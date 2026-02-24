Hàng trăm nghìn giáo viên Hà Nội chuẩn bị nhận 4 tháng tiền thưởng: Hơn 35,3 tỉ đồng đã được tạm cấp để chi thưởng

Trước những phản ánh xoay quanh thu nhập và thưởng Tết của giáo viên được đăng tải trên báo chí, ngành giáo dục Thủ đô đã triển khai nguồn kinh phí nhằm thực hiện chế độ tiền thưởng theo quy định. Đồng thời, các đề xuất liên quan đến việc cải thiện thu nhập cho đội ngũ nhà giáo được tổng hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Hơn 35,3 tỷ đồng được tạm cấp để chi thưởng

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1439/QĐ-SGD về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 nhằm thực hiện chế độ tiền thưởng theo Chính phủ Việt Nam quy định tại Nghị định 73/2024/NĐ-CP.

Theo nội dung quyết định, ngân sách năm 2026 được phân bổ, đồng thời tạm cấp kinh phí cho 4 tháng cuối năm 2025 cho các đơn vị trực thuộc Sở tham gia thí điểm đặt hàng dịch vụ giáo dục trong năm học 2025-2026 và tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2025. Tổng số kinh phí được giao hơn 35,3 tỷ đồng.

Các đơn vị được yêu cầu căn cứ dự toán đã giao để triển khai chi trả đúng quy định của pháp luật về ngân sách và các văn bản liên quan. Đây là cơ sở để các trường thực hiện chi thưởng cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

Thông tin về việc chi trả 4 tháng tiền thưởng nhanh chóng lan tới các trường học, tạo tâm lý phấn khởi trong đội ngũ giáo viên. Nhiều thầy cô cho rằng khoản hỗ trợ này không chỉ mang ý nghĩa tài chính mà còn thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp của nhà giáo.

Chia sẻ với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, cô Trần Việt Hồng — giáo viên Trường THPT Xuân Mai — cho biết khi nhận thông tin “tiền 73 đã về”, tập thể giáo viên rất vui. Theo cô, đây là nguồn thu nhập bổ sung thiết thực, đồng thời là sự động viên tinh thần đối với những nỗ lực bền bỉ của giáo viên. Với hơn hai thập kỷ gắn bó nghề, cô cho rằng khi điều kiện đời sống được cải thiện, giáo viên có thêm động lực để tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy.

Cô cũng nhận định dù tiến độ triển khai có thể chậm hơn một số địa phương, nhưng việc chính sách được thực hiện vẫn mang lại sự yên tâm cho đội ngũ.

Tương tự, cô Nguyễn Thị Thuý Hiên — giáo viên tiếng Anh Trường THCS Bùi Quang Mại — chia sẻ việc nhận thông tin chi trả ngay ngày đầu đi làm sau Tết khiến cô xúc động. Theo cô, đây là sự hỗ trợ thiết thực về vật chất và là sự ghi nhận kịp thời đối với nỗ lực của giáo viên.

Cô Hiên bày tỏ kỳ vọng các chính sách về thu nhập tăng thêm sẽ sớm được triển khai đồng bộ, đồng thời quyền lợi và vị thế nghề nghiệp của giáo viên tiếp tục được bảo đảm. Khi đời sống ổn định và môi trường pháp lý rõ ràng, giáo viên có thể toàn tâm cho công việc chuyên môn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Kiến nghị thu nhập tăng thêm đang được rà soát

Bên cạnh việc chi thưởng theo Nghị định 73, đề xuất bổ sung giáo viên vào nhóm được hưởng thu nhập tăng thêm theo HĐND Thành phố Hà Nội đã được Sở Nội vụ Hà Nội phản hồi bằng văn bản.

Theo cơ quan này, căn cứ quy định của Luật Thủ đô 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2025), cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách bảo đảm chi thường xuyên thuộc Thành phố quản lý có thể được xem xét hưởng thu nhập tăng thêm dựa trên năng lực và hiệu quả công việc.

Các nghị quyết của Thành phố quy định việc chi thu nhập tăng thêm trong năm 2025 và 2026, tuy nhiên theo quy định hiện hành, đối tượng thụ hưởng chủ yếu là các đơn vị sự nghiệp công lập không có nguồn thu theo cơ chế tự chủ tài chính.

Đối với kiến nghị bổ sung giáo viên vào nhóm đối tượng này, Sở Nội vụ cho biết UBND Thành phố đang giao các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định và cơ chế đặc thù phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Những phản ánh từ giáo viên sẽ được tổng hợp trong quá trình xây dựng đề xuất.