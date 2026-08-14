Hari Won khoác váy cưới sau gần 10 năm kết hôn, ánh mắt của Trấn Thành mới là điều gây chú ý

Hari Won vừa có màn xuất hiện đặc biệt trong show diễn The Prime của NTK Đỗ Long khi đảm nhận vị trí First Face và sải bước trong một thiết kế váy cưới. Ngay sau sự kiện, nữ ca sĩ đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc catwalk trên trang cá nhân kèm dòng chia sẻ đầy hài hước: "Hôm nay em sẽ là cô dâu anh ấy. Chúng ta là vợ chồng son 10 năm hihi. Anh sẽ làm gì đây? Trấn Thành".

Nguồn: Hariwon

Cô cũng không quên gửi lời cảm ơn đến NTK Đỗ Long vì đã mang đến cho mình một trải nghiệm đáng nhớ: "Đỗ Long thank u anh! Cho em những trải nghiệm khó quên".

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Không chỉ bởi hình ảnh Hari Won trong chiếc váy cưới trắng, mà còn bởi màn tương tác đầy ngọt ngào giữa cô và ông xã.

Nguồn: Hariwon

Ngay dưới phần bình luận, Trấn Thành để lại lời nhắn khiến nhiều người bật cười: "Anh sẽ dời lịch quay để đi coi nóc nhà của anh diễn".

Chỉ một câu ngắn gọn nhưng đủ cho thấy sự ủng hộ của nam MC dành cho vợ. Trước đó, Hari Won từng tiết lộ Trấn Thành bận lịch quay phim nên có thể sẽ không tham dự show. Thế nhưng cuối cùng, anh vẫn sắp xếp thời gian để có mặt, ngồi ở hàng ghế khán giả theo dõi trọn vẹn màn trình diễn của bà xã.

Nếu đoạn clip Hari Won đăng tải khiến người xem chú ý đến thần thái của nữ ca sĩ thì những video ghi lại từ hàng ghế khán giả lại khiến Trấn Thành trở thành nhân vật được nhắc đến nhiều không kém.

Nguồn: Hariwon

Trong nhiều khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội, nam MC liên tục dõi mắt theo từng bước catwalk của vợ. Anh nhiều lần gật gù, mỉm cười và không giấu được vẻ tự hào khi Hari Won xuất hiện trên sàn diễn trong vai trò First Face. Có lúc Trấn Thành còn chăm chú quan sát với ánh mắt đầy trìu mến, khiến nhiều cư dân mạng nhận xét "nhìn thôi cũng đủ thấy anh tự hào về vợ".

Dưới các đoạn video được chia sẻ, nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú trước biểu cảm của nam MC.

Có người viết: "Nhìn ánh mắt của Trấn Thành là biết mê vợ cỡ nào".

Một tài khoản khác bình luận: "Hari đẹp thật nhưng ánh mắt của Trấn Thành còn đáng xem hơn".

Nguồn: Hariwon

Nhiều người cũng cho rằng sau gần một thập kỷ gắn bó, điều đáng quý không nằm ở những lời nói ngọt ngào mà chính là cách cả hai vẫn luôn xuất hiện để ủng hộ nhau trong những cột mốc quan trọng.

Không ít cư dân mạng để lại nhận xét rằng, trải qua 10 năm hôn nhân, không phải người chồng nào cũng vẫn giữ được ánh mắt đầy tự hào và yêu thương mỗi khi nhìn vợ như Trấn Thành. Chính những khoảnh khắc rất tự nhiên ấy lại khiến nhiều người cảm nhận được tình cảm bền chặt của cặp đôi.

Nguồn: Hariwon

Hari Won và Trấn Thành kết hôn vào cuối năm 2016. Suốt chặng đường đồng hành, cả hai nhiều lần đối mặt với những tin đồn hay áp lực từ dư luận. Dẫu vậy, họ vẫn luôn chọn cách xuất hiện cùng nhau trong những dịp quan trọng, công khai dành sự động viên và ủng hộ cho đối phương trong công việc cũng như cuộc sống.

Lần này cũng vậy. Hari Won tỏa sáng trên sàn catwalk với hình ảnh cô dâu, còn Trấn Thành lặng lẽ ngồi dưới hàng ghế khán giả dõi theo từng bước chân của vợ. Không cần những cử chỉ quá phô trương, chỉ một ánh mắt chăm chú, một nụ cười và lời bình luận "Anh sẽ dời lịch quay để đi coi nóc nhà của anh diễn" cũng đủ khiến nhiều người cảm thấy đây chính là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của cặp đôi tại sự kiện.