Hành trình khám phá và lý giải các vấn đề toàn cầu của học sinh Tiểu học

Tại Triển lãm phát triển bền vững “Những Dấu Chân Nhỏ” do Maya School tổ chức vừa qua, khách tham quan đã không khỏi bất ngờ khi dừng chân trước khu vực trưng bày của học sinh Tiểu học. Không gian nơi đây được lấp đầy bởi các mô hình trực quan sinh động, những tài liệu nghiên cứu và các bài thuyết trình đầy tự tin bằng Tiếng Anh do chính các em học sinh trình bày.

Chủ đề mà các bạn nhỏ đang say sưa phân tích là những bài toán vĩ mô mang tính toàn cầu: Từ ô nhiễm môi trường, sự suy giảm đa dạng sinh học cho đến an ninh lương thực hay nền hòa bình thế giới. Đây là thành quả sau một năm học nghiên cứu, thuộc dự án học thuật liên môn Cosmic Education của học sinh Tiểu học Maya School.





Hành trình nghiên cứu của những công dân toàn cầu

Với sự tò mò khám phá về thế giới, mỗi năm học, học sinh Tiểu học Maya đều tham gia Dự án học thuật liên môn Cosmic Education kéo dài suốt cả năm học. Các em bắt đầu từ những câu hỏi lớn mang tính khởi nguyên: Vũ trụ bắt đầu từ đâu? Trái Đất được hình thành như thế nào? Từ đó, dự án dẫn dắt các em đi vào chủ đề nghiên cứu của năm nay: Những vấn đề toàn cầu.

Dự án được giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh, như một chương trình học tập tích hợp liên môn, kết nối chặt chẽ giữa Khoa học, Địa lý, Sinh học, Lịch sử, Nghệ thuật và Ngôn ngữ. Ở mỗi khối lớp, các em lại tiếp cận chủ đề này dưới những góc nhìn đa dạng và phù hợp với sự phát triển của lứa tuổi.

Các bạn nhỏ từ lớp 1 đến lớp 3 tập trung nghiên cứu về tình trạng ô nhiễm, biến đổi khí hậu và nạn suy giảm đa dạng sinh học. Từ việc tìm hiểu nguyên nhân, các em chủ động đưa ra những ý tưởng để giải quyết chúng.

Ở các khối lớp 4-5, tư duy của học sinh được mở rộng sang các vấn đề xã hội phức tạp. Các em cùng nhau phân tích bài toán về an ninh lương thực, sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, hay bước ngược dòng lịch sử để hiểu về chiến tranh - hòa bình.





Thông qua tiến trình nghiên cứu, học sinh dần thấu hiểu sâu sắc mối liên hệ giữa vạn vật trên Trái Đất: Con người, động thực vật, đất, nước và bầu không khí không hề tồn tại tách biệt, mà một tác động nhỏ ở nơi này đều có thể dẫn đến sự thay đổi ở một nơi khác. Khi nhận thức được sợi dây liên kết kỳ diệu ấy, trẻ sẽ tự định vị vai trò và trách nhiệm của chính mình trong bức tranh lớn của thế giới xung quanh.

Thay vì tiếp nhận kiến thức một chiều, với sự đồng hành của thầy cô giáo, học sinh trở thành những nhà nghiên cứu, chủ động tìm kiếm tư liệu, đọc hiểu các tài liệu khoa học, để xây dựng hệ thống hiểu biết của riêng mình.





"Trong dự án Cosmic Education, chúng tôi giúp học sinh hiểu cách vũ trụ liên kết với nhau, và vai trò của con người trong việc chăm sóc thế giới mà mình đang sống. Mục tiêu là giáo dục để trẻ trở thành những công dân toàn cầu có trách nhiệm và tôn trọng sự sống. Bằng việc nghiên cứu về những vấn đề toàn cầu, học sinh bắt đầu thấu hiểu rằng mọi hành động nhỏ của mình có thể góp phần tạo nên những thay đổi lớn" - Cô MA.Loida A.Torres - Giáo viên tại Maya School chia sẻ.

Bệ phóng năng lực và bản lĩnh

Tại Maya, tiến trình nghiên cứu của dự án Cosmic Education ưu tiên việc tiếp cận kiến thức thông qua các hoạt động nghe, nhìn và thực hành. Các em được tự tay thiết kế mô hình thuỷ canh, tái hiện bản đồ lương thực, hay mô phỏng các nguồn ô nhiễm từ hoạt động của con người. Cách học qua trải nghiệm này không chỉ giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên mà còn là môi trường tốt để phát huy tính sáng tạo.

Bên cạnh đó, khi đứng trước những bài toán lớn của thời đại như biến đổi khí hậu, hoà bình hay an ninh lương thực, học sinh Maya được rèn luyện để nghiên cứu và bóc tách vấn đề, tự đặt ra những câu hỏi và tư duy về giải pháp. Điều này giúp trẻ hình thành tư duy hệ thống và năng lực phản biện sắc bén ngay từ lứa tuổi tiểu học.

Trong quá trình nghiên cứu suốt cả năm học, việc phối hợp trong các nhóm làm việc với thành viên từ các độ tuổi khác nhau cũng là môi trường thuận lợi để trẻ mài giũa các kỹ năng xã hội như giao tiếp và hợp tác.





Trong Triển lãm Những Dấu Chân Nhỏ - Mùa 5 vừa qua, những học sinh Tiểu học Maya đã tự tin đứng trước hàng trăm khách tham quan để thuyết trình và giới thiệu về công trình nghiên cứu của mình bằng Tiếng Anh. Từ thực trạng ô nhiễm đất, nước, không khí, cho đến những sáng kiến để bảo vệ hành tinh và duy trì hòa bình được đưa ra, khẳng định năng lực và tư duy của những công dân toàn cầu nhí.

"Sau bốn năm con học tập và làm dự án tại Maya, tôi nhận thấy con có sự tiến bộ và tự tin rất lớn sau từng năm. Con được tích lũy các kiến thức của mình và rất tự tin khi nói lên những ý kiến. Khác với cách tiếp cận thông thường với giới hạn nhất định trong việc học, dự án Cosmic Education đem lại cho con một cái nhìn toàn diện, sự tò mò và thích thú đối với thế giới xung quanh. Điều đó giúp con dần trở thành con người hoàn thiện hơn, mở rộng sự lựa chọn với việc mà các con muốn làm và con người mà các con muốn trở thành sau này" - Anh Trần Chí Kiên - Phụ huynh học sinh lớp 4 Maya School chia sẻ.





Hành trình với Dự án Cosmic Education đã khơi dậy trong học sinh Tiểu học Maya tri thức, năng lực và trách nhiệm với hành tinh. Bước ra từ dự án, các em không chỉ làm chủ kiến thức mà còn sẵn sàng tâm thế của những công dân toàn cầu bản lĩnh, dùng tiếng nói, tư duy và hành động của mình để kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn.