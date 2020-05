Háo hức vượt 30km giữa nắng nóng để đến quán cafe 2000m2 ở ngoại thành Hà Nội, cô gái trẻ "hết hồn" một đi không dám quay trở lại

Với những lời giới thiệu đầy hấp dẫn như diện tích rộng hơn 2000m2, gồm 2 tòa nhà với kiến trúc khác biệt – một biệt thự phong cách cổ xưa và một tòa nhà kính hiện đại, trang trí cực đẹp, menu phong phú, giá cả sinh viên... thì tiệm cafe J. ở Gia Lâm nhanh chóng nổi lên như một địa chỉ nhất định phải ghé qua dịp hè này. Tuy mới mở được một thời gian ngắn, nhưng J. đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, bằng chứng là hội chị em rủ rê nhau đi trải nghiệm tại đây khá nhiều, liên tục tag tên và chia sẻ rầm rộ thông tin quán trên MXH.

Những hình ảnh lung linh trên MXH về tổ hợp quán cafe rộng hơn 2000m2 đang "làm mưa làm gió" tại Hà Nội.

Sở hữu hàng loạt ưu điểm hút khách nhưng hầu hết mọi người đều lăn tăn khi muốn đến J. vì địa chỉ quán khá xa, nằm ở tận ngoại thành cách trung tâm hơn 30km. Tuy nhiên muốn "sống ảo" thì phải vượt khó, vô số chị em đã tranh thủ cuối tuần lặn lội ra J. xem có đúng như lời đồn hay không. Kết quả, cư dân mạng được dịp bàn tán ồn ào sau khi đọc trải nghiệm của một cô gái vừa "hi sinh thân mình" đi khám phá quán cafe hot nhất Hà Nội.

"Góc than thở J. Gia Lâm, Hà Nội.

Đọc được review của 1 bạn về quán cafe này, lặn lội 3 chục cây số sang tận Trâu Quỳ để thẩm. Gọi must try của quán là Caramel Macchiato, lúc nhận đồ suýt thì ngất. Mình không cắt nghĩa được cái cục trắng nổi lềnh phềnh trên cốc cafe nên gọi bạn nhân viên ra hỏi, bạn ý bảo là cục kem bơ trang trí. Và lớp cafe với lớp sữa đã hòa thành 1 chứ không còn được layer đẹp đẽ nữa. Cộng thêm cái cục bơ kia trông mất thẩm mỹ thực sự, chấm 2 điểm so với quán quen của mình.

Bạn nào chỉ có ý định đi uống cafe tận hưởng cuối tuần nhàn nhã như mình thì xin từ bỏ ý định, vì nguyên việc tìm được 1 cái bàn để ngồi đã quá mệt mỏi, cộng thêm 7749 con người đến chụp ảnh sống ảo mang theo 100 bộ quần áo thay ra thay vô, nói chuyện ồn ào làm mình chỉ muốn nhanh nhanh đi về mà tiếc 55k cốc cafe quá...

Thêm cho những bạn nào cần: nếu đi ô tô như mình (chắc sẽ có đường cho xe máy đi nhưng mình không rõ) thì đi hết Nguyễn Văn Cừ rẽ ra đường 5 đi Hải Phòng, rồi đi tít tắp đến Ngô Xuân Quảng rẽ vô, khi nào đến Trâu Quỳ thì là thỉnh được kinh rồi đó.

Ngặt 1 nỗi là quán thì 2000m2 mà chỗ để xe hơi hẻo, lúc mình đến có 3 cái ô tô đỗ bên trong kín hết cả nên mình loay hoay mất 15 phút tìm bến đỗ. Ôi mình xin phép thêm 1 chiếc ảnh ở cuối minh họa cốc Caramel Macchiato của quán mà vì nó mình quyết định đến đây uống nhé".

Đồ uống trong quảng cáo của quán và thực tế.

Một số đồ uống khác cũng nhận về ý kiến trái chiều.

Lời review đáng yêu cộng thêm hình ảnh chụp chân thực từ quán cafe J. khiến dân tình lăn đùng ngã ngửa vì vỡ mộng. Chủ nhân bài review trên còn nhiệt tình chia sẻ cả 1 đoạn clip ngắn, ghi lại không khí ồn ào nóng nực và quá đông người ngồi tại quán.

Theo nhận xét chung của dân tình thì không gian và trang trí quán khá ổn, bên cạnh căn biệt thự đối diện nhà kính còn có hồ nước, song cây cối xung quanh vẫn chưa mọc lá, quán mới xây nên nhiều chi tiết chưa được hoàn hảo. Biệt thự cổ cũng chưa mở cửa cho khách vào chơi, mới chỉ mở khu nhà kính nên nhiều bạn trẻ cũng "chưng hửng".

Bên dưới bài review còn khá nhiều bình luận chia sẻ của những vị khách đã cất công đội trời nắng hơn 40 độ C tới J. để thỏa mãn tò mò. Đa phần đều thất vọng với đồ uống tại quán, nên nhiều khách hàng đã thẳng thắn lên fanpage của J. đánh giá 0 sao chỉ sau 1 tuần mở cửa.

Khách hàng mạnh tay không đề xuất quán cafe J. vì chất lượng khác xa quảng cáo.

Tổng kết lại, theo kinh nghiệm của những người đã vượt đường xa ra tận ngoại thành uống nước thì quán J. chỉ hợp ghé chơi khi trời mát mẻ và khi bạn thực sự quá rảnh rỗi không có gì làm, chất lượng đồ uống bình thường, giá cũng bình thường. Điểm vớt vát duy nhất là không gian đẹp, hợp cho chị em sống ảo, nhưng với điều kiện chi phí tương đương thì trong nội thành còn nhiều quán cafe khác đẹp không kém, chẳng cần phải đội nắng đi xa giữa mùa hè. Chị em có thể tham khảo những ý kiến trên, nếu vẫn tò mò thì ghé thử quán cafe một chuyến xem sao.