Hanie Kid đáp ứng khuyến nghị dinh dưỡng dành riêng cho trẻ nhẹ cân, thấp còi

Vì vậy, một chế độ dinh dưỡng hợp lý, giúp bù đắp năng lượng cho trẻ trong mùa hè là điều mà cha mẹ cần quan tâm, để giúp trẻ phát triển khỏe mạnh. Dựa trên cơ chế cân bằng năng lượng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra khuyến nghị ứng dụng công thức Cao Năng Lượng 100 kcal dành riêng cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi nhằm bù đắp năng lượng thiếu hụt mà thể trạng của nhóm trẻ này cần có. Công thức đã được Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) ứng dụng trong sản phẩm Dinh dưỡng Y học Hanie Kid nhằm đem lại giải pháp dinh dưỡng giúp hỗ trợ cải thiện tầm vóc trẻ em Việt Nam.



Công thức Cao Năng Lượng 100 kcal chuyên biệt cho trẻ nhẹ cân, thấp còi

Trong 5 năm đầu đời, cơ thể trẻ phát triển với tốc độ nhanh chóng. Sự lớn lên của các hệ cơ quan, các phản ứng trao đổi chất, sự hoạt động của hệ cơ, quá trình sản sinh nhiệt và sự tạo thành các tế bào mới đều cần tới năng lượng. Do đó, tình trạng thiếu hụt năng lượng kéo dài ở trẻ trong giai đoạn này cũng được xem là một trong những nguyên nhân khiến trẻ kém khỏe mạnh, dễ mắc các bệnh nhiễm trùng, tình trạng biếng ăn kéo dài, từ đó gây ra các tình trạng bệnh lý như suy dinh dưỡng, thấp còi.

Để cải thiện sức khỏe và tầm vóc cho trẻ đang gặp tình trạng nhẹ cân, thấp còi, ba mẹ cần lưu ý bổ sung cho trẻ năng lượng cao hơn bình thường; đồng thời bổ sung thêm các chất dinh dưỡng hỗ trợ phát triển, bảo vệ cơ thể và hỗ trợ quá trình chuyển hóa, hấp thụ dinh dưỡng.

Tuy nhiên trẻ suy dinh dưỡng thấp còi thường ăn ít hoặc bỏ bữa, đặc biệt trong giai đoạn nắng nóng mùa hè, khiến nhiều bậc phụ huynh cảm thấy lo lắng. Do đó, chuyên gia các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng, bên cạnh bữa ăn hàng ngày, cha mẹ nên bổ sung thêm các bữa phụ với loại thực phẩm giàu năng lượng và dễ hấp thu như sữa hoặc các chế phẩm từ sữa để giúp cải thiện tình trạng nhẹ cân, thấp còi hiệu quả. Đặc biệt, theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế Việt Nam, cha mẹ nên ưu tiên lựa chọn sản phẩm sữa chuyên biệt dành riêng cho trẻ em nhẹ cân thấp còi, đáp ứng công thức F-100 (100 kcal/100 ml, 2,9 g protein/100 ml) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Công thức F-100 có nghĩa là 100ml chế phẩm cung cấp tới 100kcal. Công thức đậm độ năng lượng, protein và các vi chất khác trong F-100 giúp trẻ bắt kịp đà tăng trưởng và tái xây dựng lại các mô đã mất trong quá trình suy dinh dưỡng dài ngày. Chế phẩm F-100 được nghiên cứu bởi các nhà khoa học và được WHO cũng như Bộ Y tế Việt Nam hiện nay sử dụng cho các phác đồ điều trị, hỗ trợ phục hồi thể trạng của trẻ nhẹ cân, thấp còi.

Các sản phẩm dinh dưỡng với công thức Cao Năng Lượng 100 kcal kết hợp với các dưỡng chất thiết yếu trong chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh sẽ giúp cải thiện tốc độ tăng trưởng và tầm vóc của trẻ suy dinh dưỡng.

Thực phẩm Dinh dưỡng Y học Hanie Kid 2+ đáp ứng chuẩn Cao Năng Lượng 100 kcal giúp trẻ tăng cân sau 1 tháng

Hanie Kid mới là sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ. Sản phẩm không chỉ đáp ứng chuẩn khuyến nghị năng lượng của Tổ chức Y tế Thế giới mà còn bổ sung các dưỡng chất thiết yếu giúp trẻ nhẹ cân, thấp còi cải thiện thể trạng hiệu quả.

Công thức Pedia có trong Hanie Kid được các chuyên gia Hoa Kỳ ứng dụng hoàn chỉnh công thức Cao Năng Lượng 100 kcal do Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị cho trẻ đã hoặc đang mắc phải tình trạng nhẹ cân, thấp còi. Sản phẩm cung cấp nguồn năng lượng và dưỡng chất trọn vẹn giúp trẻ suy dinh dưỡng phục hồi thể trạng, bắt kịp đà tăng trưởng. Hanie Kid đã được chứng minh lâm sàng giúp tăng cân sau 1 tháng, cụ thể giúp trẻ cải thiện cân nặng tốt hơn 155%.

Đồng thời, Hanie Kid còn chứ bộ ba dưỡng chất quý Canxi, Vitamin D3, Vitamin K2 hàm lượng cao, giúp tăng cường hấp thu Canxi, cho xương chắc khỏe, trẻ cao lớn vượt trội, phát triển toàn diện hơn.

Bên cạnh bổ sung những dưỡng chất quý hỗ trợ quá trình tăng trưởng, Hanie Kid mới còn chứa Sữa non 24h nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Đây là loại sữa non thượng hạng chứa các kháng thể quý IgG, loại kháng thể được chứng minh giúp ngăn chặn và tiêu diệt virus, vi khuẩn gây hại; tăng cường đề kháng cho cơ thể. Sữa non 24h có trong Hanie Kid là loại sữa non chứa hàm lượng kháng thể IgG cao nhất, được các chuyên gia khuyên dùng.

Hanie Kid nay có cả phiên bản sữa pha sẵn tiện lợi, dưỡng chất tương đương sữa bột, giúp ba mẹ dễ dàng lựa chọn bổ sung cho bé dù đi học hay đi chơi.

Với hương vị thơm ngon dễ uống cùng công thức giàu dinh dưỡng và cân bằng được nghiên cứu và phát triển bởi những chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu từ Hoa Kỳ, Hanie Kid chắc chắn sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời cùng ba mẹ trên hành trình chăm sóc bé yêu tăng cân cao khỏe trong mùa hè năm nay.

