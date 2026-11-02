Hành trình ra Trường Sa của Sao Nhập Ngũ 2026: Nghi lễ đặc biệt giữa biển

Hành trình ra Trường Sa của Sao Nhập Ngũ 2026 chính thức bắt đầu. 7 chiến sĩ gồm Quốc Trường, Phan Mạnh Quỳnh, Thúy Ngân, Văn Mai Hương, Minh Trang, Erik và Châu Bùi đã có những trải nghiệm không thể nào quên trên chuyến tàu 905 của lực lượng Hải quân Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Hành trình vượt 300 hải lý (hơn 500 km) không chỉ đơn giản là một chuyến đi dài. Chỉ sau ít giờ lên tàu, cảm giác say sóng dữ dội đã ảnh hưởng nặng nề đến thể trạng của dàn tân binh. Việc thể lực bị vắt kiệt ngoài dự tính đã khiến các thành viên không thể sát cánh thực hiện trọn vẹn các nhiệm vụ trong ngày đầu trên tàu.

Vượt qua những khó khăn ban đầu ấy, sáng hôm sau, khi đã dần thích nghi với điều kiện trên tàu, 7 chiến sĩ Sao Nhập Ngũ 2026 được vinh dự tham gia nghi lễ Chào cờ thiêng liêng. Giữa biển trời rộng lớn, dưới lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, tiếng Quốc ca vang lên đầy tự hào, khơi dậy trong mỗi chiến sĩ tình yêu quê hương, đất nước và ý thức về trách nhiệm với Tổ quốc.

Minh Trang và Châu Bùi đều bày tỏ sự xúc động trước giây phút đặc biệt này. Với hai nữ nghệ sĩ, được đứng giữa biển trời Tổ quốc, thực hiện nghi lễ chào cờ trên con tàu đang làm nhiệm vụ là một trải nghiệm thiêng liêng, khó quên.

Trong khi đó Erik khẳng định tinh thần sẵn sàng cống hiến: "Nếu đất nước cần, tôi luôn sẵn sàng có mặt".

Ngay sau đó, các chiến sĩ Sao Nhập Ngũ cùng với các thuyền viên tàu 905 đã được tham gia một hoạt động vô cùng đặc biệt: Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Những nén hương, những vòng hoa được dâng lên thay cho lời tri ân sâu sắc. Đó không chỉ là phút giây tưởng nhớ những người đã khuất, mà còn là dịp để mỗi người thêm thấu hiểu giá trị của hòa bình, và sự hy sinh lớn lao phía sau cuộc sống bình yên hôm nay.

Khi biết ở thời điểm hiện tại, nhiều đồng chí đã nằm lại lòng biển khơi, hòa mình vào biển đảo Tổ quốc chưa thể trở về với đất mẹ, các chiến sĩ Sao Nhập Ngũ một lần nữa đã rơi nước mắt.

"Nếu sự hy sinh trên núi rừng đã vô cùng khó khăn để tìm kiếm và đưa hài cốt trở về thì giữa biển cả mênh mông, hành trình ấy còn nhiều trở ngại hơn bởi sự rộng lớn, sâu thẳm của đại dương" - Phan Mạnh Quỳnh xúc động khi nghĩ đến những khó khăn trong việc tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về.

"Những trải nghiệm này cũng nhắc nhở cho mình được nhiều hơn về lòng biết ơn, những sự hy sinh, những người đã nằm xuống để bảo vệ Tổ quốc, để cho mình được là một trong những người sống trong thời bình." - Văn Mai Hương xúc động.

Hơn 30 tiếng trên tàu 905 đã mang đến cho 7 chiến sĩ Sao Nhập Ngũ 2026 những trải nghiệm chân thực về cuộc sống của người lính biển. Vượt qua những giới hạn của bản thân, các nghệ sĩ có cơ hội thấu hiểu hơn tình đồng đội, sự hy sinh và trách nhiệm thiêng liêng trong hành trình bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, hướng về Trường Sa thân yêu.

Không chỉ đưa khán giả đến gần hơn với đời sống người lính hải quân, Viettel Media còn mang lại những thước phim vô cùng cảm xúc, khơi gợi lòng biết ơn sự hy sinh của các thế hệ đi trước cũng như niềm tự hào khi được sống dưới lá cờ hòa bình. Sự kết hợp hài hòa giữa tính giải trí hiện đại và chiều sâu giáo dục tiếp tục khẳng định năng lực sản xuất vượt trội của đơn vị sản xuất.

Đó cũng chính là sứ mệnh lan tỏa lòng yêu nước và sự biết ơn mà nhà sản xuất Viettel Media luôn bền bỉ gửi gắm qua từng thước phim.