Cân nặng của Trấn Thành từ lâu đã trở thành "mảng miếng" khiến anh bị khán giả, đồng nghiệp trêu ghẹo mỗi khi xuất hiện. Từ sân khấu gameshow, thảm đỏ sự kiện cho đến hậu trường đời thường, Trấn Thành luôn là tâm điểm của những màn giao lưu xoay quanh ngoại hình nhưng anh thường đón nhận với tâm thế rất vui vẻ, thoải mái. Và mới đây, người "ra đòn tấn công" Trấn Thành không ai khác lại chính là bà xã Hari Won.

Trên trang cá nhân, Hari Won chia sẻ lại một bức ảnh do "team qua đường" ghi lại khoảnh khắc Trấn Thành đang cầm micro trò chuyện. Góc chụp nghiêng từ phía sau vô tình làm lộ rõ ngoại hình tròn ủm của Trấn Thành. Hari Won trêu chồng bằng loạt câu hài hước như: "Em mê a quá", "Sao cưng dữ dị!!!!!", "Cưng xỉu á", "Mập mập múp múp"... Sau khi xem ảnh, Trấn Thành cũng nhanh chóng cảm thán lại: "Anh quê quá vợ ơi", "Anh nhục".

Hari Won thích thú chia sẻ lại khoảnh khắc Trấn Thành đu hàng rào ở rạp phim, thân hình tròn trịa (Ảnh: Tổng hợp)

Màn đối đáp qua lại vừa hài hước vừa đáng yêu này lập tức thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả cho rằng chỉ có Hari Won mới đủ "gan" để trêu Trấn Thành đến vậy. Cách đáp lại của Trấn Thành thể hiện sự đáng yêu, hài hước của cặp đôi. Nhiều khán giả nhận xét rằng chính sự thoải mái, sẵn sàng "dìm" nhưng vẫn đầy yêu thương ấy đã tạo nên màu sắc riêng cho mối quan hệ này. Nếu Trấn Thành là người hoạt ngôn, giàu cảm xúc thì Hari Won lại mang đến nguồn năng lượng nhẹ nhàng, quăng miếng "tỉnh queo" nhưng cực kỳ duyên dáng.

Trong khi Hari Won liên tục trêu ghẹo thì Trấn Thành đành bất lực "Anh nhục" (Ảnh: FBNV)

Thực tế, cân nặng của Trấn Thành luôn là đề tài khiến anh bị đồng nghiệp trêu chọc. Trong nhiều chương trình, không ít lần nam MC bị gọi vui là khủng long, voi biển... Tuy nhiên, thay vì né tránh, Trấn Thành thường chọn cách tự trêu lại chính mình. Anh từng chia sẻ rằng do tính chất công việc dày đặc, lịch quay kéo dài nhiều giờ và thói quen ăn uống thất thường nên việc kiểm soát cân nặng không hề dễ dàng. Có giai đoạn, nam nghệ sĩ giảm cân thấy rõ, gương mặt thon gọn hơn, nhưng cũng có thời điểm anh tăng cân nhanh chóng vì áp lực công việc.

Ở Running Man Việt, Trấn Thành vẫn rất thoải mái, thậm chí còn tự dùng "chiếc bụng mỡ" của mình làm content. Ở tập 12, khi cố gắng giữ bảng tên của mình, Trấn Thành đã lột cả áo và tháo chạy. Khoảnh khắc nam đạo diện lộ body nhanh chóng được khán giả chia sẻ rôm rả. Điều đáng nói là chính Trấn Thành cũng không hề tránh né khoảnh khắc này. Trái lại, anh còn chủ động đăng lại hình ảnh và hài hước bình luận: "Noel này mấy bạn có quà chưa? Gửi cho cả nhà nồi thịt kho này nha!". Cách tự trêu mình là "nồi thịt kho" đầy duyên dáng của nam MC nhanh chóng nhận về hàng loạt phản hồi tích cực, từ một khoảnh khắc dễ gây ngại ngùng thành tiếng cười lan tỏa trên mạng xã hội.

Trấn Thành nhiều lần lộ vòng 2 "bé mỡ" khi quay Running Man Việt Nam (Ảnh: FBNV)