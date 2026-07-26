Hằng Nga đẹp nhất màn ảnh lao đao vì đắc tội đạo diễn lớn, vướng nghi vấn bị chồng bạo hành

Từng là gương mặt được săn đón của màn ảnh Hoa ngữ, Lý Hân Nhữ ghi dấu ấn nhờ lối diễn tự nhiên và tinh thần dám hy sinh vì vai diễn. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, một sự cố liên quan đến đạo diễn Trương Nghệ Mưu khiến con đường nghệ thuật của cô gặp biến cố lớn. Sau này khi đã giải nghệ, cuộc sống của cô cũng không êm đềm như những gì công chúng vẫn tưởng.

Mỹ nhân được yêu thích của màn ảnh

Năm 2008, bộ phim truyền hình Cô Gái Xấu Xí tạo nên cơn sốt tại Trung Quốc khi khai thác một hình tượng nữ chính khác biệt với mô-típ mỹ nhân thường thấy trên màn ảnh. Nhân vật Lâm Vô Địch của Lý Hân Nhữ không có ngoại hình nổi bật, luôn xuất hiện với kiểu tóc đơn giản, hàm răng niềng và phong cách có phần vụng về, nhưng lại sở hữu sự lạc quan, thông minh và nghị lực.

Để đảm nhận vai diễn này, Lý Hân Nhữ chấp nhận thay đổi hoàn toàn hình ảnh của bản thân. Nữ diễn viên tăng cân, trang điểm làm xấu, đeo niềng răng giả và gần như từ bỏ hình tượng xinh đẹp ngoài đời để hóa thân trọn vẹn thành nhân vật.

Sự hy sinh đó đã mang lại thành công lớn. Cô Gái Xấu Xí trở thành một trong những bộ phim ăn khách thời điểm đó, còn Lý Hân Nhữ cũng nhanh chóng nổi tiếng khắp Trung Quốc. Điều ít người biết là ngoài đời, cô vốn sở hữu ngoại hình thanh tú và từng được đào tạo múa chuyên nghiệp.

Sau thành công của vai Lâm Vô Địch, sự nghiệp của Lý Hân Nhữ tiếp tục thăng hoa khi cô được giao vai Hằng Nga trong Bảo Liên Đăng Tiền Truyện. Với vẻ đẹp dịu dàng, khí chất thoát tục, cô được nhiều khán giả đánh giá là một trong những phiên bản Hằng Nga đẹp nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Khi đó, Lý Hân Nhữ được xem là gương mặt trẻ đầy tiềm năng và đứng trước cơ hội trở thành ngôi sao nổi bật của thế hệ mới.

Cơ hội lớn vụt mất sau sự cố với Trương Nghệ Mưu

Thời điểm tên tuổi đang lên, Lý Hân Nhữ tiếp tục nhận được sự chú ý khi lọt vào mắt xanh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu trong quá trình ông chuẩn bị thực hiện bộ phim Kim Lăng Thập Tam Thoa.

Đối với bất kỳ diễn viên trẻ nào, việc xuất hiện trong một dự án lớn của Trương Nghệ Mưu là cơ hội hiếm có để nâng tầm sự nghiệp. Nhưng theo truyền thông Trung Quốc, Lý Hân Nhữ sau đó vướng tranh cãi vì đăng tải hình ảnh liên quan đến quá trình tập luyện của đoàn phim lên mạng xã hội, trong khi ê-kíp yêu cầu các diễn viên giữ kín thông tin trước thời điểm công bố.

Sự việc được cho là khiến đoàn phim không hài lòng và Trương Nghệ Mưu đã loại người đẹp sinh năm 1988 ra khỏi danh sách diễn viên. Sau biến cố này, cô gặp khó khăn trong việc tiếp cận những tác phẩm lớn. Dù vẫn tham gia một số bộ phim như Hoa Lệ Nhất Tộc, Thiết Huyết Hồng An, cô vẫn không thể tạo được sức hút như thời kỳ đỉnh cao.

Đắc tội Trương Nghệ Mưu đã ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Lý Hân Nhữ.

Hôn nhân kín tiếng nhưng không trọn vẹn

Năm 2014, khi sự nghiệp chững lại, Lý Hân Nhữ quyết định rời xa làng giải trí. Không tiếp tục tìm kiếm cơ hội trở lại màn ảnh, cô lựa chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung vun vén gia đình.

Sau khi rời showbiz, người đẹp kết hôn với một doanh nhân ngoài ngành và lần lượt sinh 2 con gái. Từng là gương mặt được săn đón trên màn ảnh, Lý Hân Nhữ dần biến mất khỏi sự chú ý của công chúng, dành phần lớn thời gian chăm sóc con cái và tận hưởng cuộc sống đời thường. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân của cô cũng không êm đềm. Trang Sohu cho biết vợ chồng Lý Hân Nhữ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, thậm chí còn xuất hiện tin đồn cô bị bạo hành.

Lý Hân Nhữ có cuộc sống kín tiếng bên các con.

Sau những biến động tình cảm, Lý Hân Nhữ đã lựa chọn kết thúc cuộc hôn nhân và tập trung nuôi dưỡng 2 con gái. Cô không quay lại với những ồn ào của showbiz mà tiếp tục duy trì cuộc sống kín đáo, dành thời gian cho các con và bản thân.

Ở tuổi 38, nữ diễn viên năm nào đã rời xa ánh hào quang màn ảnh. Đã từng để lại dấu ấn sâu đậm từ nhan sắc cho đến tài năng, Lý Hân Nhữ giờ đây chọn một cuộc sống bình lặng hơn sau những thăng trầm trong sự nghiệp lẫn tình cảm.