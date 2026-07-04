Hành trình bốn năm Coca-Cola Việt Nam kiến tạo sinh kế cho làng nghề truyền thống

Chương trình tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng cộng đồng địa phương, đặc biệt là phụ nữ và các làng nghề truyền thống, trên hành trình tiếp cận kinh tế số và phát triển sinh kế bền vững.

Lễ khởi động thu hút sự tham gia của gần 200 đại biểu, bao gồm đại diện chính quyền địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngọc Hồi, các hộ sản xuất nón lá, thanh niên địa phương cùng đại diện Công ty Coca-Cola Việt Nam và các đơn vị đào tạo đồng hành.

Chương trình được tổ chức tại làng nón lá Vĩnh Thịnh (Hà Nội).

Kết nối giá trị truyền thống với cơ hội phát triển trong kỷ nguyên số

Đây là năm thứ hai chương trình được triển khai tại làng nón Vĩnh Thịnh, xã Ngọc Hồi, làng nghề có lịch sử gần 180 năm và được UBND Thành phố Hà Nội công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2020. Hiện hơn 70% hộ gia đình trong thôn vẫn duy trì nghề làm nón, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa địa phương và tạo sinh kế cho người dân.

Thông qua dự án, Công ty Coca-Cola Việt Nam mong muốn xây dựng một mô hình kết hợp giữa bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống với ứng dụng thương mại điện tử, giúp người dân nhìn thấy rõ hơn tiềm năng phát triển kinh tế từ chính những sản phẩm thủ công mang đậm bản sắc địa phương.

Chương trình kết hợp giữa bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống với ứng dụng thương mại điện tử.

Ông Bùi Khánh Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Đối ngoại, Truyền thông và Phát triển Bền vững, Công ty Coca-Cola Việt Nam, cho biết: "Đây là năm thứ tư Công ty Coca-Cola Việt Nam triển khai chương trình với mục tiêu đồng hành cùng các cộng đồng làng nghề trong hành trình tiếp cận kinh tế số. Sau ba năm tập trung nâng cao nhận thức, năm nay chúng tôi hướng đến việc tạo ra những kết quả thực tiễn thông qua mô hình kết hợp giữa bảo tồn nghề truyền thống, phát triển kỹ năng số và xây dựng thương hiệu làng nghề.

Dự án không chỉ trang bị kiến thức thương mại điện tử cho người dân mà còn hỗ trợ nâng cao giá trị sản phẩm thông qua tư vấn sáng tạo từ các chuyên gia nghệ thuật, đồng thời xây dựng hình ảnh số cho làng nón Vĩnh Thịnh để mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng và phát triển du lịch trải nghiệm. Chúng tôi tin rằng khi truyền thống được tiếp sức bởi công nghệ và sức sáng tạo của thế hệ trẻ, các làng nghề Việt Nam sẽ có thêm động lực để phát triển bền vững và vươn xa hơn trong tương lai."

Nâng cao giá trị sản phẩm và xây dựng thương hiệu số cho làng nghề

Dự án được triển khai từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026 với hai giai đoạn chính. Sau khi tuyển chọn 10 nghệ nhân và 10 bạn trẻ tiên phong thông qua các hoạt động đánh giá kiến thức, kỹ năng và sự am hiểu về làng nghề, các học viên sẽ tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu kéo dài sáu tuần do các chuyên gia từ Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) và Đại học Quốc gia Hà Nội hướng dẫn. Dự kiến vào cuối tháng 8 năm 2026, dự án sẽ khép lại bằng Lễ Tổng kết và phiên livestream bán hàng trực tuyến với sự tham gia của các bạn trẻ cùng KOL "Anh Tây Ơi".

Một trong những điểm nhấn của chương trình năm nay là sự tham gia tư vấn của giảng viên chuyên ngành Nghệ thuật và Thiết kế thuộc Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Chuyên gia sẽ đồng hành cùng nghệ nhân trong việc nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp trang trí mới nhằm gia tăng tính thẩm mỹ, tính ứng dụng và giá trị thương mại của sản phẩm nón lá truyền thống.

Dự án không chỉ trang bị kiến thức thương mại điện tử cho người dân mà còn hỗ trợ nâng cao giá trị sản phẩm.

Thông qua các buổi đào tạo trực tuyến, trực tiếp và các hoạt động thực hành, chương trình trang bị kiến thức về thương mại điện tử, tiếp thị số, livestream bán hàng, ứng dụng AI trong sáng tạo nội dung, đồng thời hỗ trợ nâng cao giá trị thẩm mỹ và khả năng thương mại hóa sản phẩm nón lá. Các bạn trẻ tham gia sẽ được hỗ trợ kinh phí, trong khi các nghệ nhân được trao tặng bộ màu acrylic cao cấp để phục vụ hoạt động sáng tạo sản phẩm.

Song song với hoạt động đào tạo, dự án cũng hỗ trợ xây dựng và vận hành trang Facebook chính thức của làng nghề với tên gọi "Làng Nghề Nón Lá Vĩnh Thịnh". Đây sẽ là kênh truyền thông giúp quảng bá hình ảnh làng nghề hơn 100 năm tuổi trên môi trường số, nâng cao nhận diện thương hiệu sản phẩm OCOP địa phương, đồng thời kể những câu chuyện về văn hóa, con người và giá trị truyền thống của nghề làm nón.