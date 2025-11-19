CLIP: Hằng Du Mục bật khóc khi luật sư đề cập "bị cáo vẫn phải vắt sữa vì đang nuôi con nhỏ"

Tiếp tục phiên xét xử buổi chiều 19/11 vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan CTCP Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, bắt đầu bằng việc các luật sư lên bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) đã đưa ra một số luận điểm để bào chữa, mong hội đồng xét xử có thể xem xét tình tiết giảm nhẹ.

Luật sư của Hằng Du Mục nêu, trong quá trình điều tra, bị cáo đã tích cực hợp tác, thành khẩn khai báo. Bên cạnh đó, khi con chỉ mới tròn 1 tuổi, Hằng Du Mục vẫn viết đơn tự nguyện ở lại để phối hợp làm việc.

Clip: Luật sư bào chữa nêu nhiều tình tiết giảm nhẹ cho Hằng Du Mục, khi nhắc đến con nhỏ, bị cáo bật khóc (Clip: Di Anh)

"Riêng đối với bị cáo Hằng, theo kết luận điều tra, cơ quan điều tra đã ghi nhận trong quá trình giải quyết vụ án bị cáo đã tích cực hợp tác điều tra. Điều này đã được ghi nhận tại kết luận điều tra.

Bị cáo Hằng là trường hợp khá đặc biệt khi con của bị cáo mới tròn một tuổi, bị cáo đã viết đơn tự nguyện ở lại để phối hợp làm việc. Đến khi bị cáo bị khởi tố đã chia sẻ với chúng tôi, đến thời điểm hiện tại em vẫn còn sữa để nuôi con, bị cáo vẫn nặn sữa hằng ngày. Đây là tình tiết hội đồng xét xử cân nhắc, xem xét cho bị cáo”, luật sư bào chữa của Hằng Du Mục nói tại phiên tòa.

Sau khi luật sư nêu tình tiết giảm nhẹ liên quan đến con nhỏ, Hằng Du Mục có động thái cởi kính mắt, liên tục lau nước mắt. Sau đó, bị cáo đã trầm giọng, nghẹn ngào lên trả lời hội đồng xét xử. Bi cáo Hằng cho biết cô không có ý kiến bổ sung hay tự bào chữa thêm sau lời bào chữa từ luật sư của mình.

Clip: Hằng Du Mục trầm giọng, nghẹn ngào trả lời hội đồng xét xử (Clip: Di Anh)

Trước đó, tại phiên tòa xét xử buổi sáng, Hằng Du Mục cho biết về họ tên, quê quán cùng nơi cư trú hiện tại, trình độ học vấn của bản thân. Cô cũng khai nhận mình là Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Công ty Chị Em Rọt. Ngoài ra, bị cáo Hằng cho biết hiện đã ly hôn chồng và có hai con nhỏ, con lớn sinh năm 2020, con nhỏ sinh năm 2024.

Hằng Du Mục tại phiên toà xét xử chiều nay 19/11 (Ảnh: Viết Thanh)

Trước toà, Hằng Du Mục cho biết bản thân rất hối hận khi để dẫn đến sự việc này. Trước câu hỏi của chủ toạ về việc nếu biết trước bảng thành phần giống kết quả giám định, bị cáo có thực hiện hành vi quảng bá theo kịch bản không, Hằng Du Mục cho biết:

"Bản thân bị cáo đã không làm hết trách nhiệm của một KOL, dẫn tới sự việc như thế này bị cáo rất hối hận. Nếu bị cáo biết thì chắc chắn sẽ không làm vì bị cáo cùng các KOL khác cũng mất rất nhiều năm để xây dựng một sự uy tín nhất định. Bị cáo sẽ không dùng uy tín của mình để đánh đổi”.

Được biết, Hằng Du Mục và Tôn Bằng - chồng người ngoại quốc đã ly hôn từ tháng 8/2024 và đã có quyết định của tòa án. Sau khi ly hôn, Hằng Du Mục là người nhận trách nhiệm nuôi các con của mình. Bên cạnh đó, 2 con riêng của Tôn Bằng cũng sinh sống chung với Hằng Du Mục. Thời điểm cô bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, con nhỏ nhất chỉ khoảng 1 tuổi.