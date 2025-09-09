Hàng nghìn người vào xem buổi phát trực tiếp của trường ĐH TOP 1 Việt Nam: Chào mừng đến với "cuộc chơi" của những bộ não siêu giỏi!

Ngày 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức phát trực tiếp buổi đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú khoá 50 (2025-2028). Buổi phát sóng nhanh chóng thu hút hơn 2 nghìn người theo dõi trực tuyến, cùng hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ.

“Toàn người tài giỏi cả”, “Cuộc chơi của những bộ não tinh hoa”, “Nhìn mà ngưỡng mộ”... là những bình luận đầy tới tấp từ cộng đồng mạng.

Được biết, đây là năm thứ 10 liên tiếp Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú. Quy định năm nay vẫn nghiêm ngặt: mỗi thí sinh chỉ có 30 giây để xác nhận chuyên ngành. Nếu quá thời gian hoặc vắng mặt khi được gọi tên ba lần, thí sinh sẽ mất quyền lựa chọn và cơ hội sẽ thuộc về người kế tiếp. Không khí căng thẳng, kịch tính khiến buổi đăng ký chẳng khác nào một “trận đấu trí” thực thụ.





Buổi phát sóng trực tiếp của trường Đại học Y Hà Nội

Bác sĩ nội trú - Những "hạt giống" xuất sắc nhất

Không phải ngẫu nhiên mà cộng đồng mạng gọi đây là “cuộc chơi của những bộ não tinh hoa”. Bác sĩ nội trú là những bác sĩ trẻ đã hoàn thành chương trình Bác sĩ đa khoa, vượt qua kỳ thi tuyển gắt gao để tiếp tục học tập và rèn luyện ngay tại bệnh viện.

Trong suốt ba năm đào tạo, họ vừa được học lý thuyết chuyên sâu, vừa tham gia trực tiếp vào công tác khám chữa bệnh, thường xuyên trực đêm, đối mặt với đủ tình huống lâm sàng khẩn cấp. Mỗi quyết định đều quan trọng, vừa giúp họ tích lũy kinh nghiệm, vừa rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp. Có thể nói, bác sĩ nội trú chính là những “hạt giống” được tuyển chọn kỹ lưỡng, được kỳ vọng trở thành đội ngũ nòng cốt của ngành y trong tương lai.

Làm thế nào để trở thành bác sĩ nội trú?

Con đường đến với chương trình bác sĩ nội trú không hề dễ dàng.

- Điều kiện tối thiểu: thí sinh cần tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa loại Khá trở lên tại một trường đại học y trong nước. Tuy vậy, trên thực tế, chỉ tiêu ít trong khi thí sinh rất giỏi, nên hầu hết người trúng tuyển thường là những gương mặt tốt nghiệp loại Giỏi hoặc Xuất sắc.

- Kỳ thi tuyển: được ví như “cửa ải khó nhằn”, đòi hỏi không chỉ kiến thức y học cơ bản mà còn khả năng tư duy lâm sàng sắc bén.

- Buổi đăng ký chuyên ngành (Match Day): diễn ra công khai, thí sinh phải đưa ra quyết định nhanh chóng trong vòng 30 giây. Sự kịch tính ở đây khiến nhiều người ví buổi lễ giống như một “màn đấu trí” định đoạt con đường nghề nghiệp.

- Quá trình đào tạo: sau khi chính thức trở thành bác sĩ nội trú, họ sẽ bước vào hành trình ba năm đầy thử thách. Lịch trực dày đặc, ca mổ căng thẳng, những đêm trắng nối dài… nhưng đổi lại, họ có được kinh nghiệm quý báu và nền tảng vững chắc để trở thành chuyên gia đầu ngành.

Trường Đại học Y Hà Nội

Các trường đang đào tạo bác sĩ nội trú

Hiện nay, cả nước chỉ có một vài trường đủ điều kiện đào tạo chương trình bác sĩ nội trú, có thể kể đến như:

- Trường Đại học Y Hà Nội – “cái nôi” đào tạo nội trú lâu đời, mỗi mùa tuyển sinh đều thu hút sự quan tâm lớn từ xã hội.

- Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh – nơi sản sinh nhiều bác sĩ nội trú giỏi, hiện công tác tại các bệnh viện tuyến cuối phía Nam.

- Trường Đại học Y Dược Huế – góp phần cung cấp nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Các bệnh viện lớn cũng tham gia phối hợp, tạo môi trường thực hành thực tế để bác sĩ nội trú vừa học, vừa va chạm với đủ loại tình huống lâm sàng.

Bác sĩ nội trú không chỉ là một danh hiệu danh giá, mà còn là hành trình gian nan của tri thức, nghị lực và khát vọng cống hiến. Đó là ba năm “rèn vàng thử lửa”, nơi những người trẻ tài năng chứng minh bản lĩnh và tình yêu nghề.

Nhìn vào không khí căng thẳng nhưng đầy quyết tâm trong buổi đăng ký, người ta có thể thấy rõ: đằng sau sự ngưỡng mộ của cộng đồng mạng là những năm tháng miệt mài học tập, những ca trực dài và biết bao nỗ lực thầm lặng. Họ chính là những “người gác đêm” của ngành y, mang trong mình sứ mệnh cao cả - cứu người và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.