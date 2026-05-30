Hàng loạt Chị Đẹp trong show Trung Quốc Trang Pháp đang thi nghi bị ngộ độc chất Formaldehyde gây ung thư, nhà sản xuất vội ra thông báo khẩn

Theo tờ Sohu, những ngày qua, MXH Trung Quốc đang bàn tán xôn xao về việc hàng loạt Chị Đẹp trong show Đạp Gió 2026 gồm Tăng Bái Từ, Hám Thanh Tử, Tôn Di, Tạ Nam và Phạm Vỹ Kỳ liên tiếp đổ bệnh trong thời gian ngắn. Họ xuất hiện các triệu chứng như cổ họng rát bỏng, ho, khàn tiếng, chảy máu cam, ngứa da hay mắt nổi lẹo... Người gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nhất là Tăng Bái Từ. Cô được chẩn đoán mắc viêm họng cấp tính và viêm mũi, sau đó còn đột ngột bị chảy máu cam lúc luyện tập.

Đáng chú ý, netizen phát hiện cả 5 Chị Đẹp ngã bệnh nói trên đều sống ở cùng 1 khu ký túc xá trong show. Điều này khiến dân tình nghi vấn nơi ở mà show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng sắp xếp cho các nghệ sĩ có Formaldehyde - chất khí không màu, mùi hăng, thường phát sinh từ keo dán, ván ép (MDF), sơn và đồ nội thất mới sau khi sửa nhà. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp Formaldehyde vào nhóm chất gây ung thư, dị tật và biến đổi gen. Người tiếp xúc ngắn hạn với nồng độ cao có thể bị xót mắt, đau họng, ho, dị ứng da. Về lâu dài, nguy cơ mắc ung thư vòm họng, bạch cầu cũng tăng lên đáng kể. Theo thông tin, ký túc xá của show Đạp Gió cải tạo nội thất vào tháng 3/2026 và các nghệ sĩ đã được sắp xếp vào ở từ ngày 6/4/2026.

Do đó, cư dân mạng nghi vấn các Chị Đẹp tham gia show đang bị ngộ độc vì nồng độ Formaldehyde trong không khí tích tụ vượt quá mức cho phép. Một số ý kiến lại khác cho rằng sức khỏe của các chị đẹp bị ảnh hưởng do tập luyện và ghi hình trực tiếp cường độ cao.

Sau khi nghi vấn ký túc xá của show Đạp Gió đang âm thầm “nhả” chất gây ung thư và làm các nữ nghệ sĩ gặp vấn đề sức khỏe leo thẳng lên top tìm kiếm nóng trên Weibo, nhà sản xuất đã ra thông báo khẩn liên quan đến vụ việc. Phía chương trình phủ nhận nơi ở của các nghệ sĩ có vấn đề, đồng thời công bố báo cáo kiểm tra chất lượng không khí "đạt tiêu chuẩn an toàn" trong ký túc xá và địa điểm ghi hình của cơ quan kiểm nghiệm từ ngày 2/4 và 7/5 (trước và trong thời gian vào ở).

"Ký túc xá nơi các nữ nghệ sĩ sinh sống đã được đơn vị chuyên môn thứ ba tiến hành kiểm tra chất lượng không khí trong nhà, bao gồm cả chỉ số Formaldehyde và các hạng mục khác, kết quả đều đạt chuẩn. Trong chỉ số quy đổi Formaldehyde đều thấp hơn mức giới hạn tham chiếu 0,08 mg/m³; các hạng mục khác như benzen, toluen, xylen… cũng đều thấp hơn mức giới hạn tham chiếu, hoàn toàn đạt tiêu chuẩn an toàn để ở. Đối với mỗi tỷ tỷ, nơi đây không chỉ là một sân khấu để chiến đấu và tỏa sáng, mà còn là ngôi nhà tiếp thêm sức mạnh. Chúng tôi luôn đặt sức khỏe của các chị em lên hàng đầu, cảm ơn sự quan tâm chân thành và giám sát đầy thiện chí của mọi người", NSX chương trình cho biết.

Báo cáo kiểm tra chất lượng không khí "đạt tiêu chuẩn an toàn" của phía Đạp Gió 2026 khiến người hâm mộ của các Chị Đẹp an tâm phần nào.

