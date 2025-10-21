Trương Thiều Hàm sinh năm 1982, được mệnh danh là "Tiểu thiên hậu", "Công chúa tiểu muội", "Búp bê màn ảnh", "Nữ thần thanh xuân" ở showbiz Trung Quốc. Cô nổi tiếng từ năm 19 tuổi và thành công trên 2 lĩnh vực diễn xuất, âm nhạc. Tất cả phim thần tượng do Trương Thiều Hàm đóng chính như Người Tình Valentine, Chuyện Tình Biển Xanh (Hoắc Kiến Hoa, Hứa Thiệu Dương), Cá Heo Yêu Mèo (đóng cùng Bành Vu Yến), Công Chúa Tiểu Muội (diễn chính với Ngô Tôn)... đều gây tiếng vang lớn vào đầu thập niên 2000.

Với sự nghiệp đỉnh cao, Trương Thiều Hàm sở hữu khối tài sản kếch xù. Năm 2021, người đẹp này vung tiền mua luôn 1 hòn đảo ở Thái Bình Dương để xây khu nghỉ dưỡng cho riêng mình. Ngoài ra, cô còn sở hữu biệt thự 41 triệu HKD (139 tỷ đồng) ở Thượng Hải và nhiều bất động sảng hạng sang khác ở Đài Loan (Trung Quốc), Canada. Lắm tiền nhiều của là vậy, Trương Thiều Hàm vẫn nhất quyết không phụng dưỡng, bỏ mặc cha mẹ già. Vụ việc khiến nữ thần Cbiz mang tiếng bất hiếu. Vậy, chuyện gì đã xảy ra khiến Trương Thiều Hàm tuyệt tình với cha mẹ đến thế?

Trương Thiều Hàm là mỹ nhân nổi tiếng hàng đầu thập niên 2000 của showbiz Trung Quốc

Bị cha đẻ chỉ trích là đứa con bất hiếu

Tháng 6/2018, showbiz Hoa ngữ dậy sóng khi cha và cậu ruột của Trương Thiều Hàm lên truyền thông kể khổ cảnh gia đình bị nữ ca sĩ nổi tiếng hắt hủi. Cha "tiểu thiên hậu" cho biết Trương Thiều Hàm là đứa con gái bất hiếu khi không chu cấp tiền sinh hoạt hay có trách nhiệm phụng dưỡng nào để đấng sinh thành ốm đau lâm vào cảnh túng thiếu, mẹ cô phải đi làm thuê vất vả tại Việt Nam kiếm cơm qua ngày.

Khương Lễ Nhạc - cậu Trương Thiều Hàm - cho biết chị gái ông đã phải rời bỏ quê hương, sang Việt Nam làm mướn, đi bán bánh mì, làm phụ bếp nấu ăn thuê với thu nhập khoảng 2.600 NDT/tháng (tương đương 10 triệu đồng) để kiếm tiền trả nợ, mua thuốc cho người chồng bệnh tật, không thể đi lại và phải ngồi xe lăn.

Cha Trương Thiều Hàm (trái) và chú ruột tố cáo nữ ca sĩ không làm tròn trách nhiệm của 1 người con, hắt hủi gia đình

"Con nhỏ đó từng hứa chu cấp cho cha mẹ 40.000 TWD (34 triệu đồng) tiền phụng dưỡng, nhưng sau đó nuốt lời cắt đứt liên lạc. Anh chị tôi sống cảnh nghèo đói, nợ nần, lại không có thu nhập. Lúc túng quẫn quá, 2 người chỉ có thể ăn bánh mì, mỳ gói suốt nhiều ngày. 1 nghệ sĩ bất hiếu như vậy không xứng đáng làm người của công chúng. Con nhỏ đó phải quỳ trước cha mẹ để nhận lỗi. Mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng, đến khi thành danh thì ruồng bỏ, nhà không mua, tiền không gửi để chăm lo cho cha mẹ", ông Khương Lễ Nhạc bức xúc tố cáo Trương Thiều Hàm.

Trong khi người cha già của Trương Thiều Hàm buồn bã tâm sự đã mất liên lạc với các con gái. Ông cho biết nếu không phải bản thân già yếu, đau lòng cảnh vợ vất vả mưu sinh nơi đất khách quê người, cũng sẽ coi như không có đứa con bất hiếu như Trương Thiều Hàm.

Sự thật đằng sau phơi bày bi kịch của Trương Thiều Hàm

Vụ việc bị cha mẹ kể xấu trên truyền thông khiến Trương Thiều Hàm điêu đứng, hình ảnh nữ thần sụp đổ. Cô hứng chịu vô số lời chỉ trích của công chúng, thậm chí còn bị nhiều khán giả đuổi khỏi showbiz vì nghi vấn đối xử tệ với đấng sinh thành. Trước làn sóng tẩy chay dữ dội trong dư luận, "tiểu thiên hậu" không 1 lời phân bua, giải thích.

Không lâu sau, truyền thông Trung Quốc đã vào cuộc minh oan cho Trương Thiều Hàm. Qua tìm hiểu, mẹ nữ ca sĩ là bà Khương Y Nhu quả thật làm việc ở TP.HCM. Tuy nhiên, bà không làm thuê như lời than vãn từ gia đình mà thực chất là làm chủ 1 nhà hàng. Trước những hình ảnh xác thực của cánh báo giới, cậu Trương Thiều Hàm thừa nhận gia đình mở quán ăn ở Việt Nam, nhưng chị gái vì nợ tiền nên phải làm thuê ở nhà hàng của chính mình. Lời giải thích trên của cậu Thiều Hàm không nhận được sự đồng tình từ truyền thông lẫn dư luận. Qua đó, công chúng mới vỡ lẽ về kịch bản rắp tâm vu oan 1 cách trắng trợn để hủy hoại cuộc đời Trương Thiều Hàm của gia đình cô.

Mẹ Trương Thiều Hàm (ảnh phải, người phụ nữ đeo băng đô hoa) mở nhà hàng ở Việt Nam nhưng lại nói dối đi làm thuê, sống khổ sở vì không được con gái trợ cấp kinh tế

Theo nguồn tin trong giới, cha mẹ rất quá đáng với Trương Thiều Hàm, xem cô như cây ATM không đáy và đưa ra nhiều yêu cầu cấp dưỡng vô lý nên nữ ca sĩ mới phũ phàng phớt lờ. Mỹ nhân Cbiz bị cha mẹ và cậu ruột yêu cầu trợ cấp sinh hoạt 15 triệu Đài tệ (11 tỷ đồng) hàng tháng, phải mua cho mỗi người 1 căn biệt thự sang trọng.

Trước đó, vào năm 2009, Trương Thiều Hàm đã phải mở họp báo tuyên bố phá sản và từ mặt gia đình trong nước mắt. Theo Trương Thiều Hàm, cô đã bị mẹ chiếm đoạt 100 triệu Đài tệ (khoảng 76 tỷ đồng) tiền mồ hôi nước mắt. Không chỉ vậy, Trương Thiều Hàm còn vạch mặt sự tàn nhẫn chỉ biết đến tiền của cha mẹ, mặc kệ tính mạng con gái gặp nguy hiểm. Theo đó, Trương Thiều Hàm đã phát bệnh tim vào năm 2008. Cô được chỉ định sang Canada mổ gấp. Khi hỏi lấy tiền ở chỗ mẹ, cô bị từ chối với lý do bệnh tật không thuộc phạm vi quan trọng cần chi. Là ngôi sao hạng A showbiz, nhưng Trương Thiều Hàm phải vay tiền đồng nghiệp khắp nơi để cứu mạng chính mình. Sau khi bị con gái tố cáo, mẹ nữ diễn viên khóc lóc nói con gái vô ơn khi đòi lại tất cả số tiền gửi ở chỗ bà. Bà Khương Y Nhu còn tố con gái "thần kinh có vấn đề", "sử dụng ma túy", ăn chơi hư hỏng nên mới đòi tiền để tiêu xài hoang phí.

Đáp trả mẹ ruột, Trương Thiều Hàm uất ức, mệt mỏi chia sẻ về bi kịch gia đình phải trải qua: "Số tiền tiết kiệm trong 10 năm làm việc của tôi bị mẹ lấy sạch. Giờ tôi thành người phá sản, không còn 1 xu dính túi. Tôi như chết đi sau khi mẹ ôm hết tiền bỏ trốn, rồi lên báo vu oan tôi nghiện ngập, bất hiếu. Tôi gánh vác gia đình từ năm 15 tuổi. Tôi làm lụng chăm chỉ để trả nợ cho mẹ, lo tiền chữa bệnh cho cha. Tôi không hiểu vì sao gia đình lại dồn tôi vào bước đường cùng như vậy. Có người bảo tôi xin lỗi cha mẹ, tôi nên xin lỗi họ điều gì đây. Tôi không hề làm ra chuyện gì có lỗi với họ. Những gì tôi có thể làm, kể cả những chuyện không cần làm, tôi cũng đã làm cho họ rồi".

Mẹ Trương Thiều Hàm chiếm đoạt tài sản, bỏ mặc con gái lúc ốm đau

Sau khi sự thật phơi bày, trên mạng xã hội, khán giả đều đứng về Trương Thiều Hàm và cảm thấy thương xót cho cuộc sống chưa bao giờ yên ả của nữ ca sĩ. Họ đồng tình với việc "tiểu thiên hậu" và 2 chị em gái khác cắt đứt mối quan hệ với cha mẹ để có khởi đầu mới.

Nguồn: Sina, Sohu