 tòa nhà và công trình kiến trúc ấn tượng khác.

Hầu tước của Granby Charles Manners, người được mệnh danh là một trong những "chàng trai độc thân sáng giá nhất thế giới" bởi tạp chí Tatler, là thành viên của gia tộc sở hữu lâu đài Belvoir, Leicestershire, địa điểm quay bộ phim nổi tiếng The Crown của Netflix. Không khiến những người hâm mộ thất vọng, Charles Manners, 24 tuổi, vẫn đang độc thân và được cho là "mục tiêu" của rất nhiều cô gái. Tạp chí Tatler thậm chí còn tiết lộ rằng, rất nhiều cô gái đã "xếp hàng" để được gặp Charles.

Từ bỏ "quyền lợi hoàng gia", theo đuổi đam mê cá nhân: Họ là ai?

Cassius Taylor, người đứng thứ 46 trong danh sách kế vị ngai vàng lại là một "ẩn số" khi sở hữu vẻ ngoài nổi loạn và phong cách thời trang đường phố. Khác với những người họ hàng hoàng gia khác, Cassius, 27 tuổi, được tự do phát triển đam mê và trở thành cái tên quen thuộc trong giới nghệ thuật London. Anh được biết đến là con trai của Lady Helen Taylor, 59 tuổi, và nhà buôn tranh nghệ thuật Timothy Taylor.

Sinh ra trong gia đình "nửa hoàng gia nửa nghệ thuật", Cassius được lớn lên xa ánh đèn sân khấu. Anh theo học tại trường Cao đẳng Wellington ở Berkshire với học phí lên tới 35.775 bảng Anh (1,15 tỷ đồng) mỗi năm trước khi theo học ngành quản lý nghệ thuật tại Goldsmiths. Cassius cũng thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường trên Instagram cá nhân với những bức ảnh chụp cùng bạn bè hoặc những người em họ nổi tiếng khác như Lady Amelia Windsor và Flora Vesterberg (cháu gái của Công chúa Alexandra, em gái của Công tước xứ Kent).

Ít ai nhận ra Charles Armstrong-Jones, cháu trai của Nữ vương và là thành viên quan trọng trong Hoàng gia Anh. Charles, 24 tuổi, được biết đến với cái tên Tử tước Linley và có cuộc sống khá kín tiếng với nghề nhạc sĩ. Giống như các thành viên khác trong gia đình, bao gồm Thân vương William và Vương tử Harry, Charles được đào tạo tại trường Cao đẳng Eton và học cùng khóa với anh họ Arthur Chatto, con trai thứ hai của con gái Vương nữ Margaret, Lady Sarah Chatto.

Charles sau đó theo học ngành kỹ thuật thiết kế sản phẩm tại Đại học Loughborough và tốt nghiệp vào năm 2021. Chia sẻ về người em trai tài năng, Margarita cho biết: "Charles rất thích nhạc giao hưởng. Cậu ấy tự học chơi đàn piano, guitar và ca hát. Bằng cách nào đó, cậu ấy có thể kết hợp tất cả chúng lại với nhau - bao gồm cả dàn hợp xướng trực tuyến - trên máy tính xách tay của mình thành một bản nhạc."

"Tỷ phú" độ tuổi 30: Ai sẽ là người "cướp" trái tim hàng triệu cô gái?

Cuộc sống độc thân của những quý ông này là "niềm mơ ước" của biết bao cô gái mong muốn có được chuyện tình cổ tích với hoàng tử ngoài đời thực. Mỗi người lại sở hữu xuất thân và sở thích khác nhau, chính vì vậy, không dễ để dự đoán ai sẽ là một nửa hoàn hảo của họ.

Sau đám cưới của chàng công tỷ phú Hugh Grosvenor, công chúng lại hướng sự chú ý vào những cái tên như Louis Spencer và Charles Manners. Chuyện tình cảm của họ không chỉ là đề tài bàn tán mà còn phản ánh sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại trong cuộc sống của giới quý tộc Anh.

Trong khi đó, Nam tước Pete Czernin, hay còn được gọi là The Honourable Pete Czernin, là một nhà sản xuất phim người Anh từng đoạt giải Oscar. Sau khi ly hôn với người vợ 26 năm, Lucinda Wright, một nhà tư vấn nghệ thuật, ông trở thành cái tên được phái nữ "săn đón". Pete, nhà sản xuất của The Banshees of Inisherin, là bạn học của David Cameron ở Eton và là một phần của nhóm Chipping Norton.

Theo Dailymail