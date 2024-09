Hành trình đưa thực phẩm an toàn từ vùng nuôi lên quầy kệ của Bách hóa Xanh

Nỗ lực theo đuổi định hướng an toàn của Bách hóa Xanh



Trong việc lựa chọn thực phẩm hàng ngày cho gia đình, không ít bà nội trợ vẫn luôn lo lắng liệu các sản phẩm mình mua có thực sự "an toàn" như lời quảng cáo. Khi mà thực tế, không hiếm những món hàng thiếu nguồn gốc rõ ràng, hoặc được cung cấp bởi các cơ sở kém đảm bảo trong nuôi trồng, chế biến và bảo quản vẫn còn lẫn lộn trên thị trường cung ứng thực phẩm.

Hơn ai hết, là nhà phân phối các nhu yếu phẩm thiết yếu, Bách hoá Xanh hiểu rõ nỗi lo thường trực của người tiêu dùng. Đơn vị đã đặt ra định hướng an toàn và luôn bám sát tôn chỉ ấy khi chủ động nâng cao trách nhiệm trong việc lựa chọn nhà cung cấp. Nhờ đó mà Bách hóa Xanh đã được UBND TPHCM biểu dương "Tick xanh trách nhiệm" trong việc tiên phong triển khai Chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa. Đây là danh hiệu được trao cho đơn vị tại Hội nghị kết nối cung cầu giữa TPHCM và các tỉnh thành năm 2024, cũng là động lực để Bách hóa Xanh tiếp tục nỗ lực đem những sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng.

Đại diện Bách hóa Xanh nhận danh hiệu "Tick xanh trách nhiệm" tại Hội nghị kết nối cung cầu giữa TPHCM và các tỉnh, thành năm 2024

Với định hướng ấy, các sản phẩm được phân phối tại Bách hóa Xanh luôn được chú trọng kiểm soát từ gốc, đặc biệt là những mặt hàng thuỷ hải sản tươi sống. Trong đó, cá basa vốn được xem là một loại thực phẩm bình dị quen thuộc, nhưng thường gây e ngại cho người dùng khi mua sản phẩm đánh bắt tự nhiên, không đảm bảo nguồn gốc và chất lượng. Chính vì vậy, việc lựa chọn đối tác đủ uy tín để thay đổi những quan niệm cũ về cá basa và nâng tầm giống cá này cũng là nỗi trăn trở của Bách hóa Xanh.



Gặp nhau ở cùng mục tiêu đem những sản phẩm an toàn đến cho khách hàng, sau thời gian khảo sát đi đến hợp tác, GODACO đã dần trở thành một trong những nhà cung cấp cá basa chính cho Bách hóa Xanh. Với gần 2.000 siêu thị trải dọc khắp miền Nam và Trung, Bách hóa Xanh nhập hàng trăm tấn cá basa mỗi tháng. Trong đó, 40% sản lượng đến từ GODACO, cho thấy chất lượng của thương hiệu này đã được khách hàng kiểm chứng và lựa chọn khá cao tại hệ thống.

Hành trình đưa cá basa an toàn, tươi ngon từ vùng nuôi đến Bách hóa Xanh

GODACO sở hữu vùng nuôi riêng lên đến 350ha, tự cung cấp con giống và thức ăn. Đây cũng là một trong những công ty hiếm hoi có quy trình nuôi trồng và chế biến khép kín hiện đại. Nhờ vậy, đơn vị có thể kiểm soát chặt chẽ từng khâu trong cả quá trình, từ việc chọn giống cá khỏe mạnh đến chất lượng nguồn nước và thức ăn, loại bỏ các lo ngại về an toàn thực phẩm. Qua đó đem đến những con cá basa chất lượng cao, thịt chắc, thơm ngon và tốt cho sức khỏe người dùng.

Khu vực nuôi 350ha với hệ thống quy trình khép kín của GODACO

Không chỉ nổi bật với quy trình khép kín, GODACO còn sở hữu hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại đạt chuẩn ISO 17025, giúp theo dõi và kiểm tra chặt chẽ các chỉ tiêu vật lý, hóa học và vi sinh trong suốt quá trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm cuối cùng luôn đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất. Đơn vị còn được công nhận với hàng loạt chứng nhận quốc tế như ASC, MSC, SA8000, BAP 4 sao, BSCI và IFS. Nhờ đó, sản phẩm của GODACO không chỉ được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng mà còn được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới.



Cá basa luôn được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi rời khỏi vùng nuôi để đảm bảo đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe nhất của Bách hóa Xanh

Sau khi đã đạt chuẩn tại đầu nguồn, cá cung cấp cho Bách hóa Xanh tiếp tục được khai thác theo quy chuẩn để đảm bảo giữ trọn chất lượng cho tới khi lên kệ hàng. Đội ngũ đánh bắt chuyên nghiệp sẽ lựa chọn kỹ càng những con cá khỏe mạnh, đang bơi lội. Sau đó, cá sống sẽ được vận chuyển ngay từ vùng nuôi về nhà máy trong vòng 1-3 giờ nhằm giữ cho cá tươi mới như vừa ra khỏi ao.



Tại nhà máy GODACO, cá sẽ được sơ chế và vận chuyển đến kho Bách hóa Xanh trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, Bách Hóa Xanh nhập hàng liên tục rải đều các ngày trong tháng để đảm bảo cá luôn tươi mới khi lên kệ bán cho người tiêu dùng.

Tại Bách hóa Xanh, cá basa được trưng bày trong các quầy hàng chuyên biệt, đảm bảo vệ sinh và luôn được giữ lạnh, bày bán trong ngày để có chất lượng tốt nhất

Bà Phan Thị Thu Thão - Giám Đốc mua hàng Ngành hàng Tươi Sống của Bách hóa Xanh - chia sẻ: "Cuộc sống càng hiện đại thì vấn đề sức khỏe càng được ưu tiên, do đó mà Bách hóa Xanh luôn nỗ lực mang đến những thực phẩm an toàn và chất lượng nhất cho người tiêu dùng. Việc hợp tác với GODACO là một bước đi quan trọng trong chiến lược này. Chúng tôi tin rằng, với nguồn cung cấp cá basa an toàn và ổn định, Bách hóa Xanh sẽ góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn của mỗi gia đình Việt".