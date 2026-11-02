Lộ diện Top 6 Sao Mai 2026, Bùi Nguyễn Bảo Anh và H'Vi Ktla dừng chân

Kết thúc Liveshow 5 Sao Mai 2026 với chủ đề Giao thoa, 6 gương mặt bước tiếp vào Liveshow 6 là Nguyễn Mộc An, Đỗ Hải Đăng, Mai Thu Hương, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Xuân Dũng và Nguyễn Đỗ Khánh An. Hai thí sinh Bùi Nguyễn Bảo Anh và H'Vi Ktla dừng chân ở Top 8.

Top 8 Sao Mai 2026 trên sân khấu Liveshow 5, đêm thi chọn ra 6 gương mặt bước tiếp vào Liveshow 6. Ảnh: BTC

Đêm thi lên sóng trực tiếp trên VTV3, VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam, với 8 tiết mục chia thành hai cụm. Đề bài đặt ra là làm sao để dân gian và đương đại thật sự gặp nhau, bởi giao thoa không phải phép cộng giản đơn giữa cái cũ và cái mới.

Từ tiếng khèn vùng cao đến làn Chầu văn, 8 tiết mục mở ra 8 cách giao thoa

Ở cụm thi thứ nhất, Nguyễn Mộc An trình bày “Lời khèn trong sương núi” của nhạc sĩ Phan Bá Sang trong một bản phối có thêm phần rap. Mai Thu Hương thể hiện “Hồ trên núi” của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Đỗ Hải Đăng chọn “Tháng tư là lời nói dối của em” của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, còn H'Vi Ktla trình bày “Ai cần ai” của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.

Nguyễn Mộc An trình bày “Lời khèn trong sương núi” trong bản phối có thêm phần rap. Ảnh: BTC

Đỗ Hải Đăng được nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá đã giải chủ đề Giao thoa rất tốt. Ảnh: BTC

Cụm thi thứ hai đậm màu dân gian. Hoàng Thu Hà tiếp tục gắn bó với chất liệu xứ Nghệ qua liên khúc “Giận mà thương”. Nguyễn Đỗ Khánh An kết nối “Phong nữ” (nhạc Hồ Hoài Anh, lời Trần Khánh Ly) với làn Chầu văn cổ “Cô Đôi Thượng Ngàn”. Bùi Nguyễn Bảo Anh tìm về Kinh Bắc với “Làng Quan họ quê tôi”, còn Nguyễn Xuân Dũng trở lại với “Đàn chim Việt” của nhạc sĩ Văn Cao.

Nguyễn Đỗ Khánh An kết nối “Phong nữ” với làn Chầu văn cổ “Cô Đôi Thượng Ngàn”. Ảnh: BTC

Hoàng Thu Hà tiếp tục gắn bó với chất liệu xứ Nghệ qua liên khúc “Giận mà thương”. Ảnh: BTC

Đặt cạnh nhau, 8 tiết mục cho thấy giao thoa được hiểu theo nhiều tầng: cuộc gặp giữa nhạc cụ dân tộc và nhịp điệu đương đại, sự nối dài của một làn điệu tín ngưỡng vào ca khúc mới, hay một ca khúc quen thuộc khoác lên bản phối hoàn toàn khác. Thách thức chung là giữ được hồn cốt của chất liệu gốc khi mang đến diện mạo mới.

Dám mạo hiểm với bản phối mới, những giọng hát trẻ ghi dấu trước Ban Giám khảo

Ban Giám khảo Liveshow 5 Sao Mai 2026. Ảnh: BTC

Sự can đảm với bản phối mới là điều Ban Giám khảo nhắc tới nhiều nhất. NSND Tấn Minh, Trưởng ban Giám khảo, cho rằng sáng tạo ở dòng nhạc này là rất cần thiết. Anh nhận thấy H'Vi Ktla tươi mới và làm chủ sân khấu tốt, dù việc kiểm soát cao độ vẫn cần hoàn thiện thêm.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận định Đỗ Hải Đăng giải chủ đề Giao thoa rất tốt khi bớt tính trình diễn để có thêm cảm xúc và chất tự sự. Anh cũng bất ngờ trước lựa chọn mạo hiểm của Bùi Nguyễn Bảo Anh với một bản phối kinh điển, dù những quãng cao vẫn là điều thí sinh cần hoàn thiện.

PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn đánh giá Nguyễn Đỗ Khánh An chinh phục được một bản phối khó bằng cao độ chắc chắn. Với Mai Thu Hương, cô ghi nhận phần thể hiện vừa nhiệt huyết vừa tiết chế.

Mai Thu Hương với “Hồ trên núi” của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Ảnh: BTC

Nguyễn Xuân Dũng trở lại với “Đàn chim Việt” của nhạc sĩ Văn Cao. Ảnh: BTC

Ca sĩ Trọng Tấn khen Nguyễn Xuân Dũng có giọng hát nội lực, đa dạng, còn Hoàng Thu Hà giữ được sự ngọt ngào đặc trưng của xứ Nghệ. Nhạc sĩ Giáng Son khích lệ Nguyễn Mộc An mạnh dạn sáng tạo hơn nữa.

Ở chặng cuối của Vòng Chung kết, bản phối không còn là phần nền phía sau giọng hát mà trở thành phép thử bản lĩnh: người hát phải đủ hiểu tác phẩm để làm chủ nó, thay vì để nó dẫn dắt mình.

Đinh Mạnh Ninh và Ngọc Khuê nối dài tinh thần giao thoa

Hai ca sĩ khách mời góp mặt trong đêm thi. Ca sĩ, nhạc sĩ Đinh Mạnh Ninh trình bày sáng tác của chính mình, “Đường tới đại dương”. Ca sĩ Ngọc Khuê thể hiện “Mái đình làng biển” của nhạc sĩ Nguyễn Cường cùng Vũ đoàn Carmen.

Ca sĩ Ngọc Khuê thể hiện “Mái đình làng biển” của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Ảnh: BTC

Ca sĩ, nhạc sĩ Đinh Mạnh Ninh với sáng tác “Đường tới đại dương”. Ảnh: BTC

Lượt bình chọn trên VTVgo được cập nhật ngay trên sóng

Từ Liveshow 5, danh sách 3 thí sinh dẫn đầu Giải Khán giả bình chọn trên VTVgo được cập nhật ngay trên sóng trực tiếp. Cổng bình chọn mở đến ngày 22/11/2026, thời điểm diễn ra đêm Chung kết và Trao giải. Mỗi tài khoản có thể bình chọn tối đa 3 thí sinh.

Bùi Nguyễn Bảo Anh và H'Vi Ktla rời cuộc thi với hành trang đáng giá

Bùi Nguyễn Bảo Anh để lại dấu ấn bằng tinh thần không ngừng bước ra khỏi vùng an toàn, từ “Bài hát cho em” ở Liveshow 2 đến lựa chọn Quan họ trong đêm Giao thoa. H'Vi Ktla mang đến sân khấu một năng lượng tươi mới, với bản sắc riêng được Ban Giám khảo ghi nhận qua nhiều đêm thi.

Bùi Nguyễn Bảo Anh tìm về Kinh Bắc với “Làng Quan họ quê tôi”. Ảnh: BTC

H'Vi Ktla mang năng lượng tươi mới đến sân khấu với “Ai cần ai”. Ảnh: BTC

5 tuần đứng trên sân khấu truyền hình trực tiếp, hát live cùng ban nhạc và lắng nghe góp ý của Ban Giám khảo là vốn liếng nghề nghiệp quý để hai giọng ca trẻ tiếp tục con đường âm nhạc phía trước.