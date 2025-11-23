Hàng loạt đại học 'nói không' với tổ hợp C00 năm 2026, chuyên gia lý giải

Nhiều trường đại học trên cả nước bắt đầu công bố kế hoạch tuyển sinh dự kiến cho năm 2026. Đáng chú ý, một số trường “nói không” với tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), tương tự xu hướng diễn ra trong mùa tuyển sinh 2025.

Cụ thể, Trường Sĩ quan Chính trị thông báo chỉ sử dụng 4 tổ hợp xét tuyển từ năm 2026: C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử), C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý) và D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh). So với năm 2025, trường đã bỏ C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) và A00 (Toán, Vật lý, Hóa học).

Theo thông báo mới nhất, Học viện Biên phòng chỉ xét tuyển 3 tổ hợp C03, C04 và D01 cho hai ngành Biên phòng và Luật. So với năm 2025, Học viện đã loại bỏ A01 (Toán, Lý, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa) và C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý).

Giải thích về việc bỏ tổ hợp xét tuyển, đại diện cả 2 trường cho biết, thực hiện quy định của Bộ GD&ĐT, mỗi tổ hợp phải bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp đặc điểm chương trình đào tạo, trong đó môn Toán hoặc Ngữ văn chiếm tối thiểu 25% trọng số điểm. Tổng số môn chung của tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét tuyển.

Để phù hợp, các trường lấy Ngữ văn và Toán làm môn gốc trong các tổ hợp xét tuyển. Đây là hai môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, nên 100% thí sinh đều dự thi. Môn thứ ba được thay đổi linh hoạt tùy theo ngành đào tạo.

Các trường đánh giá đây là phương án tối ưu, vừa đảm bảo quyền lợi thí sinh, vừa phù hợp với đặc thù ngành đào tạo và nhu cầu tuyển sinh.

Trước đó, trong mùa tuyển sinh năm 2025, tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) - từng là một trong những tổ hợp xét tuyển truyền thống và phổ biến - đã "biến mất" khỏi phương án tuyển sinh của nhiều trường đại học. Thậm chí, một số trường “top” thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn cũng ngừng xét tuyển tổ hợp C00. Điều này phản ánh rõ sự thay đổi đáng kể trong xu hướng tuyển sinh.

Hai trường đại học đầu tiên thông báo không xét tuyển tổ hợp C00 là Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội .

Học viện Báo chí và Tuyên truyền không chỉ bỏ xét tuyển tổ hợp Văn - Sử - Địa mà còn bỏ hoàn toàn môn Địa lý trong tất cả các ngành đào tạo. Trường chia 4 nhóm ngành với mỗi nhóm xét tuyển một số tổ hợp nhất định.

Trong khi đó, Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội cũng không xét C00 lẫn A00 (Toán, Lý, Hóa). Thay vào đó, trường tuyển sinh theo 6 tổ hợp: C03 (Toán, Văn, Sử); A07 (Toán, Sử, Địa); A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh); D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh); D14 (Văn, Sử, Tiếng Anh); D15 (Văn, Địa, Tiếng Anh).

Tương tự, Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo không xét tuyển tổ hợp Văn - Sử - Địa cho mọi ngành đào tạo, bao gồm các ngành xã hội từ đầu năm 2025.

Các ngành xã hội của trường như nhóm ngành Luật và nhóm ngành Du lịch đều chỉ tuyển các tổ hợp có môn Toán, gồm: Toán - Văn - Tiếng Anh; Toán - Tiếng Anh - Sử; Toán - Tiếng Anh - Địa; Toán - Tiếng Anh - Giáo dục kinh tế và pháp luật; Toán - Lý - Tiếng Anh.

Các trường đại học bỏ xét tuyển khối C00 để phù hợp với quy định của Bộ GD&ĐT và định hướng của trường (Ảnh minh hoạ)

Nhiều trường đại học "quay lưng" với tổ hợp C00?

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, TS Nguyễn Tùng Lâm - chuyên gia giáo dục cho biết, việc nhiều trường đại học ngừng sử dụng khối C00 để xét tuyển không chỉ phục vụ chiến lược quốc tế hóa chương trình đào tạo, mà còn xuất phát từ quy định mới: Các cơ sở giáo dục không được phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh theo từng tổ hợp hay phương thức xét tuyển, áp dụng từ năm 2025.

Nếu tiếp tục duy trì tổ hợp C00 vốn thường có điểm trung bình cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và thu hút đông thí sinh, phần lớn chỉ tiêu tuyển sinh có thể tập trung vào tổ hợp này, dẫn đến mất cân bằng giữa các tổ hợp xét tuyển, gây thiệt thòi cho thí sinh chọn các tổ hợp khác.

Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tuyển sinh một trường đại học tại Hà Nội cho hay, trong quá trình đào tạo, trường nhận thấy cần có những điểm tương đồng nhất định ở đầu vào sinh viên để nâng cao chất lượng đào tạo. Mọi quyết định về tổ hợp xét tuyển đều được thảo luận, tư vấn bởi hội đồng khoa học đào tạo, đảm bảo phù hợp với thực tiễn.

"Theo quy chế tuyển sinh đại học, điểm trúng tuyển không được xét theo từng tổ hợp hay phương thức. Do đó, việc đảm bảo công bằng trong xét tuyển rất quan trọng, tránh tình trạng chênh lệch quá lớn giữa các tổ hợp" , vị này nhấn mạnh.

Trả lời báo chí trước đó, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn (nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT) cho biết, Bộ GD&ĐT đã sớm phân tích phổ điểm khối C00 hai năm gần đây, ghi nhận mức điểm có xu hướng tăng lên. Mức độ cạnh tranh càng thể hiện rõ nét ở các trường có uy tín, chất lượng đào tạo tốt.

"Một số ngành chỉ tiêu không nhiều nhưng cả vùng lớn tập trung có thể đẩy điểm chuẩn lên cao. Ngoài ra, điều này còn phụ thuộc vào việc đảm bảo công bằng giữa các phương thức tuyển sinh.

Nếu các phương thức tuyển sinh đảm bảo công bằng, đề thi phân hóa rõ, việc điểm chuẩn cao không có gì bất thường. Ngược lại, nếu có phương thức xét tuyển dễ dàng hơn, Bộ cần phân tích kỹ" , ông Hoàng Minh Sơn nói.