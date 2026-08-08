Hàng triệu ánh mắt khắp Trung Quốc đang đổ dồn về 1 mỹ nhân: Đứa con của thần nhảy múa, đẹp không gì sánh nổi

Tối ngày 7/8/2026, lễ khai mạc Giải thưởng Điện ảnh Bách Hoa 2026 đã chính thức diễn ra, quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ. Trong số những nghệ sĩ xuất hiện tại sự kiện, Lưu Hạo Tồn nhanh chóng trở thành một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý.

Nữ diễn viên mang đến một bữa tiệc nhan sắc mãn nhãn với vẻ đẹp trong trẻo, tinh khôi và nổi bật trên sân khấu. Cô trình diễn diễn tiết mục múa mang tên Sơ Tâm. Những động tác mềm mại, uyển chuyển, liền mạch như nước chảy mây trôi kết hợp với tạo hình thanh thoát giúp cô tạo nên một màn trình diễn giàu tính thẩm mỹ.

Lưu Hạo Tồn tỏa sáng rực rỡ tại lễ khai mạc Giải thưởng Điện ảnh Bách Hoa 2026.

Nữ diễn viên trình diễn tiết mục múa Sơ Tâm.

Nhiều lời ngợi khen đã được khán giả dành cho Lưu Hạo Tồn. Video tiết mục do fan quay, cũng như những hình ảnh người hâm mộ ghi lại khoảnh khắc của nữ diễn viên trên sân khấu nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút đông đảo người hâm mộ trong nước và quốc tế. Nhan sắc nổi bật cùng khả năng múa của cô tiếp tục trở thành chủ đề được nhiều cư dân mạng bàn luận. Thậm chí, mỹ nhân 26 tuổi còn được ca ngợi là "đứa con của thần đang nhảy múa".

Nói thêm về Lưu Hạo Tồn, cô hiện được xem là một trong những nữ diễn viên đáng chú ý bậc nhất của lứa tiểu hoa 00 (sinh từ năm 2000) tại Trung Quốc. Cô gây ấn tượng nhờ vẻ đẹp sáng bừng, trong trẻo, đồng thời sở hữu khả năng diễn xuất được đánh giá cao.

Visual trong trẻo tuyệt đẹp của Lưu Hạo Tồn.

Kể từ khi bước chân vào làng giải trí, Lưu Hạo Tồn đã góp mặt trong nhiều tác phẩm đáng xem ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Có thể kể đến Một Giây, Tặng Bạn Một Đóa Hoa Nhỏ Đỏ, Phía Trên Vách Núi, Cô Ấy Rực Rỡ, Chệch Quỹ Đạo hay Bảy Thanh Tâm Giản. Việc liên tục thử sức với những dạng vai khác nhau cũng giúp cô từng bước xây dựng vị trí trong thế hệ diễn viên trẻ.

Đặc biệt, năm 2026 đang là một năm vô cùng rực rỡ đối với Lưu Hạo Tồn. Bộ phim Chủ Giác do cô đóng chính đã lập những kỷ lục rating ấn tượng, có chất lượng cực cao và được xem là tác phẩm thành công nhất của mùa phim truyền hình 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

2026 là một năm thành công với Lưu Hạo Tồn.

Trong phim Chủ Giác, Lưu Hạo Tồn đã thể hiện trọn vẹn khả năng múa điêu luyện của mình.

Trong Chủ Giác, Lưu Hạo Tồn chinh phục khán giả bằng visual cực đỉnh, diễn xuất tự nhiên và kỹ năng múa điêu luyện. Những phân đoạn múa của cô là một trong những điểm nhấn đáng nhớ của tác phẩm, đồng thời cho thấy lợi thế đặc biệt mà nữ diễn viên sở hữu. Với những khán giả từng say mê những điệu múa của Lưu Hạo Tồn trong Chủ Giác, màn trình diễn Sơ Tâm tại Bách Hoa 2026 càng giống như một món quà đặc biệt.