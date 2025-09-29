Hành trình di sản và câu chuyện tự hào 150 năm của SABECO

Đôi khi thật khó để giải thích cặn kẽ tại sao chúng ta lại bị hấp dẫn, sau đó gắn bó với một loại bia nhất định. Chú Huy cũng vậy. Suốt nhiều năm người đàn ông 62 tuổi này chỉ trung thành với bia 333. Như chú nói, thậm chí nhắm mắt và thử hàng loạt các loại bia khác nhau, chú vẫn dễ dàng nhận ra đâu là lon 333.

"Có lẽ vì nó đậm", chú nói, trước khi bước lên chiếc xe bus "Hành trình di sản" của SABECO. Từ Hà Nội vào Vĩnh Long công tác, chú Huy muốn khám phá mảnh đất nằm giữa hai con sông Tiền và sông Hậu. Tình cờ trong buổi sáng thứ Bảy (27/9), chiếc xe bus "Hành trình di sản" của SABECO cũng lăn bánh tại Vĩnh Long. "Không gì tuyệt vời hơn khi vừa có thể dạo quanh vùng đất hữu tình, vừa tìm hiểu câu chuyện đằng sau loại bia mình yêu thích", chú Huy nói.

Là chuỗi hoạt động cộng đồng được SABECO tổ chức trong khuôn khổ chiến dịch "150 năm di sản vươn cao", nhằm tôn vinh hành trình di sản 150 năm của SABECO gắn liền với ngành bia Việt Nam, "Hành trình di sản" nhằm thể hiện tính kết nối cộng đồng trên khắp Việt Nam, đồng thời lan tỏa 150 năm hình thành, phát triển đầy tự hào của SABECO.

Trên chiếc xe bus "Hành trình di sản", tại góc "Di sản vươn cao", những người tham quan sẽ biết được từ năm 1875, một xưởng nước đá giữa lòng Sài Gòn đã khởi nguồn cho tinh thần tiên phong, khởi nguồn cho thương hiệu đồ uống hàng đầu Việt Nam. Trong hành trình phát triển 150 năm với nhiều dòng bia mới ra đời, đáp ứng nhiều phân khúc khác nhau, nhưng SABECO luôn nhất quán về hương vị và bản sắc, qua đó hình thành di sản, đồng thời truyền tải câu chuyện độc đáo về khát vọng vươn xa.

Dĩ nhiên, để trở thành một trong những đồ uống yêu thích nhất của người Việt, loại bia mà hầu hết đều sẽ cầm trên tay trước khi hô "1, 2, 3, dzô", sau đó giành vô số giải thưởng quốc tế danh giá, SABECO sở hữu đội ngũ nghệ nhân nấu bia người Việt lớn nhất nước và sử dụng nguồn nguyên liệu tuyệt hảo đạt chuẩn quốc tế. Tất cả được giới thiệu ở góc trưng bày "Tinh hoa nghệ nhân nấu bia".

Ví dụ như Bia Saigon Special, bên cạnh hương vị nguyên bản, SABECO đã có một quyết định đột phá khi kết hợp thêm hoa bia Yakima tuyển chọn và công nghệ ủ bia đặc biệt, cuối cùng tạo nên những giọt bia thanh mát với sắc vàng đậm óng ả, bọt mịn dày và hậu vị sâu.

Hoặc để làm nên bia 333 chú Huy yêu thích, đó là sự kết hợp duyên dáng của hoa bia Hallertau của vùng Bavaria nước Đức luôn được lưu giữ dưới 10 độ C, công thức và men bia trăm năm kế thừa từ Pháp, sau đó được ủ bởi tài năng của các nghệ nhân Việt. Từ đó, những lon bia 333 huyền thoại cũng như các dòng bia khác của SABECO trở thành thức uống không thể thiếu trong các khoảnh khắc xã hội, gắn kết tình cảm và thổi bùng cảm xúc.

"Tôi nghĩ rằng câu hỏi tại sao mình lại gắn bó với bia 333 cuối cùng cũng có lời giải đáp", chú Huy cười lớn sau buổi sáng rong ruổi trên chiếc xe bus "Hành trình di sản", đắm chìm trong bầu không khí sôi động, đi qua các địa danh của Vĩnh Long xinh đẹp và đồng thời, cũng "đi qua" 150 năm di sản của SABECO.

"Tất nhiên là về hương vị, nhưng không chỉ vậy, có cái gì đó sâu sắc và thú vị hơn dẫn dắt tôi đến lon bia của SABECO. Đó câu chuyện phía sau mỗi giọt bia mà SABECO đã kể trong 150 năm qua, về di sản, niềm tự hào thương hiệu Việt và khát vọng hướng tới tương lai rực rỡ", chú Huy nói, đồng thời bật một lon 333 và hô lớn "1, 2, 3, dzô".

*Đã uống rượu bia thì không lái xe.