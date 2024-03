Hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ không phải là mặc đồ hiệu nổi tiếng, lái xe đẹp hay sống trong một ngôi nhà lớn.

Hạnh phúc đơn giản là: có người ở bên cạnh bạn khi bạn cô đơn, có người đưa khăn giấy khi bạn khóc, có người là chỗ dựa khi bạn mệt mỏi, có người yêu thương bạn và hiểu con người của bạn. Tiền bạc là nhu cầu vật chất, hạnh phúc là sự thỏa mãn tinh thần.

Dưới đây là 3 điều phụ nữ nên chú trọng nếu muốn đạt được hạnh phúc, tinh thần ở trạng thái cân bằng. Nếu bạn làm tốt, sóng gió trên đường đời sẽ không làm khó được bạn, thách thức nào cũng sẽ qua và tổn thương nào cũng nguôi ngoai.

Chú trọng nuôi dưỡng cảm xúc

Nhà văn Bacon đã nói: "Luôn giữ tâm trí bình tĩnh và tinh thần vui vẻ là một trong những bí quyết trường thọ". Tâm trạng vui vẻ sẽ dẫn đến sức khỏe tốt, còn tâm trạng chán nản sẽ dẫn đến đủ loại bệnh tật. Vì vậy, thứ bổ dưỡng nhất cho sức khỏe không phải là nấm linh chi hay nhân sâm mà là người nuôi dưỡng cảm xúc của bạn.

Nhà văn Suhomlinisky đã nói: "Tình yêu có nghĩa là dùng trái tim mình để hiểu những nhu cầu tinh thần của người khác". Một người bạn đời tốt là bác sĩ tâm thần giỏi nhất thế giới. Họ sẽ chữa lành vết thương trong lòng bạn.

Có người hỏi: "Nhà là gì?". Và đây có lẽ là câu trả lời hay nhất: "Nhà không phải là ngôi nhà bạn ở rộng bao nhiêu mà là nơi bạn cảm thấy thoải mái". Nhà là nơi bạn muốn quay về, là nơi khi bạn nghĩ đến, cảm xúc của bạn sẽ dịu ngay lập tức.

(Ảnh minh hoạ)

Đừng so sánh với người khác, chỉ so sánh với chính mình

Việc bạn có hài lòng hay không liên quan nhiều đến việc bạn có thích so sánh với người khác hay không. Ai thích so sánh thì càng khó hài lòng.

Xiaoru (Trung Quốc) là một người như vậy, cô ấy thích so sánh mình với người khác về mọi thứ, từ quần áo, đồ đạc cho đến sự nghiệp và con cái. Khi đồng nghiệp mặc một bộ quần áo mới, cô ấy sẽ hỏi về giá cả và nhãn hiệu, rồi mua ngay một bộ kiểu dáng tương tự nhưng đắt hơn. Hay gia đình một người bạn mua chiếc Land Rover sau khi kiếm được tiền từ kinh doanh, khi nghe tin, cô đã thuyết phục chồng cũng chuyển sang một chiếc xe cao cấp hơn.

Hai năm qua, các bạn cùng lớp xung quanh cô lần lượt tham gia kỳ thi công chức, cô đương nhiên không muốn thua kém người khác, đã đăng ký rất nhiều kỳ thi lớn nhỏ. Chính điều này khiến gia đình cô lục đục bởi những khoản tốn kém.

Nhưng nhìn lại, hạnh phúc mà cô mong đợi ban đầu chỉ là gia đình được cùng nhau sống một cuộc sống giản dị. Nhưng hiện tại, rõ ràng cô đã có nhiều hơn, nhưng vì không hài lòng nên khó cảm thấy hạnh phúc nữa.



Khi bạn bắt đầu so sánh với người khác, trạng thái của bạn sẽ trở nên bất ổn. (Ảnh minh hoạ)

Những người thuộc thế hệ chúng ta so sánh điểm số khi còn trẻ, chiều cao khi lớn lên, sự nghiệp khi trưởng thành và bạn đời sau khi kết hôn... Lớn lên với sự so sánh, rồi lan tỏa đến thế hệ sau. Nhưng khi được hỏi, những ngày bị so sánh với người khác, bạn có hạnh phúc không? câu trả lời là phủ định.

Có người phụ nữ chia sẻ hồi đi học, cô bị trừ 1 điểm vì lỗi sai nhỏ nên chỉ được 119 điểm, lúc đó cô rất buồn vì có bạn trong lớp được điểm tuyệt đối - 120 điểm. Nhưng ở kỳ thi tiếp theo, dù chỉ đạt 112 điểm nhưng cô rất vui vì không có ai cao hơn mình.

Cô không nhận ra nếu một người muốn tiến bộ thì điều quan trọng nhất là phải so sánh với chính mình sẽ gặt hái được mục tiêu. Còn khi bạn bắt đầu so sánh với người khác, trạng thái của bạn sẽ trở nên bất ổn.

Hài lòng không có nghĩa là bạn không có động lực

Hầu hết những người có cuộc sống thịnh vượng đều có khả năng hài lòng. Họ không mù quáng chạy theo xu hướng và có quan điểm riêng. Họ biết theo đuổi là gì và khi nào nên dừng lại. Niềm hạnh phúc có được từ khả năng hài lòng đôi khi còn lớn hơn nhiều so với niềm hạnh phúc từ việc đòi hỏi điều đó.

Đương nhiên lúc này nhất định sẽ có một số người cho rằng hài lòng chỉ là trá hình khoe khoang? Thật ra là không.

Hài lòng không phải là không tiến bộ, cũng không phải là cái cớ để an ủi bản thân khi không đạt được, mà là một kiểu tỉnh táo vượt xa người thường.

Khi một người đến một độ tuổi nhất định, trải qua nhiều chuyện, gặp nhiều người khác nhau, người đó sẽ dần trở nên thấu đáo hơn. Thay vì thèm muốn những thứ khó có được và khiến bản thân không vui, tốt hơn hết bạn nên bớt quan tâm và bình tĩnh trước danh lợi.

Ông trời không để mọi hạnh phúc tập trung vào một người, có tình yêu không nhất thiết có nghĩa là có tiền, có tiền không nhất thiết có được hạnh phúc, có được hạnh phúc không nhất thiết có nghĩa là có sức khỏe có được. Vì thế, trạng thái hài lòng là cách tốt nhất để rèn luyện tâm trí và thanh lọc tâm hồn.



Nếu có con đường tắt dẫn đến hạnh phúc thì sự hài lòng phải là con đường ngắn nhất.

Tổng hợp