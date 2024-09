Hội nghị Thượng đỉnh Châu Á là sự kiện thường niên được tổ chức nhằm kết nối những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng trong các lĩnh vực như kinh doanh, tài chính, y tế, công nghệ và thiện nguyện. Những khách mời đã từng tham dự sự kiện thường niên này bao gồm những lãnh đạo và diễn giả có tầm ảnh hưởng toàn cầu như Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton; Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden; CEO của SpaceX, Tesla Elon Musk; Cựu cầu thủ bóng đá David Beckham; Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga; Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva; Cựu CEO của PepsiCo Indra Nooyi; Diễn viên Dương Tử Quỳnh…



Đại diện UNICEF, Hannah Olala cùng với ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc Choi Siwon thảo luận về chủ đề "Super returns: investing in children as a pathway to global progress" (Lợi nhuận vượt trội: Đầu tư cho trẻ em nhằm đạt đến tiến bộ toàn cầu), nhấn mạnh việc đầu tư vào trẻ em. Đặc biệt, nữ doanh nhân còn lan tỏa thông điệp kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ Việt Nam khắc phục hậu quả của bão Yagi.

"Những hành động kịp thời và đầy nỗ lực của Chính phủ đã cứu giúp, hỗ trợ rất nhiều người. Người dân và doanh nghiệp trong cả nước cùng chung tay quyên góp, ủng hộ hàng triệu USD vào quỹ cứu trợ khẩn cấp của chính phủ. Tổng số tiền tính đến thời điểm hiện tại đã lên tới 50 triệu USD. Bản thân tôi cũng đã đóng góp 20.000 USD nhằm chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ. Tuy nhiên, thiệt hại để lại sau trận bão vẫn quá lớn và dự kiến cần đến hàng tỷ USD để cuộc sống người dân vùng ảnh hưởng lũ lụt phục hồi và trở lại bình thường", Hannah Olala cho biết..

Trong bài phát biểu, Hannah Olala kêu gọi sự đóng góp từ cộng đồng quốc tế, bởi "đó không chỉ là việc dọn dẹp đường sá hay xây dựng lại nhà cửa mà còn là việc cứu sống người dân, khôi phục hy vọng và xây dựng lại tương lai. Mọi đóng góp đều có thể giúp mang lại sự cứu trợ ngay lập tức, từ cung cấp thực phẩm, nước sạch, nơi trú ẩn và viện trợ y tế cho những người đã mất tất cả; hay giúp dọn sạch bùn đất và xây dựng lại trường học tại những khu vực bị bão lũ cuốn qua. Tất cả sự hỗ trợ đều đáng quý trong hành trình khôi phục lại hy vọng cho người dân Việt Nam trong thời điểm cấp thiết này".

Nữ doanh nhân kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung tay ủng hộ Việt Nam khắc phục hậu quả do siêu bão Yagi gây ra.

"Tôi tha thiết kêu gọi mọi người trong Hội nghị hãy tham gia cùng tôi. Là những nhà lãnh đạo trong cộng đồng quốc tế, chúng ta - những người có tầm ảnh hưởng có sức mạnh để giúp đỡ được nhiều người hơn. Cùng nhau, chúng ta có thể giúp cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa cảm thấy không đơn độc. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo nên sự khác biệt giữa tuyệt vọng và hy vọng", Hannah Olala chia sẻ đầy cảm xúc.



Hannah Olala (thứ 2 từ trái sang) cùng nữ diễn viên Philippines Liza Soberano (thứ 3 từ trái sang) và ca sĩ Hàn Quốc Choi Siwon (thứ 4 từ trái sang) cùng thảo luận về chủ đề "Super returns: investing in children as a pathway to global progress" (Lợi nhuận vượt trội: Đầu tư cho trẻ em nhằm đạt đến tiến bộ toàn cầu)

Năm nay, sự kiện với chủ đề "Impactful Ideas: Purposeful Action" (Sáng tạo đột phá - Hành động ý nghĩa), đưa ra những giải pháp và mở rộng quy mô hợp tác để thúc đẩy phát triển toàn cầu. Đây không chỉ là một trách nhiệm đạo đức mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu, phát triển bền vững và phá vỡ vòng xoáy nghèo đói. Hiện nay, trẻ em đang phải đối mặt với bất bình đẳng xã hội, bạo lực, lo âu và trầm cảm gia tăng, tỷ lệ béo phì và các vấn đề sức khỏe liên quan ngày càng cao, tiếp xúc với các mối nguy hại từ môi trường, xung đột và áp lực từ mạng xã hội, và những chênh lệch trong giáo dục.

Với tư cách diễn giả, Hannah Olala nhấn mạnh việc đầu tư vào giáo dục, trao quyền, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi lạm dụng, bạo lực và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Thêm vào đó, trẻ em gái và phụ nữ vẫn gặp nhiều rào cản hệ thống, bao gồm việc tiếp cận hạn chế với giáo dục và cơ hội việc làm, bạo lực trên cơ sở giới và bất bình đẳng xã hội lẫn kinh tế. Việc tiếp tục đầu tư vào hệ thống y tế tiếp cận dễ dàng, giáo dục chất lượng và các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết trong tương lai khi các em gia nhập lực lượng lao động để có thể khai mở tiềm năng to lớn, mang lại lợi ích cho cả nền kinh tế lẫn xã hội. Buổi thảo luận sôi nổi đã nêu ra các chiến lược đầu tư và hoạt động thiện nguyện để giải quyết những thách thức cụ thể mà trẻ em đang gặp phải, đồng thời tìm hiểu cách các bên liên quan – từ cá nhân, tổ chức từ thiện đến doanh nghiệp – có thể hợp tác hiệu quả để đảm bảo những nỗ lực này đến được với các đối tượng yếu thế nhất, thúc đẩy sự thay đổi bền vững và toàn diện.

Nữ doanh nhân, nhà thiện nguyện Hannah Olala là một trong ba diễn giả trong phiên thảo luận.

Hiện nay gần 2/3 phụ nữ Việt Nam trưởng thành phải đối mặt với một số hình thức bạo lực và lạm dụng từ chồng/bạn trai. Với tư cách diễn giả, Hannah Olala cho rằng bằng cách đầu tư vào giáo dục, trao quyền, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi lạm dụng, bạo lực và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần, chúng ta không chỉ giúp đỡ từng cá nhân riêng lẻ, mà còn chuyển đổi xã hội và tạo ra một thế giới nơi mọi trẻ em gái và phụ nữ có thể theo đuổi và thực hiện ước mơ của mình.

"Tôi nghĩ rằng di sản lớn nhất mà một người có thể để lại không phải là việc họ giàu có hay nổi tiếng như thế nào, mà là cách họ có thể thay đổi cuộc sống của người khác. Khi tôi phát triển thương hiệu cá nhân của mình trong ngành làm đẹp, tôi đã thấy sức mạnh của sự tự tin và khả năng thể hiện bản thân. Vẻ đẹp không chỉ nằm ở bề ngoài, mà còn ở kiến thức và cá tính riêng. Sự trao quyền thực sự phải giúp phá bỏ rào cản, tạo ra cơ hội cho trẻ em gái và phụ nữ.

Sự hiểu biết này khiến tôi muốn làm nhiều thứ hơn. Tôi muốn trở thành người ủng hộ sự thay đổi và bắt đầu hành trình trở thành nhà thiện nguyện. Tôi đồng hành cùng UNICEF vì đây là một tổ chức đáng tin cậy và có chung tầm nhìn trong việc giúp đỡ trẻ em thiệt thòi, đặc biệt là trẻ em gái.

Hành trình trở thành doanh nhân cho tôi thấy sức mạnh của việc cất lên tiếng nói và sử dụng tầm ảnh hưởng để giúp đỡ người khác. Tôi tin rằng khi chúng ta đầu tư vào trẻ em gái và phụ nữ, chúng ta đang đầu tư vào tương lai của thế hệ tiếp theo. Họ là những người tạo ra và nuôi dạy thế hệ tiếp theo" - Hannah Olala chia sẻ tại Hội nghị Thượng đỉnh Châu Á 2024.

Chia sẻ sau sự kiện, nữ doanh nhân Hannah Olala cho biết cô rất tự hào khi trở thành thành viên thứ 150 của Hội đồng Quốc tế UNICEF. Với cương vị này, cô biết rằng mình đã góp phần thay đổi cuộc sống của rất nhiều trẻ em, và đặc biệt là trở thành tấm gương cho con trai cô noi theo.

Hannah Olala là nữ doanh nhân, nhà thiện nguyện, người có sức ảnh hưởng tại Việt Nam. Cô là thành viên Hội đồng Nhà Tài trợ Toàn cầu của UNICEF, có nhiều hoạt động tích cực nhằm xây dựng thế giới tốt đẹp, công bằng hơn cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái ở Việt Nam.

Choi Siwon là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Không chỉ hoạt động năng nổ trong lĩnh vực nghệ thuật, anh còn là người tích cực với trách nhiệm cộng đồng và người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Choi Siwon hiện có gần 9 triệu người theo dõi trên trang Instagram cá nhân. Với tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực và các hoạt động thiện nguyện bền bỉ, anh đã đóng góp đáng kể vào nhiều dự án hỗ trợ trẻ em và nâng cao nhận thức về các vấn đề toàn cầu thông qua vai trò Đại sứ UNICEF khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.

Elon Musk và nhiều lãnh đạo, diễn giả có tầm ảnh hưởng toàn cầu từng là diễn giả tại Hội nghị Thượng đỉnh do Milken Institute tổ chức.

Liza Soberano là nữ diễn viên nổi tiếng của Philippines, cô có hơn 18 triệu người theo dõi trên Instagram và gần 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Facebook. Cô được hâm mộ cuồng nhiệt nhờ tài năng diễn xuất, vẻ ngoài xinh đẹp và trái tim luôn hướng về cộng đồng. Liza Soberano đã khẳng định tài năng với nhiều bộ phim được đánh giá cao cả về tính nghệ thuật và thương mại, khẳng định danh tiếng không chỉ ở Philippines mà còn vươn ra Hollywood với các dự án quốc tế. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Liza Soberano còn tích cực ủng hộ bình đẳng giới và quyền của phụ nữ và trẻ em.