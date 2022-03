Hãng trà sữa “nhọ” nhất Trung Quốc: Mở được 114 chi nhánh xịn lại bị 7.000 cửa hàng nhái thản nhiên khai trương cạnh tranh, chi cả trăm tỷ chống hàng fake vẫn công cốc

Ngày 17/2/2020, đài truyền hình CCTV của Trung Quốc đưa tin chủ đề "hãng trà sữa chi 100 triệu tệ (tương đương 361 tỷ đồng) truy quét hàng giả" đã nhanh chóng xuất hiện trên hot search. Thương hiệu trà sữa đó có tên là The Alley, đã bị các cửa hàng fake mọc lên như nấm sau mưa gây cản trở công việc kinh doanh trong nhiều năm.

"Chúng tôi chỉ có 114 cửa hàng mở bán trong cả nước nhưng có hơn 7.000 cửa hàng giả mạo." - Quản lý của hệ thống trà sữa The Alley tại Trung Quốc cho biết.

Anh còn sầu não chia sẻ, tốc độ khai trương của các cửa hàng nhái nhanh hơn gấp nhiều lần thương hiệu chính thống, thậm chí các sản phẩm đóng gói fake được tung ra thị trường với số lượng lớn dưới cách gọi mỹ miều - "mẫu thử" nhằm tham khảo ý kiến khách hàng.

Sau khi "khổ chủ" bất đắc dĩ lên hot search, tài khoản Weibo chính thức của The Alley Trung Quốc đã đưa ra thông báo rằng thương hiệu này trong quá trình đăng ký nhãn hiệu đã có sơ suất để các cửa hàng giả mạo lợi dụng trục lợi.

"Những kẻ buôn đồ nhái đã lợi dụng sơ hở và cố ý sử dụng thương hiệu của chúng tôi để xúc tiến đầu tư bất hợp pháp, nhượng quyền thương mại, sở hữu tư nhân, v.v... Điều đó gây nhầm lẫn cho các trung tâm mua sắm cũng như lừa dối nhiều người yêu thích The Alley." - Người sáng lập The Alley - ông Khâu Mậu Đình đã đưa ra tuyên bố trên trang web chính thức của thương hiệu.

Ông nhấn mạnh rằng, hiện tại họ không nhượng quyền thương mại, các thương hiệu The Alley đều là do cửa hàng trực tiếp điều hành.

Theo ứng dụng Tianyancha (công cụ theo dõi thị trường của Trung Quốc), tính đến tháng 2/2022, số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu với tên "The Alley" vượt quá 860, bao gồm các tên gọi khác nhau như "Royal The Alley", "Answer The Alley", v.v... Trong đó đã có hơn 120 nhãn hiệu đã được đăng ký và ở trạng thái hợp lệ. Trong số đó, ông Khâu Mậu Đình mới chỉ đăng ký thành công hơn 50 thương hiệu như "The Alley" và "The Alley Lu Jiao Xiang".

Tuy nhiên, số lượng lớn các cửa hàng bán đồ giả đã gần như "nhấn chìm" The Alley, từ sao chép logo, mô phỏng mẫu mã sản phẩm và trang trí bằng các chất liệu kém chất lượng. Bên cạnh đó, tốc độ phát triển nhanh chóng của các cửa hàng nhái là điều rất đáng quan ngại.

"Trong tương lai, The Alley cần phải thực hiện 1 dự án có hệ thống, từ việc sắp xếp trật tự, thiết kế thương hiệu và đổi mới sản phẩm là những bước cần thiết." - Ông Chu Đan Bồng, nhà phân tích ngành công nghiệp thực phẩm Trung Quốc cho biết.

Theo thống kê trên trang web chính thức của The Alley, hiện có 114 cửa hàng The Alley ở Trung Quốc, chủ yếu ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu.

Trên thực tế, "bị nhái" là 1 căn bệnh nan y mà các thương hiệu trà sữa nổi tiếng không thể thoát khỏi.

Biểu tượng thương hiệu của HEYTEA.

Cùng chung số phận như The Alley, thương hiệu trà sữa HEYTEA cũng đã phải trải qua nhiều cay đắng trong quá trình chống hàng giả. Được thành lập vào năm 2011, HEYTEA, với tên thương hiệu trước đó là Royal Tea, đã mở cửa hàng đầu tiên tại thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sau đó đã nhanh chóng trở thành cơn sốt do được người tiêu dùng ưa chuộng và nó cũng thu hút nhiều tiểu thương. Thế nhưng trong vòng chưa đầy 1 năm, chỉ riêng ở Thâm Quyến đã có hơn 2.000 phiên bản nhái của Royal Tea.

Sau khi đổi tên, HEYTEA vẫn bị làm giả. Vào năm 2018, HEYTEA đã kiện 1 cửa hàng nhái có logo giống với các nhãn hiệu có tên đăng ký "HEEKCAA". Cuối cùng, HEYTEA đã thắng kiện và giành được số tiền bồi thường là 760.000 tệ (tương đương 2,7 tỷ đồng).

The Alley cho đến nay cũng đã chi 1 số tiền không hề nhỏ để truy quét hàng giả. Theo quan điểm của ông Chu, nhổ tận gốc hàng nhái không phải là việc dễ dàng, cần thời gian và tiền bạc, bước quan trọng là cần nâng cấp thương hiệu theo nhu cầu thị trường, vì vậy cần có chiến lược lâu dài.

Trà sữa là 1 thức uống được đông đảo bạn trẻ ưa chuộng và đó vô hình trung cũng trở thành cơ hội để những kẻ gian thương lợi dụng. Chính vì thế, người tiêu dùng phải tìm hiểu kỹ địa chỉ của các chi nhánh được đăng tải công khai trên website chính hãng để tránh không mua nhầm của những cơ sở mạo danh. Chuyện ăn uống là thứ liên quan trực tiếp đến sức khỏe của bản thân, vì vậy cẩn thận hơn 1 chút cũng là cách để tự bảo vệ mình.

Nguồn: 163

