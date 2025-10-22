Sáng 22/10, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà chính thức lên xe hoa với doanh nhân Nguyễn Viết Vương - con trai một gia đình nổi tiếng ở Quảng Trị. Lễ đón dâu được tổ chức tại quê nhà cô dâu ở Thanh Hóa, sau đó đoàn nhà trai rước nàng hậu về Quảng Trị làm lễ thành hôn.

Trong buổi lễ, Đỗ Thị Hà diện áo dài trắng đắp ren, đội khăn voan dài, gương mặt rạng rỡ xen lẫn xúc động. Khoảnh khắc cô bật khóc khi nghe lời dặn dò của cha khiến nhiều người có mặt không khỏi nghẹn ngào. Chú rể ân cần lau nước mắt cho vợ, tạo nên hình ảnh ấm áp giữa không gian trang trọng.

(Ảnh: NVCC)

Khoảnh khắc cô dâu Đỗ Thị Hà xúc động trước khi về nhà chồng ở Quảng Trị. (Ảnh: Tiền Phong)

(Clip: Lê Chí Linh)

Đỗ Thị Hà và bố. (Ảnh: NVCC)

Tiệc cưới được tổ chức tối cùng ngày tại khu đô thị Nam Cầu Dài bên sông Nhật Lệ (Quảng Trị). Rạp cưới có thiết kế mái vòm hiện đại, sử dụng tông trắng – xanh chủ đạo, trang trí bằng hàng nghìn bông hoa tươi và phụ kiện mây tre đan, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa gần gũi.

Trước đó, ngày 16/10, nhà trai đã tổ chức lễ ăn hỏi tại Thanh Hóa. Dàn phù dâu, phù rể gồm nhiều người nổi tiếng, các người đẹp thân thiết với Hoa hậu Việt Nam 2020. Cặp đôi đặt may riêng hơn chục bộ trang phục cho các thành viên trong đoàn, thể hiện sự chỉn chu và tỉ mỉ.

Sau thời gian hẹn hò kín tiếng, lễ cưới của Đỗ Thị Hà nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Người đẹp sinh năm 2001 từng chia sẻ, cô mong muốn hôn nhân của mình sẽ giản dị, bình yên nhưng đầy yêu thương, giống như hành trình cô đã chọn cùng chồng.