Hành trình từ cô bé khuyết tật đến "Nữ kình ngư" phá vỡ mọi giới hạn của Trịnh Thị Bích Như

Chương trình Trạm yêu thương số phát sóng với chủ đề "Chinh phục đường đua xanh" sẽ đưa khán giả đến với câu chuyện lay động về vận động viên Trịnh Thị Bích Như.

Đôi chân tật nguyền và nỗi đau thầm lặng nơi vùng quê sông nước

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê Kiên Giang, cuộc đời của Bích Như rẽ sang một hướng tối tăm khi cơn sốt bại liệt năm 3 tuổi đã cướp đi khả năng đi lại của chị. Tuổi thơ của Như gói gọn trong bốn bức tường với nỗi tự ti mặc cảm khi bị gọi là "con què". Vì gia cảnh khó khăn và việc đi lại cách trở, chị buộc phải dừng việc học khi vừa hết lớp 5 – một cú sốc khiến chị từng khóc ròng ba ngày ba đêm và có lúc nghĩ đến việc buông xuôi để không còn là gánh nặng cho cha mẹ.

Thế nhưng, chính tình yêu của gia đình và khát khao "phải biết chữ, phải làm được việc" đã giữ chị lại. Ở tuổi 21, từ những đồng tiền đầu tiên kiếm được nhờ nghề đan lục bình, Bích Như đã hiểu rằng: Mình không hề vô dụng.

Bén duyên với làn nước xanh và kỳ tích sau 2 tháng tập luyện

Năm 30 tuổi, Bích Như quyết định rời quê lên TP. Hồ Chí Minh với mong muốn học nghề may để tìm tương lai. Thế nhưng, định mệnh đã đưa chị đến với hồ bơi vào năm 2010. Từ chỗ xấu hổ không dám mặc đồ bơi, chị đã khiến các huấn luyện viên ngỡ ngàng bởi năng khiếu bẩm sinh. Chỉ sau vỏn vẹn 2 tháng tập luyện, chị đã giành ngay Huy chương Vàng quốc gia, mở đầu cho một chương mới rực rỡ trong sự nghiệp.

Dưới làn nước, Bích Như không còn thấy mình là người khuyết tật. Chị chia sẻ: "Ở dưới nước, mình cảm thấy được tự do hơn, có thể đi đến bất cứ đâu mình thích". Sự tự do ấy đã đưa chị vươn tầm thế giới với tấm Huy chương Bạc lịch sử tại Giải bơi lội người khuyết tật thế giới ở Mexico (2017) và hàng loạt kỷ lục tại các kỳ ASEAN Para Games.

Động lực mới trên đường đua cuộc đời

Tại Trạm yêu thương, khán giả không chỉ thấy một vận động viên "thép" mà còn thấy một người mẹ dịu dàng. Sau khi sinh bé Cherry, dù sức khỏe giảm sút, Bích Như vẫn không từ bỏ đam mê. Chị đã tạo nên kỳ tích khi giành 5 Huy chương Vàng tại Para Games 33 tại Thái Lan khi con mới 7 tháng tuổi.

Năm 2024, chị khiến cộng đồng thán phục khi xác lập kỷ lục Ironman tại Phú Quốc – một thử thách khắc nghiệt ngay cả với người bình thường. Hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé chinh phục đường bơi biển đầy gió bão đã trở thành minh chứng hùng hồn nhất cho thông điệp: Giới hạn duy nhất là những gì chúng ta tự đặt ra cho chính mình.

Thông qua cuộc trò chuyện với kình ngư Trịnh Thị Bích Như, Trạm yêu thương mong muốn lan tỏa tinh thần lạc quan và ý chí kiên cường đến cộng đồng, đặc biệt là những người có cùng cảnh ngộ. Chương trình cũng đã trao gửi những món quà ý nghĩa từ Tập đoàn Trường Hải (THACO) để tiếp sức cho hành trình sắp tới của chị Như và gia đình trong chặng hành trình chinh phục những đỉnh cao mới