Hành trình khởi nghiệp trên thương mại điện tử của người mẹ hai con

Chị Lê Yến, chủ thương hiệu SAMKIDS SHOP, hiện là mẹ của hai bé nhỏ. Nhìn lại hành trình vừa qua, với chị, khởi nghiệp chưa bao giờ là con đường bằng phẳng. "Thách thức lớn nhất với tôi chính là vượt qua sự hoang mang và nỗi sợ thất bại. Là phụ nữ, tôi vừa gánh trách nhiệm gia đình, vừa phải mạnh mẽ bước vào một thị trường đầy cạnh tranh. Có lúc mệt mỏi đến mức muốn bỏ cuộc, nhưng rồi nhìn con, tôi lại có thêm động lực để tiếp tục."

Trước khi thành lập SAMKIDS SHOP, chị Yến đã có hơn 10 năm làm việc trong ngành Digital Marketing, từng giữ vị trí Business Development Manager (Trưởng phòng Phát triển Kinh Doanh) vào năm 2010-2011. Tuy nhiên, phải đến khi sinh bé trai đầu lòng, chị mới tìm thấy hướng đi muốn gắn bó lâu dài.

"Khi ấy, tôi nhận thấy con rất thích các nhân vật hoạt hình, tuy nhiên thị trường lại thiếu sản phẩm thời trang đáp ứng nhu cầu như vậy. Nhờ nền tảng kinh nghiệm trước đó, tôi bắt đầu thiết kế quần áo lấy cảm hứng từ hình ảnh con yêu thích, đồng thời dành nhiều năm nghiên cứu về chất liệu và kiểu dáng."

Vai trò làm mẹ là động lực để chị Lê Yến xây dựng SAMKIDS SHOP.

Khi có thêm bé thứ hai, chị tiếp tục phát triển thêm các thiết kế cho bé gái. Vai trò làm mẹ đã cho chị động lực và sự thấu hiểu để xây dựng SAMKIDS SHOP phát triển trong 13 năm qua. "Có thể nói, chính tình yêu thương con, cùng với kinh nghiệm nghề nghiệp trước đây, đã cho tôi cảm hứng, sự thấu hiểu, quyết tâm để xây dựng và nuôi dưỡng thương hiệu này" - chị Yến chia sẻ.

Quyết định bắt đầu với thương mại điện tử

Khoảng đầu năm 2025, khi quyết định mở gian hàng trên Shopee, chị Yến thừa nhận bản thân tiếp tục đứng trước nhiều băn khoăn. Thị trường TMĐT lúc này rất sôi động và cạnh tranh, nhưng điều lớn nhất thôi thúc chị chính là mong muốn đưa những sản phẩm thời trang trẻ em chất lượng đến gần hơn với các bậc phụ huynh trên khắp cả nước. "Khi đưa sản phẩm lên Shopee, tôi tin rằng đây là kênh giúp tôi kết nối nhanh nhất với các gia đình Việt" - chị nói thêm.

Tuy nhiên, như những nhà bán hàng mới trên sàn, SAMKIDS SHOP cũng gặp nhiều thách thức trong khoảng thời gian đầu vận hành. "Chúng tôi gần như bắt đầu từ con số 0, không lượt mua, không đánh giá. Thử thách lớn nhất chính là làm sao để nổi bật, đủ sức thuyết phục khách hàng lựa chọn mình giữa vô vàn gian hàng thời trang trẻ em khác đã có chỗ đứng trên sàn".

Thay vì để sự lo lắng cản bước, chị Yến và đội ngũ quyết định tập trung vào chất lượng sản phẩm, đồng thời tối ưu hình ảnh, nội dung gian hàng để nâng cao độ tin cậy. Ngoài ra, chị cũng thường xuyên cập nhật, lắng nghe phản hồi từ khách hàng nhằm cải thiện dịch vụ.

Song song, chị và đội ngũ còn tham gia các chương trình hỗ trợ nhà bán mới như Nhập môn Buôn sàn, Nhiệm vụ Người bán và các khóa đào tạo trực tuyến của Shopee. "Các buổi đào tạo giống như bản đồ chỉ đường, giúp tôi hiểu cách tối ưu gian hàng, vận hành quảng bá và chăm sóc khách hàng. Shopee còn có chính sách hỗ trợ chi phí, giúp nhà bán mới yên tâm hơn khi bắt đầu trên sàn." - chị Yến nhớ lại.

Sự hỗ trợ của Shopee đã giúp chị Yến và đội ngũ yên tâm hơn khi bắt đầu trên sàn.

Kết quả sau nửa năm nỗ lực không ngừng

Sau nửa năm xây dựng gian hàng mới, hiện nay SAMKIDS SHOP đạt hơn 1.300 lượt đánh giá tích cực, hơn 1.000 lượt theo dõi và có lượng đơn hàng đều đặn, doanh thu tăng trưởng gấp nhiều lần so với thời điểm khởi đầu. Điều khiến chị Yến tự hào không chỉ là con số, mà còn là việc ngày càng nhiều khách hàng quay lại và giới thiệu sản phẩm cho bạn bè, người thân. "Đó là minh chứng cho sự tin tưởng và cũng là động lực để tôi tiếp tục nuôi dưỡng thương hiệu."

Để bắt kịp với nhu cầu thị trường, SAMKIDS SHOP tiến hành cập nhật mẫu mã liên tục theo xu hướng, tối ưu hình ảnh, nội dung sản phẩm hấp dẫn hơn, cũng như tích cực thử nghiệm Shopee Live, Shopee Video, tham gia Voucher Xtra và các chương trình siêu sale hàng tháng. Theo chị Lê Yến, việc tận dụng trọn vẹn hệ sinh thái của sàn không chỉ giúp sản phẩm tăng lượt hiển thị, củng cố độ tin cậy, mà còn thúc đẩy khách hàng ra quyết định mua sắm nhanh hơn. Điều này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn cuối năm khi nhu cầu mua sắm nói chung và thời trang trẻ em nói riêng với các sản phẩm thiết kế riêng cho dịp Tết Nguyên đán đều tăng mạnh.

SAMKIDS SHOP tích cực tham gia Shopee Live tương tác với người dùng

Chúng tôi đánh giá rất cao những nỗ lực tái đầu tư của Shopee trong thời gian qua với các chương trình hỗ trợ bán hàng, miễn phí vận chuyển và các giải pháp giúp nhà bán kết nối trực tiếp và gần gũi hơn với khách hàng. Những nỗ lực này giúp hành trình kinh doanh trên sàn trở nên dễ dàng, hiệu quả hơn, và mang lại niềm tin để chúng tôi có thể phát triển lâu dài".

Chia sẻ về kế hoạch tương lai, chị Yến cho biết SAMKIDS SHOP hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu thời trang trẻ em uy tín được yêu thích trên sàn. "Chìa khóa để đi xa là sự kiên trì và đổi mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào chất liệu an toàn, mẫu mã theo xu hướng và quan trọng nhất là nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng".

Từ những kinh nghiệm của bản thân, chị Yến nhắn nhủ đến các "đồng môn" đang có dự định bắt đầu với TMĐT: "Khởi nghiệp trên sàn TMĐT cần có sự kiên trì và đầu tư nghiêm túc. Khó khăn là điều không thể tránh khỏi, nhưng nếu luôn đặt khách hàng làm trung tâm, bạn sẽ tìm thấy cơ hội để bứt phá".