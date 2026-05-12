Hàng nghìn công nhân hòa mình vào đại nhạc hội sôi động của Shopee

Không chỉ đơn thuần là một sự kiện giải trí, "Shopee Siêu Hội - Cả Nhà Siêu Vui" đã biến KCN Mỹ Phước 2 trở thành điểm hẹn cuối tuần đầy hứng khởi dành cho công nhân. Với đại nhạc hội miễn phí quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, hàng loạt hoạt động vui chơi diễn ra xuyên suốt trong ngày cùng nhiều phần quà thiết thực và trải nghiệm mua sắm qua livestream, chương trình đã kết nối hàng nghìn công nhân trong một không gian giải trí quy mô lớn.

Tâm điểm của sự kiện là đêm đại nhạc hội diễn ra vào buổi tối với bầu không khí sôi động. Dưới sự dẫn dắt duyên dáng của Lê Dương Bảo Lâm cùng những màn trình diễn giàu năng lượng từ các nghệ sĩ, sân khấu liên tục bùng nổ với loạt tiết mục giải trí cuốn hút, những màn giao lưu thú vị và sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo công nhân.

Không khí bùng nổ tại đại nhạc hội "Shopee Siêu Hội - Cả Nhà Siêu Vui" với sự góp mặt của đông đảo công nhân tham gia.

Công nhân có thêm những phút giây giao lưu, tương tác và nhận quà cùng nghệ sĩ.

Ngay từ những phút đầu chương trình, dàn diễn viên Đảo Hoa Hậu gồm BB Trần, Bé 7, Mai Bảo Vinh, Dương Quốc Mỹ và Tâm An đã khuấy động sân khấu bằng màn tung hứng hài hước, duyên dáng, khiến khán giả liên tục bật cười và cổ vũ không ngớt. Bên cạnh đó, những tiết mục lô tô sôi động cùng phần trình diễn ca hát và xiếc đầy màu sắc cũng góp phần tạo nên bầu không khí náo nhiệt, gần gũi, giúp các công nhân thoải mái hòa mình và kết nối cùng chương trình.

Loạt tiết mục từ dàn diễn viên Đảo Hoa Hậu mang lại bầu không khí hứng khởi với nhiều tiếng cười.

Sức nóng tiếp tục được đẩy lên cao với phần trình diễn của hai ca sĩ khách mời Tăng Phúc và Nguyễn Đình Vũ. Loạt hit quen thuộc như Thiệp Hồng Sai Tên, Em Thua Cô Ta, Cưới Hông Chốt Nha… do Nguyễn Đình Vũ thể hiện đã khiến hàng nghìn khán giả đồng loạt hòa giọng và "cháy" hết mình.

Tiếp nối mạch cảm xúc, Tăng Phúc mang đến loạt ca khúc bắt tai như Đừng Chờ Anh Nữa, Kỳ Vọng Sai Lầm… cùng phong cách trình diễn cuốn hút. Đặc biệt, màn kết hợp cùng phần "Final Walk" đầy thần thái từ các thí sinh Đảo Hoa Hậu đã tạo nên khoảnh khắc mãn nhãn, khép lại đại nhạc hội trong sự hào hứng và cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Những tiết mục âm nhạc đầy cảm xúc từ các nghệ sĩ khách mời khiến không khí đêm hội bùng nổ.

Xuyên suốt chương trình, Shopee còn khuấy động không khí bằng các hoạt động tung voucher, Lắc Siêu Xu trực tiếp và trên sóng livestream Shopee Live, cùng các phần quay số trúng thưởng hấp dẫn. Nhiều phần quà giá trị như nhẫn vàng, tủ lạnh, máy giặt cùng hàng loạt voucher mua sắm đã được trao cho người lao động ngay tại sân khấu.

Trước khi đại nhạc hội diễn ra, khuôn viên "Shopee Siêu Hội - Cả Nhà Siêu Vui" đã nhộn nhịp từ sáng với hàng loạt booth trải nghiệm dành cho mọi lứa tuổi. Các trò chơi vận động như Game Săn Siêu Deal, Game Đường Đua Freeship hay khu vui chơi sắc màu dành cho trẻ em đều thu hút lượng lớn người tham gia.

Song song với các hoạt động giải trí, Shopee cũng khéo léo mang đến những trải nghiệm mua sắm hiện đại và tiết kiệm thông qua các khu vực tương tác như Shopee Live Hub, khu trải nghiệm ShopeeVIP và gian hàng tiếp thị liên kết.

Từ 10h đến 17h, các phiên live diễn ra liên tục tại khu vực Shopee Live Hub, mang đến nhiều voucher giảm giá dành cho người tham gia.

Nhiều công nhân không giấu được sự hào hứng khi lần đầu trải nghiệm hình thức mua sắm qua livestream, đồng thời có cơ hội nhận các voucher ưu đãi chỉ xuất hiện trong chương trình. Đặc biệt, nhiều người còn may mắn nhận được những phần quà thiết yếu tại các khu vực trải nghiệm.

Không khí hào hứng tại các khu trải nghiệm khi công nhân vừa được giải trí vừa được nhận quà tặng.

Khép lại ngày hội, "Shopee Siêu Hội - Cả Nhà Siêu Vui" không chỉ mang đến không gian giải trí miễn phí quy mô lớn cho người lao động mà còn tạo nên dịp gắn kết ý nghĩa sau những giờ làm việc. Từ các hoạt động vui chơi ban ngày đến đại nhạc hội rực rỡ, tất cả đã góp phần tạo nên một hành trình trọn vẹn, giúp hàng nghìn công nhân vừa tiếp cận những hình thức mua sắm tiện lợi trên Shopee, vừa tận hưởng những phút giây thư giãn đáng nhớ dịp cuối tuần.