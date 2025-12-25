Thời điểm cuối năm luôn là lúc mạng xã hội trở nên “chậm” hơn theo một cách rất đặc biệt. Người ta bắt đầu nhìn lại 12 tháng đã qua với bao vui, buồn, mệt mỏi, biết ơn,...

Bởi vậy, những bài đăng tổng kết năm, từ nghiêm túc đến dễ thương, từ rưng rưng đến hài hước, luôn nhận được sự quan tâm lớn. Gần đây, loạt trend như “bánh kem thành tựu”, “celebrating our small wins”, cup cut recap năm… liên tục xuất hiện, cho thấy nhu cầu được nhìn lại và tự công nhận bản thân đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trong dòng chảy ấy, một status rất ngắn trên Facebook bất ngờ thu hút lượng tương tác “khủng”: “Một thành tựu của bạn trong năm 2025?”. Không hoa mỹ, không kêu gọi, không dẫn dắt dài dòng, nhưng chỉ sau thời gian ngắn, bài đăng đã có gần 2.000 bình luận. Và, ai cũng có một câu trả lời cho riêng mình.

Ảnh chụp màn hình.

Điều khiến cộng đồng mạng dừng lại đọc từng bình luận không phải vì những thành tích lẫy lừng, mà bởi sự muôn màu muôn vẻ của khái niệm “thành tựu”. Người ta thường mặc định thành tựu phải là thứ gì đó lớn lao: thăng chức, mua nhà, mua xe, kết hôn, sinh con, đạt được một cột mốc xã hội cụ thể. Nhưng khi đọc những chia sẻ dưới bài viết, nhiều người nhận ra rằng, với rất nhiều người, thành tựu đôi khi chỉ là những điều nhỏ bé đến mức… nếu không tự nói ra, có lẽ chẳng ai biết.

Có người viết: “Có một tấm ảnh chụp cùng gia đình sau 25 năm cuộc đời.” Có người kể: “Mua được cho bà một bộ quần áo mới bằng tiền lương đầu tiên.” Những điều tưởng chừng giản dị ấy, đặt trong bối cảnh cuộc sống bận rộn, xa nhà, mưu sinh và chật vật, bỗng trở nên quý giá lạ thường.

Và cũng có những thành tựu mà nếu đặt vào hoàn cảnh của người khác, có thể sẽ bị xem là “bình thường”, nhưng với chính người trong cuộc, đó là cả một hành trình dài của nỗ lực, kiên trì và tự chữa lành. Như: “Ngủ đủ giấc với một người mắc trầm cảm, rối loạn lo âu”; “Ăn được một bữa thịt nướng sau 2 năm khi đã trả hết nợ”; hay “Trở lại công ty làm việc sau khi chiến thắng ung thư”.

Ở đó, thành tựu không nằm ở kết quả hào nhoáng, mà nằm ở việc đã không bỏ cuộc.

Thậm chí, có những người chỉ viết vỏn vẹn vài chữ: “Đang ăn cơm với bố mẹ.” Một câu ngắn, nhưng đủ khiến người đọc lặng đi. Ừ thì, bình yên là được!

Ảnh minh họa.

Bằng một cách nào đó, khi nhìn lại năm 2025, ai cũng tìm thấy cho mình ít nhất một thành tựu, dù được hay mất. Mỗi trải nghiệm, mỗi biến cố đều góp phần làm con người ta thay đổi, lớn lên và dần hoàn thiện hơn. Hành trình nào rồi cũng có những đoạn gập ghềnh, nhưng việc đã đi qua được một năm nữa tự thân đã là một điều đáng ghi nhận.

Đáng chú ý, có những người nhắc đến cả những điều mà lâu nay vẫn bị xem là “thất bại” như vỡ nợ, chia tay mối tình kéo dài 5 - 10 năm, hay nghỉ việc khi tương lai còn mờ mịt. Nhưng trong cách họ kể, đó không phải là sự cay đắng, mà là một dấu mốc.

Bởi có những lúc, thành tựu không nằm ở việc tránh được đổ vỡ, mà ở chỗ đã dám bước ra khỏi một giai đoạn làm mình kiệt quệ, chấp nhận mất mát để bắt đầu lại, dù chưa biết phía trước sẽ ra sao.