Hành trình sinh tử giữ song thai 200g: Nước mắt người mẹ nghèo và phép màu sau 5 tháng

Sau 3 năm hiếm muộn, Thu Phương (quê Thái Bình), một nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, cùng gia đình đón nhận niềm vui mang song thai nhờ hỗ trợ sinh sản. 2 em bé là niềm mong mỏi mà gia đình đã chờ đợi suốt nhiều năm.

Nhưng đêm mùng 5 Tết, khi thai mới 18 tuần 4 ngày, niềm vui ấy đứng trước nguy cơ khép lại. Tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, Phương được xác định cổ tử cung đã mở 3cm, túi ối phồng căng xuống âm đạo, đầu một thai nhi đã xuống rất thấp. "Mỗi em bé khi ấy chưa đầy 200 gram và chưa có khả năng sống ngoài tử cung", chị nhớ lại.





Vượt đêm từ Thái Bình lên Hà Nội để giữ con

Gia đình quyết định tìm kiếm thêm một cơ hội. Từ cuộc gọi khẩn cấp trong đêm, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đã kết nối với TS.BS Nguyễn Thị Sim (Phó Tổng giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa) để trao đổi, hội chẩn và tìm cách giữ hai thai ở lại. Một sáng kiến được đưa ra trong đêm, và bác sĩ Sim nhận đồng hành cùng gia đình từ thời khắc ấy.

Trong khi xe cứu thương đưa Phương vượt đêm từ Thái Bình đến Bệnh viện Đại học Phenikaa, các ê-kíp Y học bào thai, Sản khoa và Gây mê hồi sức đã được huy động. Phòng thủ thuật được chuẩn bị sẵn sàng để can thiệp cấp cứu ngay khi người bệnh đến viện.

23 giờ 20 phút, cuộc can thiệp bắt đầu.

Nụ cười hạnh phúc của người mẹ sau nhiều năm hiếm muộn đã có được trái ngọt đem về.

Dưới hướng dẫn của siêu âm, các bác sĩ hút ối qua thành bụng để giảm áp lực trong buồng ối. Đồng thời, phần màng ối đang sa được đưa trở lại buồng tử cung, sau đó khâu vòng cổ tử cung cấp cứu qua đường âm đạo. Cuối cùng, ê-kíp truyền ối để bổ sung môi trường cần thiết cho hai thai nhi.

Đây không phải là một kỹ thuật đơn lẻ, mà là sự kết hợp của nhiều quyết định chuyên môn trong một tình huống nguy cơ cao. Hơn một giờ trong phòng thủ thuật là quá trình phối hợp tập trung và chính xác của nhiều chuyên khoa, với mục tiêu kéo dài thai kỳ, tạo thêm thời gian phát triển cho hai em bé.

"Can thiệp thành công chỉ mở ra một cơ hội. Phía trước vẫn là nguy cơ chuyển dạ sớm, vỡ ối, nhiễm trùng và mất thai", BS Sim chia sẻ cho Phương hiểu. Chị tiếp tục những ngày dài điều trị, theo dõi và chờ đợi. Với gia đình, mỗi ngày hai con còn ở trong bụng mẹ là một ngày hy vọng được nối dài.

Sau gần 5 tháng, Phương đã được bế con trên tay.

Hạnh phúc vỡ òa và nước mắt đan xen...

Sau gần 2 tháng, đêm 15/4/2026, bé trai Vũ Ngọc Đoàn chào đời lúc 23 giờ 42 phút, nặng 650 gram. Đến 0 giờ 01 phút ngày 16/4/2026, bé gái Vũ Ngọc Trúc chào đời, nặng 600 gram.

Với những em bé sinh cực non, chào đời mới chỉ là khởi đầu. Trúc phải trải qua hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp, nuôi dưỡng đặc biệt và điều trị nhiều biến chứng. Ngày 23/4, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để phẫu thuật xử trí biến chứng nghiêm trọng ở bụng và làm hậu môn nhân tạo.

Bé Đoàn cũng trải qua suy hô hấp nặng và nhiễm trùng. Dù được điều trị tích cực, em đã không thể vượt qua những biến chứng nặng nề. Sự ra đi của Đoàn là nỗi đau không gì bù đắp đối với gia đình, đồng thời để lại day dứt trong lòng những người thầy thuốc đã đồng hành cùng 2 con từ đêm cấp cứu giữ thai. Nỗi day dứt ấy càng thôi thúc chúng tôi nỗ lực giành giật sự sống cho bé Trúc", BS Sim chia sẻ.

Trong nỗi đau mất con, Phương vẫn phải tiếp tục hành trình cùng Trúc. Chị mang theo nỗi nhớ Đoàn và kiên trì chờ đợi từng bước tiến của con gái. Hành trình ấy được nâng đỡ bởi tình mẫu tử, sự bền bỉ của gia đình và sự phối hợp của nhiều ê-kíp y tế.

Khung cảnh bình dị nhưng quá đỗi hạnh phúc của cặp vợ chồng sau nhiều năm mong con.

Sau các giai đoạn điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, ngày 22/5, Trúc trở lại PhenikaaMec để tiếp tục được chăm sóc hô hấp, dinh dưỡng, theo dõi nhiễm trùng, điều trị bệnh lý võng mạc trẻ sinh non và chăm sóc hậu môn nhân tạo. Tháng 8, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo, sau đó trở lại PhenikaaMec tiếp tục theo dõi và điều trị đến ngày đủ điều kiện xuất viện.

Hành trình của Trúc là kết quả của sự phối hợp liên tục giữa Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, Bệnh viện Đại học Phenikaa và Bệnh viện Nhi Trung ương. Không một cá nhân hay thủ thuật đơn lẻ nào tạo nên kết quả ấy. Đó là sự tiếp nối của nhiều quyết định chuyên môn, nhiều ca trực, nhiều lần hội chẩn và nỗ lực của các ê-kíp ở từng chặng đường.

Gia đình trò chuyện với TS.BS Nguyễn Thị Sim qua màn hình nhỏ.

Với một gia đình công nhân, chi phí điều trị kéo dài là gánh nặng lớn. Trong hành trình ấy, Quỹ Phenikaa Vì Trẻ em đã hỗ trợ hơn 400 triệu đồng. Cùng với bảo hiểm y tế và phần đóng góp của gia đình, khoản hỗ trợ góp phần chia sẻ tổng chi phí điều trị cho bé.

"Sự hỗ trợ của Quỹ không thay thế chuyên môn y tế hay nỗ lực của gia đình, nhưng là nguồn lực thiết thực giúp cha mẹ Trúc có thêm điều kiện tiếp tục điều trị cho con. Đây cũng là ý nghĩa của một quỹ xã hội được xây dựng theo hướng lâu dài: Đồng hành với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong những hành trình điều trị phức tạp, kéo dài và tốn kém", BS Sim chia sẻ.

TS.BS Nguyễn Thị Sim chụp ảnh cùng em bé trong ngày ra viện.

Mẹ đưa trái ngọt trở về nhà

Ngày 12/9/2026, sau gần 5 tháng điều trị, Trúc được xuất viện trong tình trạng ổn định. Bé tiếp tục được theo dõi sức khỏe định kỳ bởi các chuyên gia Nhi khoa PhenikaaMec và tại địa phương.

Từ một em bé 600 gram nằm trong lồng ấp, nhiều lần đối mặt với nguy hiểm, Trúc đã trở về trong vòng tay bố mẹ. Niềm vui ấy không thể tách rời nỗi đau gia đình đã đi qua. Trong căn nhà nhỏ, tiếng cười của Trúc là hạnh phúc lớn lao; phía sau đó là tình mẫu tử, sự kiên cường của người mẹ, sự đồng hành của gia đình, nỗ lực của các thầy thuốc và nguồn lực nhân ái được trao đúng lúc.

Từ một em bé 600 gram nằm trong lồng ấp, nhiều lần đối mặt với nguy hiểm, Trúc đã trở về trong vòng tay bố mẹ.

"Đây không chỉ là câu chuyện về một ca điều trị thành công. Sự sống của Trúc là niềm vui, nhưng sự ra đi của Đoàn vẫn là nỗi day dứt. Những giới hạn chưa thể vượt qua nhắc nhở người thầy thuốc tiếp tục học hỏi, nghiên cứu và tìm kiếm những phương pháp tốt hơn cho các em bé sinh cực non", BS Sim nói.

Còn với Phương: "PhenikaaMec không chỉ là nơi con được điều trị, mà còn là nơi tôi nhận được sự đồng hành trong những tháng ngày khó khăn nhất. Sự sẻ chia của các bác sĩ, điều dưỡng và ê-kíp giúp chị thêm vững vàng để cùng con đi qua từng ngày, từng dấu mốc nhỏ".

Để những nỗ lực ấy trở thành năng lực điều trị bền vững, cần có sự đầu tư lâu dài vào con người, công nghệ, nghiên cứu và mô hình bệnh viện đại học. Đó là nền tảng để các chuyên khoa được kết nối, các sáng kiến được triển khai và những cơ hội sống mong manh được tiếp cận bằng năng lực y khoa ngày càng tiến bộ.

Mỗi sự sống đều vô giá. Mỗi cơ hội được sống đều xứng đáng để con người nỗ lực đến cùng.

Hành trình của bé Trúc là câu chuyện về một người mẹ không từ bỏ, một gia đình đi qua mất mát, những người thầy thuốc không ngừng tìm kiếm cơ hội và sự chung tay của cộng đồng để nâng đỡ sự sống bằng khoa học và lòng nhân ái.