Giữa rất nhiều lời chúc ngọt ngào trong ngày kỷ niệm cưới, đoạn clip Cường Đô La nghẹn ngào cảm ơn Đàm Thu Trang lại tạo nên sự đồng cảm theo một cách rất khác. Không phải vì anh là doanh nhân nổi tiếng, giàu có, cũng không phải vì buổi tiệc được tổ chức sang trọng, mà bởi những lời anh nói quá đỗi chân thành.

Đứng trước gia đình và bạn bè, Cường Đô La ôm con trai trong lòng rồi chậm rãi gửi lời đến người phụ nữ đã đồng hành cùng mình suốt 7 năm qua: "Cảm ơn vợ đã luôn đồng hành, lo lắng cho gia đình, cho ba, cho Subeo, cũng như Suchin và Sutin". Sau vài giây nghẹn lại vì xúc động, anh nói tiếp: "Và sau tất cả, dù có như thế nào đi nữa, chỉ cần đồng vợ đồng chồng thì cái gì chúng ta làm cũng được".

Đoạn video chỉ dài vài chục giây nhưng nhanh chóng nhận được hàng loạt bình luận. Nhiều người cho rằng điều khiến họ xúc động không phải những giọt nước mắt của Cường Đô La, mà là hai câu nói tưởng rất đơn giản ấy. Bởi đằng sau chữ "cảm ơn" là sự ghi nhận, còn đằng sau câu "đồng vợ đồng chồng" là cảm giác được cùng nhau gánh vác cuộc sống, chứ không phải một người hy sinh còn một người mặc nhiên hưởng thụ.

Điều nhiều người vợ cần không phải là quà, mà là cảm giác những cố gắng của mình được nhìn thấy

Có một điều khá thú vị là càng trưởng thành, mong muốn của nhiều phụ nữ trong hôn nhân lại càng đơn giản. Không phải ai cũng chờ những bó hoa thật lớn hay những món quà đắt tiền mỗi dịp đặc biệt. Điều khiến họ hạnh phúc nhiều khi chỉ là việc người bạn đời hiểu mình đã vất vả thế nào.

Là khi chồng biết rằng để gia đình luôn gọn gàng, có bữa cơm nóng mỗi tối hay con cái được chăm sóc chu đáo, người vợ đã phải đánh đổi rất nhiều thời gian và công sức.

Là khi những việc tưởng như rất nhỏ như đưa con đi học, nhớ lịch tiêm, mua từng hộp sữa hay chăm sóc cha mẹ hai bên không còn bị xem là "đương nhiên".

Nguồn: Nguyen Quoc Cuong

Bởi điều khiến nhiều người phụ nữ chạnh lòng nhất không phải là làm nhiều, mà là làm rất nhiều nhưng mọi sự cố gắng đều bị coi như nghĩa vụ. Không ai nói một lời cảm ơn, cũng chẳng ai hỏi hôm nay mình có mệt không.

Có lẽ vì thế mà câu đầu tiên của Cường Đô La lại chạm đến nhiều người đến vậy. Một lời cảm ơn không làm bớt đi sự vất vả đã trải qua, nhưng nó khiến người nghe cảm thấy những hy sinh của mình không hề vô nghĩa.

"Đồng vợ đồng chồng" - bốn chữ nghe cũ nhưng lại là điều nhiều gia đình đang thiếu

Nếu phải chọn câu nói được chia sẻ nhiều nhất trong đoạn clip, có lẽ đó là: "Chỉ cần đồng vợ đồng chồng thì cái gì chúng ta làm cũng được".

Đó là một câu rất quen. Ai cũng từng nghe nhưng không phải ai cũng thực sự sống được như vậy.

Trong cuộc sống, có những gia đình khó khăn về kinh tế nhưng vẫn hạnh phúc vì hai người luôn đứng về phía nhau. Cũng có những gia đình đủ đầy vật chất nhưng lại mệt mỏi vì mọi áp lực đều dồn lên vai một người.

Hôn nhân chưa bao giờ là chuyện của riêng vợ hay chồng. Nó là hành trình của hai người cùng chèo một con thuyền. Khi một người mệt, người còn lại biết san sẻ. Khi một người vấp ngã, người kia sẵn sàng đỡ lên. Và khi cả hai cùng nhìn về một hướng, những thử thách lớn đến đâu cũng dễ vượt qua hơn rất nhiều.

Chính vì vậy, điều "đáng tiền" nhất trong lời chia sẻ của Cường Đô La không nằm ở câu cảm ơn, mà ở lời khẳng định rằng vợ chồng là một đội, không phải hai người đứng ở hai chiến tuyến. Đó cũng là điều rất nhiều phụ nữ mong muốn sau khi kết hôn: Không cần một người chồng hoàn hảo, chỉ cần một người luôn coi mọi chuyện trong gia đình là việc của cả hai.

Sau 7 năm, điều khiến nhiều người ngưỡng mộ không phải sự giàu có

Có một thực tế là khi nhắc đến Cường Đô La, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến khối tài sản lớn hay cuộc sống đủ đầy. Nhưng sau nhiều năm theo dõi gia đình anh và Đàm Thu Trang, điều khiến công chúng yêu mến lại không nằm ở vật chất. Đó là cách anh thường xuyên nhắc đến vợ với sự trân trọng.

Là cách anh công khai cảm ơn Đàm Thu Trang vì đã yêu thương Subeo như con ruột, cùng chăm sóc Suchin và Sutin, vun vén cho cả gia đình.

Là cách anh luôn để vợ xuất hiện như một người đồng hành, chứ không phải người đứng phía sau.

Thực ra, không có cuộc hôn nhân nào chỉ toàn màu hồng. Bảy năm qua chắc chắn cũng có những lúc cả hai bất đồng, áp lực hay mệt mỏi. Nhưng nhìn vào những gì Cường Đô La chia sẻ, nhiều người hiểu rằng điều giúp họ đi cùng nhau đến hôm nay không phải vì chưa từng gặp sóng gió, mà vì luôn chọn nắm tay nhau đi qua sóng gió.

Có người từng nói, phụ nữ không sợ vất vả, họ chỉ sợ mình vất vả mà người bên cạnh lại nghĩ đó là điều hiển nhiên. Có lẽ vì thế mà hai câu nói của Cường Đô La lại khiến nhiều người đồng cảm đến vậy.

Một câu là "Cảm ơn vợ...", để người phụ nữ biết những hy sinh của mình luôn được nhìn thấy.

Một câu là "Chỉ cần đồng vợ đồng chồng...", để người phụ nữ hiểu rằng trên hành trình dài của hôn nhân, mình sẽ không bao giờ phải chiến đấu một mình.

Có lẽ, đó cũng là món quà ý nghĩa nhất mà một người chồng có thể dành cho vợ sau nhiều năm chung sống. Bởi sau tất cả, điều giữ một cuộc hôn nhân bền lâu không chỉ là tình yêu, mà còn là sự biết ơn, sự đồng lòng và cảm giác rằng dù cuộc sống có thay đổi thế nào, vẫn luôn có một người sẵn sàng đứng cạnh mình.