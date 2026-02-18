Chấm điểm 4 phim Việt đang đại chiến ngoài rạp

Mùa phim Tết 2026 mang bốn khẩu vị với một phim mang quán tính thương hiệu rất mạnh, một phim sống bằng tranh luận và vùng miền, một phim gia đình an toàn nhưng dễ bị đòi hỏi cái mới và một phim có sao phòng vé nhưng rủi ro “trôi” vì thiếu câu chuyện để bàn. Nếu mọi thứ không có cú rẽ bất ngờ trong ba ngày đầu năm mới, trật tự phòng vé nhiều khả năng sẽ sớm định hình ngay trong kỳ nghỉ Tết dài 9 ngày.

Sau mùng 1 Tết (17/2), phim của Trấn Thành có doanh thu đứng đầu, kết quả không mấy bất ngờ. Tính đến 22h tối mùng 1, Thỏ ơi vượt mốc 42 tỷ đồng. Phim bán ra 276.000 vé với gần 4.000 suất chiếu trong ngày khởi chiếu. Tối 16/2, nhà sản xuất phim cho biết Thỏ ơi có hơn 130.000 lượt vé đặt trước - con số cao nhất từ trước đến nay ở phòng vé Việt. Thành tích này phá kỷ lục của Bộ tứ báo thủ (129.000 lượt), cũng do Trấn Thành đạo diễn.

Trong ngày đầu công chiếu toàn quốc, tổng doanh thu Mùi phở, Nhà ba tôi một phòng và Báu vật trời cho cộng lại cũng không đọ được với tác phẩm của Trấn Thành.

Nhà ba tôi một phòng tạm vươn lên vị trí thứ hai với doanh thu 9,4 tỷ đồng trong ngày 17/2, bán được 90.000 vé. Phim có tổng doanh thu hơn 13 tỷ đồng. Báu vật trời cho kiếm 4 tỷ đồng trong ngày 17/2, bán 40.000 vé/ 1190 suất chiếu. Tổng doanh thu đạt hơn 6 tỷ đồng. Mùi phở xếp cuối về doanh thu ngày, ngang ngửa Báu vật trời cho nếu xét tổng doanh thu.

'Thỏ ơi' ở thế chủ động

Phòng vé Tết, xét cho cùng, không chỉ là cuộc đua chất lượng phim. Đó là cuộc đua chiếm suất chiếu, chiếm câu chuyện trên mạng xã hội và quan trọng nhất là chiếm thói quen. Khi khán giả đã hình thành thói quen Tết ra rạp, lựa chọn của họ thường nghiêng về cái tên khiến họ thấy an tâm, tò mò hoặc sợ bị bỏ lỡ cuộc trò chuyện của số đông.

Trong bối cảnh ấy, tôi giữ dự đoán Trấn Thành sẽ thắng mùa Tết năm thứ 5 liên tiếp, và Thỏ ơi là đầu tàu rõ nhất. Dù là phim giới hạn độ tuổi 18+, đây không hẳn là điểm bất lợi tuyệt đối. Nhãn 18+ có thể khiến một phần gia đình có trẻ nhỏ phải cân nhắc nhưng lại tạo hiệu ứng “người lớn” - một loại tò mò rất mạnh trong dịp Tết, khi nhóm khán giả trẻ và trung niên đi chơi theo nhóm bạn, theo cặp, theo đồng nghiệp.

Thỏ ơi của Trấn Thành hầu như không có ngôi sao phòng vé nhưng đang nắm lợi thế lớn.

Về thế trận, Thỏ ơi sở hữu ba lợi thế thương mại mà Trấn Thành lâu nay khai thác rất giỏi. Đầu tiên là độ phủ truyền thông và khả năng tạo viral. Trấn Thành luôn hiểu cách biến phim thành sự kiện xã hội, không chỉ qua trailer mà qua nhịp tung thông tin, câu thoại, tình huống và cả những điểm gây tranh luận vừa đủ để người ta phải “đi xem cho biết”.

Ngay từ phim đầu tiên là Bố già cách đây 5 năm, Trấn Thành đã có kỹ năng nắm “điểm rơi” đại chúng: Tết là dịp khán giả cần cảm xúc rõ ràng, dễ đồng cảm, dễ kể lại. Ngay cả khi chất lượng chỉ ở mức trên trung bình, nếu phim có vài phân đoạn đủ mạnh để lan truyền, doanh thu sẽ được bơm lên bởi hiệu ứng đám đông.

Một điểm đặc biệt nữa nằm ở quán tính thương hiệu. Trấn Thành đang ở vị trí mà khán giả đại chúng dần mặc định: cứ Tết là xem phim của Trấn Thành thế nào. Một khi thói quen đã hình thành, đối thủ phải rất mới hoặc rất gây sốc mới bẻ được.

Về chuyên môn, đồng ý với nhiều nhận định cho rằng Thỏ ơi không đạt độ tay nghề như Mai nhưng khá hơn Bộ tứ báo thủ năm ngoái ở mức độ “xem xong có cái để nói”. Điểm quan trọng không nằm ở việc phim có hoàn hảo không mà ở chỗ có đủ khoảnh khắc để khán giả quay clip reaction, cắt meme, tranh luận và rủ nhau ra rạp không. Dự đoán, Thỏ ơi có thể đạt 400-500 tỷ đồng.

Trong kịch bản thuận lợi nếu viral mạnh, suất chiếu áp đảo tuần đầu tiên, tranh luận không vượt ngưỡng phản cảm, phim đủ khả năng giữ nhịp đến hết tuần thứ hai. Rủi ro chính nằm ở nhãn 18+ làm hẹp một phần tệp gia đình và việc tranh luận nếu chuyển thành phản ứng ngược thì tốc độ rơi doanh thu sau tuần đầu tiên sẽ nhanh.

Khẩu vị Bắc đưa 'Mùi phở' bứt lên, 'Nhà ba tôi một phòng' ở thế giữa

Nếu Thỏ ơi thắng bằng quán tính và chiến lược tạo sự kiện, cuộc đua vị trí thứ hai năm nay lại thú vị hơn vì phụ thuộc nhiều vào tâm lý tò mò và địa lý khán giả.

Mùi phở có thể xếp ở vị trí á quân và nhấn mạnh phần lớn doanh thu của phim này sẽ đến từ thị trường miền Bắc, nơi sức nặng biểu tượng của Xuân Hinh vẫn là một bảo chứng rất riêng. Ở mùa Tết, gương mặt nghệ sĩ đôi khi quan trọng không kém thể loại: nó tạo cảm giác đúng không khí, đúng nhà, đúng Tết. Xuân Hinh có lợi thế đó.

Phần lớn doanh thu của Mùi phở sẽ đến từ thị trường phía Bắc.

Điểm đáng nói hơn là Mùi phở đang gây tranh cãi về chất lượng. Trong cơ chế phòng vé hiện tại, tranh cãi không phải lúc nào cũng xấu, miễn là kích hoạt đúng loại tò mò của khán giả: "Phim bị chê thật không?”, “Xuân Hinh diễn ra sao?”, “Có gì đặc biệt mà người ta nói nhiều?”.

Đặc biệt ở miền Bắc, phim có màu sắc văn hóa địa phương, có ngôn ngữ hài đặc trưng, có “hồn vía” quen thuộc sẽ kéo được nhóm khán giả trung niên và gia đình ra rạp. Đây là những tệp ít bị dao động bởi trend nhưng lại có sức mua ổn định dịp Tết. Mùi phở có thể đạt doanh thu dự đoán trên dưới 100 tỷ đồng.

Kịch bản đẹp của phim là tranh luận giúp tăng tò mò, sự tò mò chuyển hóa thành lượt xem và sau đó truyền miệng đủ tốt để giữ nhịp đến tuần thứ hai. Kịch bản xấu là tranh cãi tập trung vào nhược điểm gây khó chịu (ồn, kịch, gượng) khiến khán giả ngại rủ nhau đi xem, phim sẽ rơi nhanh.

Ở chiều ngược lại, Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang là trường hợp ở giữa khi không yếu nhưng khó bùng nổ nếu thiếu yếu tố mới. Lâu lắm Trường Giang mới trở lại với điện ảnh và việc cạnh tranh trực tiếp với Trấn Thành khiến sự so sánh gần như là điều không tránh khỏi. Nhưng so với phim Tết trăm tỷ của Trường Giang cách đây hơn chục năm ( Siêu sao siêu ngố ), Tết 2026 là lúc khán giả đại chúng đã tinh hơn: họ vẫn thích phim gia đình nhưng đòi hỏi một cú twist, một phát hiện mới hoặc một cách kể không cũ.

Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang thiếu yếu tố mới.

Vấn đề của phim Nhà ba tôi một phòng là đề tài hơi cũ. Cũ không phải tội nếu cũ mà kể hay, nhân vật có sức sống, cảm xúc đủ thật. Nhưng nếu cũ lại thêm an toàn và thiếu điểm nhấn, phim sẽ khó thắng trong cuộc đua suất chiếu: rạp sẽ ưu tiên bộ phim lấp đầy ghế nhanh hơn, tạo được hàng chờ, tạo được cơn sốt.

Phim có thể ổn định nhờ tệp gia đình nhưng để vượt Mùi phở thì cần yếu tố bất ngờ như một tuyến nhân vật tạo thương cảm, một đoạn cao trào lan truyền hoặc một mảng miếng hài thật sự mới.

Dự đoán, doanh thu Nhà ba tôi một phòng khoảng 70-90 tỷ.

'Báu vật trời cho' gặp bài toán bản sắc

Vị trí cuối trong top 4 nghiêng về Báu vật trời cho, không phải vì thiếu ngôi sao mà vì thiếu thứ quan trọng nhất của thị trường hiện nay - chủ đề đủ sắc để khán giả bước ra khỏi rạp và muốn nói tiếp.

Đúng là phim có lợi thế truyền thông. Tuấn Trần và Phương Anh Đào từng gắn với ký ức phòng vé rất đẹp từ Mai trong mùa phim Tết 2024. Nhưng hiệu ứng tái hợp chỉ là vé mở màn. Để thắng mùa Tết, phim cần thêm câu chuyện của chính nó - một bản sắc riêng, một mồi tranh luận, một chất liệu khiến khán giả thấy “đi xem phim này thì có cái để kể”.

Báu vật trời cho có cặp đôi bảo chứng phòng vé nhưng khâu truyền thông khá yếu.

Báu vật trời cho pha trộn nhiều thể loại: hài, hành động, tâm lý, gia đình. Chính sự pha trộn ấy có rủi ro tạo cảm giác “đủ vị” nhưng không có món chủ lực. Khi khán giả không biết gọi tên phim bằng một câu (phim về cái gì?), họ cũng khó rủ nhau đi xem bằng một câu. Đây là điểm yếu chí mạng trong thời mạng xã hội, khi mọi thứ cần được đóng gói thành một thông điệp ngắn và gợi tò mò.

Dự đoán doanh thu Báu vật trời cho khoảng 40-60 tỷ. Trừ khi phim có cú lật bất ngờ về truyền miệng còn nếu không, tác phẩm này dễ bị lấn bởi ba đối thủ có đường truyền thông rõ hơn.

Bức tranh lớn của mùa phim Tết 2026 không chỉ nằm trong 9 ngày đầu năm. Năm nay, mùng 10 Tết tiếp tục có thêm phim Việt ra rạp. Điều đó khiến chiến lược doanh thu Tết không chỉ là đánh nhanh thắng nhanh, mà là bài toán độ bền. Phim nào giữ được nhịp đến tuần 2-3 mới thật sự là kẻ chiến thắng trọn vẹn.

Nếu nhìn rộng hơn, 2026 có thể là một trong những năm cạnh tranh mạnh nhất khi lượng phim Việt dự kiến ra rạp nhiều, buộc các nhà làm phim phải làm chuyên nghiệp hơn trong ba điểm: định vị khán giả, chiến thuật marketing và thiết kế trải nghiệm truyền miệng. Mùa Tết chỉ là phát súng mở màn nhưng “phát súng” ấy luôn cho thấy ai hiểu thị trường nhất và ai đang đi trước một nhịp.