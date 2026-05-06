Theo thông tin từ Tuổi trẻ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh – Công an TP Huế, vụ việc xảy ra vào lúc 12h48 ngày 25/04/2026 trên chuyến bay số hiệu 9G1206, lộ trình từ Phú Quốc về Hà Nội.

Hành khách N.T.H được xác định có hành vi gây rối trật tự trên chuyến bay. Nguyên nhân xuất phát từ việc người này sử dụng đồ uống có cồn, dẫn đến không kiểm soát được hành vi cá nhân, làm ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh chuyến bay cũng như trật tự chung trên tàu bay.

Trước tình huống này, lực lượng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã thực hiện biện pháp cưỡng chế, áp giải hành khách rời khỏi tàu bay và đưa về địa điểm xử lý theo quy định.

Ảnh minh hoạ tạo bởi AI được đăng tải trên Fanpage Phòng Quản lý Xuất Nhập Cảnh - Công an Thành phố Huế

Người vi phạm sau đó bị xử phạt hành chính 8,5 triệu đồng, căn cứ theo điểm d, khoản 5, Điều 26 Nghị định 162/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Vì sao hành khách có thể bị yêu cầu rời khỏi máy bay?

Trong môi trường hàng không, an toàn và trật tự luôn được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, hành khách dù đã có vé vẫn có thể bị từ chối vận chuyển hoặc yêu cầu rời khỏi máy bay nếu có hành vi làm mất trật tự, không chấp hành quy định về an toàn, an ninh hàng không, uy hiếp an toàn bay hoặc ảnh hưởng đến hành khách, tổ bay và tài sản trên chuyến bay.

Theo quy định và khuyến cáo của cơ quan hàng không, một trong những trường hợp đáng lưu ý là hành khách sử dụng rượu, bia hoặc chất kích thích đến mức không làm chủ được hành vi. Điều này không có nghĩa cứ uống rượu bia là không được bay. Tuy nhiên, nếu việc sử dụng đồ uống có cồn khiến hành khách nói năng quá khích, lớn tiếng, gây rối, không tuân thủ hướng dẫn của tiếp viên hoặc có hành vi chống đối, hãng bay và lực lượng chức năng có cơ sở để can thiệp.

Không ít trường hợp hành khách bị yêu cầu rời máy bay vì hành vi thiếu chuẩn mực (Ảnh minh hoạ từ một vụ việc khác đăng trên Báo Dân Trí)

Trên thực tế, những hành vi tưởng chỉ là “mất bình tĩnh” như cãi vã, chửi bới, xúc phạm tiếp viên hoặc hành khách khác, không ngồi đúng vị trí khi được yêu cầu, gây náo loạn trong khoang máy bay đều có thể bị xem xét xử lý nếu ảnh hưởng đến trật tự và an toàn chuyến bay.

Những hành vi tưởng nhỏ nhưng có thể bị phạt tiền triệu

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam quy định nhiều hành vi bị cấm trên tàu bay, trong đó có việc hành hung hoặc đe dọa thành viên tổ bay, hành khách; không tuân theo hướng dẫn của người chỉ huy tàu bay hoặc thành viên tổ bay; phá hoại thiết bị, tài sản; hút thuốc ở nơi không được phép; sử dụng thiết bị điện tử khi bị cấm vì lý do an toàn chuyến bay.

Theo Nghị định 162/2018/NĐ-CP, hành vi không tuân theo hướng dẫn về trật tự, an ninh, an toàn hàng không của thành viên tổ bay có thể bị phạt từ 1–3 triệu đồng. Hành vi hút thuốc, kể cả thuốc lá điện tử trên tàu bay, hoặc sử dụng thiết bị điện tử, thiết bị thu phát sóng khi không được phép có thể bị phạt từ 3–5 triệu đồng.

Với các hành vi nghiêm trọng hơn, mức phạt cũng tăng lên đáng kể. Gây rối, kích động hoặc lôi kéo người khác gây rối làm mất an ninh, trật tự trên tàu bay mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 7–10 triệu đồng. Đây cũng là khung phạt được áp dụng trong vụ hành khách N.T.H bị xử phạt 8,5 triệu đồng.

Ngoài ra, hành vi có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên hàng không hoặc hành khách trên tàu bay cũng có thể bị phạt trong khung tiền triệu. Trường hợp hành hung thành viên tổ bay, hành khách hoặc người khác trên tàu bay mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 10–15 triệu đồng.

Không chỉ mất tiền, hành khách còn có thể bị cấm bay

Một điểm nhiều người dễ bỏ qua là vi phạm trên máy bay không chỉ dừng lại ở việc bị phạt tiền. Theo quy định về an ninh hàng không, hành khách gây rối, không chấp hành quyết định xử phạt, phát ngôn đe dọa an toàn hàng không, sử dụng giấy tờ giả để đi tàu bay hoặc vi phạm trật tự công cộng, kỷ luật tại sân bay, trên tàu bay có thể bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không trong một thời gian nhất định.

Trường hợp đã bị xử lý nhưng tiếp tục vi phạm, thời hạn cấm bay có thể kéo dài hơn. Một số trường hợp đặc biệt nghiêm trọng còn có thể bị cấm vận chuyển vĩnh viễn.

Vụ việc trên chuyến bay 9G1206 là lời nhắc nhở rõ ràng rằng trên máy bay, hành vi cá nhân không còn là chuyện riêng. Một phút mất kiểm soát vì rượu bia hay thái độ bất hợp tác có thể ảnh hưởng đến cả chuyến bay, tổ bay và hàng trăm hành khách khác.

Vì vậy, trước mỗi chuyến đi, hành khách nên hạn chế sử dụng rượu bia, tuân thủ hướng dẫn của nhân viên hàng không, giữ bình tĩnh khi có phát sinh và tuyệt đối không có hành vi xúc phạm, gây rối hoặc cản trở lực lượng làm nhiệm vụ. Đi máy bay văn minh không chỉ là phép lịch sự, mà còn là trách nhiệm pháp lý của mỗi người.