Hari Won vắng mặt trong bức ảnh chung của gia đình Trấn Thành

Trấn Thành và Hari Won chính thức kết hôn vào năm 2016. Sau gần một thập kỷ bên nhau, cả hai được xem là một trong những cặp vợ chồng có sức ảnh hưởng lớn của Vbiz, luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Mới đây, Trấn Thành đăng tải trên trang Facebook cá nhân có 18 triệu người theo dõi bức ảnh chụp sum họp bên các thành viên trong gia đình kèm dòng chú thích ngắn gọn: “Gia đình, gia đình”. Khoảnh khắc ghi lại không khí sum họp ấm cúng bên bố mẹ và các thành viên trong nhà vào mùng 2 Tết của Trấn Thành nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn.

Trấn Thành đăng tải hình ảnh bên các thành viên trong gia đình vào mùng 2 Tết. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, điều khiến dân mạng chú ý hơn cả là việc Hari Won không xuất hiện trong khung hình. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ thắc mắc về sự vắng mặt của nữ ca sĩ.

Trước những đồn đoán, Trấn Thành đã trực tiếp lên tiếng ngay dưới bài đăng. Nam MC hài hước giải thích: “Đoạn này Hari đi toilet mấy bà ơi”. Chia sẻ ngắn gọn nhưng đủ để xóa tan những suy đoán tiêu cực, đồng thời cho thấy sự thoải mái của anh trước sự quan tâm từ công chúng.

Trấn Thành lên tiếng làm rõ khi netizen bàn tán chuyện Hari Won không có mặt trong bức hình chung. Ảnh: Chụp màn hình

Vào mùng 1 Tết, Hari Won cười tươi rói chụp hình chung với gia đình của Trấn Thành. Ảnh: FBNV

Trong suốt gần 1 thập kỷ chung sống, Hari Won và Trấn Thành không ít lần vướng nghi vấn hôn nhân trục trặc. Cặp đôi từng được cho là ký hợp đồng hôn nhân. Trấn Thành từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi: "Có nhiều người nói chúng tôi có hợp đồng hôn nhân, hết hợp đồng này nọ.

Thời gian là câu trả lời cho mọi thứ mà, các bạn đợi xem hợp đồng này khi nào hết. Tôi không nghĩ vậy đâu, ai mà đủ kiên nhẫn ký lâu như vậy". Một dịp khác, anh chia sẻ: "Hợp đồng hôn nhân ấy có thật. Bọn tôi ký tới 3 kiếp lận, kiếp sau và kiếp sau nữa, tôi chắc chắn vẫn sẽ lấy Hari Won".

Cặp đôi không ít lần vướng thông tin tiêu cực liên quan tới chuyện hôn nhân. Ảnh: FBNV

Sau 9 năm gắn bó và chung sống, Trấn Thành và Hari Won vẫn chưa vội vàng trong kế hoạch sinh con. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ, việc nuôi dạy một đứa trẻ nên người là trách nhiệm vô cùng lớn, đòi hỏi cha mẹ phải đầu tư thời gian, công sức và cả sự hy sinh lâu dài.

Trấn Thành cũng cho biết, khi cả hai hoàn thành những dự định và mong muốn riêng trong sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân, họ mới cân nhắc đến chuyện có con. Với cặp đôi, đó là quyết định quan trọng cần được chuẩn bị kỹ lưỡng thay vì vội vàng theo áp lực xung quanh.