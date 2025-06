Ngay sau đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị chính quyền địa phương điều tra, xử lý nghiêm minh đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Vụ việc được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội vào tối 1/6, thông qua đoạn clip dài khoảng 40 giây ghi lại cảnh một người đàn ông bất ngờ lao qua quầy làm thủ tục tại khu vực hành chính khoa Cấp cứu và hành hung một nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ.

Thời điểm vụ việc xảy ra là lúc 23h54 ngày 31/5. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy hành vi tấn công này đã gây hỗn loạn khu vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự và hoạt động của bệnh viện.

Hình ảnh người đàn ông hành hung nhân viên y tế (ảnh cắt từ clip).

Ngay sau khi clip lan truyền, Sở Y tế Nghệ An đã yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An khẩn trương báo cáo cụ thể sự việc. Các cơ quan chức năng hiện đang tiến hành thu thập thông tin, lấy lời khai từ các cán bộ, nhân viên y tế có liên quan để làm rõ diễn biến và nguyên nhân dẫn đến hành vi bạo lực nói trên.

Trước mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngày 2/6, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã có văn bản gửi Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, đề nghị báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý dứt điểm. Cục cũng nhấn mạnh rằng hành vi hành hung nhân viên y tế trong môi trường cấp cứu không chỉ gây mất an ninh, trật tự mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đe dọa sự an toàn của người bệnh và đội ngũ y tế.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu tỉnh Nghệ An chỉ đạo lực lượng công an địa phương khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và xử lý nghiêm đối tượng hành hung. Đồng thời, các cơ sở y tế cần tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh, thiết lập hệ thống giám sát, cảnh báo nguy cơ bạo lực và triển khai các giải pháp theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 cùng các hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cục cũng đề nghị chính quyền địa phương kịp thời động viên, hỗ trợ về sức khỏe và tinh thần cho nhân viên y tế bị ảnh hưởng, bảo vệ quyền lợi và sự an toàn cho đội ngũ đang làm việc trong môi trường đầy áp lực và rủi ro như bệnh viện. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ. Đại diện Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân viên và ổn định hoạt động khám, chữa bệnh trong thời gian tới.