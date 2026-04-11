Theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, khoảng 16h chiều ngày 08/4, Công an xã Vạn Linh đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, góp phần bảo vệ an toàn tài sản cho người dân trên địa bàn xã.

Cán bộ Công an xã tiếp nhận thông tin, làm việc với công dân

Theo đó, vào thời điểm trên, anh N.V.L, trú tại thôn Mỏ Rọ, xã Vạn Linh nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại có đầu số 024xxx. Các đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng, thông báo số căn cước công dân của anh đã hết hạn và yêu cầu liên hệ với "tổng đài" do chúng cung cấp để được hướng dẫn xử lý. Bằng thủ đoạn tinh vi, các đối tượng tìm cách gây áp lực, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, nghi vấn là hành vi lừa đảo, anh N.V.L đã nâng cao cảnh giác, chủ động đến Công an xã Vạn Linh trình báo, đề nghị xác minh.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Vạn Linh nhanh chóng kiểm tra, xác định đây là phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp hiện nay. Lực lượng Công an đã kịp thời tuyên truyền, giải thích rõ thủ đoạn của các đối tượng, đồng thời hướng dẫn công dân không cung cấp thông tin cá nhân, không thực hiện bất kỳ giao dịch nào theo yêu cầu. Nhờ đó, vụ việc đã được ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra thiệt hại. Đồng thời, Công an xã đã kịp thời viết bài tuyên truyền, đăng tải lên Trang Facebook Công an xã để cảnh báo người dân về phương thức, thủ đoạn tương tự như trên.

Qua vụ việc trên, lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi lạ, nhất là các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền hoặc làm việc qua điện thoại. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, tránh bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng.

Sự chủ động, trách nhiệm, kịp thời của Công an xã Vạn Linh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân trong phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay.