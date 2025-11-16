Hành trình trở về với sự hồn nhiên qua góc nhìn âm nhạc của Phúc Anh

Sau album “54 Dân Tộc Việt Nam”, nơi Phúc Anh kể chuyện bằng âm nhạc thấm đẫm chất liệu văn hóa, nữ ca sĩ tiếp tục hành trình nghệ thuật của mình qua MV mới “Ta Từ Đâu Tới”. Ca khúc mở đầu bằng loạt câu hỏi tưởng như chỉ có trong tâm trí trẻ thơ: “Mẹ ơi, chúng ta sinh ra từ đâu? Chúng ta đến đây làm gì? Rồi sau đó chúng ta sẽ về đâu?”. Những thắc mắc đơn sơ ấy lại chạm đến vùng sâu thẳm trong trái tim người lớn – nơi mỗi chúng ta từng một lần tự hỏi về sự sống và hành trình tồn tại.

Phúc Anh chia sẻ rằng những câu hỏi này vốn theo cô từ thuở bé và bây giờ, khi đã trưởng thành, chúng trở thành nguồn cảm hứng để cô kể lại câu chuyện bằng âm nhạc. “Mình muốn giữ lại góc nhìn trẻ thơ nhất, trong trẻo nhất cho ca khúc này”, nữ ca sĩ bộc bạch.

“Ta Từ Đâu Tới” mang giai điệu mộc mạc, mang hơi hướng folk hòa cùng pop hiện đại, tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ nhớ. Trên nền nhạc ấy, chất Cinematic quen thuộc của Phúc Anh tiếp tục được khai thác để mở rộng không gian cảm xúc – không ồn ào, không cầu kỳ, nhưng đủ để người nghe cảm nhận được sự tinh tế trong từng lớp nhạc.

MV được ghi hình giữa núi rừng Tây Nguyên, nơi thiên nhiên hùng vĩ và thuần khiết làm nền cho câu chuyện về sự tò mò của một tâm hồn trẻ thơ. Nhân vật đồng hành cùng Phúc Anh là một cô bé người Gia Rai – xuất hiện đầy hồn nhiên, với đôi mắt trong veo và nụ cười chân thật. Những khung hình cô bé vắt vẻo trên cành cây, nhìn trời cao hay chạy tung tăng giữa núi rừng được ví như “bản thể trong sáng” mà mỗi con người vẫn luôn mang theo, dù trưởng thành đến đâu.

Điểm thú vị của MV là việc lồng ghép những cảnh quay tư liệu từ các chuyến thiện nguyện của Phúc Anh tại Tây Nguyên. Cô mang âm nhạc và những món quà nhỏ đến trẻ em vùng cao, tạo nên mạch kết nối tự nhiên giữa nghệ thuật và lòng nhân ái. Những khoảnh khắc giản dị ấy, không tô vẽ, trở thành một phần quan trọng của MV – vừa mộc mạc vừa gợi nhiều cảm xúc.

Chính vì vậy, “Ta Từ Đâu Tới” không chỉ là bản nhạc giàu tính gợi mở, mà còn là lời tri ân với đất mẹ, với con người và với những giá trị nguyên sơ mà ta đôi khi vô tình lãng quên. Sản phẩm cũng được xem như chương tiếp theo của hành trình Phúc Anh kể về văn hóa, con người và bản sắc Việt – sau dấu ấn mà cô đã để lại với dự án “54 Dân Tộc Việt Nam”.

MV khép lại bằng cảm giác bình yên, nhắc nhở rằng dù ta đi xa đến đâu, trong mỗi người lớn vẫn luôn có một đứa trẻ – tò mò, trong sáng và muốn hiểu thế giới bằng trái tim chân thật nhất. Với “Ta Từ Đâu Tới”, Phúc Anh tiếp tục chứng minh khả năng kể chuyện bằng âm nhạc của mình: giản dị nhưng sâu sắc, nhẹ nhàng nhưng chạm đến trái tim.