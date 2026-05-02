Nền tảng giao dịch "vàng kỹ thuật số" Hana Gold vừa đăng tải một thông báo trên website chính thức với nội dung "gửi lời xin lỗi chân thành" đến khách hàng và đối tác vì việc cập nhật thông tin chưa được kịp thời trong thời gian vừa qua.

Theo doanh nghiệp, thời gian gần đây xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến hoạt động của công ty khiến cộng đồng nhà đầu tư hoang mang. Trước diễn biến này, đại diện HanaGold cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ các vấn đề liên quan.

Cụ thể, một phần tài sản của Hana Gold hiện đang trong trạng thái phục vụ công tác điều tra. Việc vận hành và khai thác các tài sản này tạm thời bị hạn chế và phụ thuộc vào tiến độ làm việc của cơ quan chức năng. Một số tài khoản phục vụ hoạt động kinh doanh, ngân hàng, đầu tư và các hệ thống liên quan cũng đang bị hạn chế hoặc phong tỏa để phục vụ công tác xác minh.

Do đó, việc xử lý giao dịch và điều phối dòng tiền thông qua các tài khoản này hiện phải tuân theo hướng dẫn và quy trình làm việc với cơ quan chức năng.

Hana Gold cho biết hiện chưa thể thực hiện việc ủy quyền thay thế cho pháp nhân khác, kể cả các cổ đông, do đang trong giai đoạn làm việc với cơ quan chức năng và cần có sự xác minh trực tiếp từ đại diện pháp lý theo quy định.

Tuy nhiên, CEO kiêm đại diện pháp lý của công ty là bà Ngô Thị Thảo (còn gọi là Hana Ngô) cũng đang phối hợp làm việc với cơ quan chức năng theo yêu cầu của chuyên án. Điều này khiến một số hoạt động điều hành và ra quyết định bị ảnh hưởng đáng kể.

Doanh nghiệp cho biết đã triển khai cơ chế vận hành nội bộ thay thế nhằm duy trì hoạt động ở mức kiểm soát.

Trong giai đoạn hiện nay, để phục vụ công tác rà soát và bảo đảm an toàn hệ thống, một số chức năng trên ứng dụng HanaGold được tạm thời giới hạn, bao gồm nạp/rút tiền, giao dịch mua bán tài sản, tích lũy và chuyển đổi tài sản.

Dù vậy, Hana Gold khẳng định toàn bộ tài sản của khách hàng vẫn được ghi nhận đầy đủ trên hệ thống và đã có email xác nhận gửi đến nhà đầu tư. "Việc tạm thời hạn chế giao dịch không làm thay đổi quyền sở hữu tài sản của khách hàng" - Hana Gold khẳng định.

Liên quan đến thông tin về chuyên án Onus Lab đang lan truyền, HanaGold cho biết việc cơ quan chức năng làm việc với đại diện pháp lý là hoạt động phối hợp điều tra theo chuyên án này. "Chúng tôi hiểu đây là giai đoạn nhạy cảm, đặc biệt với những khách hàng có tài sản lớn trên nền tảng" - thông báo của Hana Gold nêu.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin cuối tháng 3 vừa qua, bà Ngô Thị Thảo cùng ông Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vương) và một số cá nhân khác đã bị khởi tố để phục vụ điều tra các hoạt động liên quan đến việc vận hành sàn tiền số ONUS.

Tuy nhiên, trong cộng đồng nhà đầu tư HanaGold, tâm lý lo lắng vẫn hiện hữu khi chưa rõ thời điểm các chức năng giao dịch, đặc biệt là rút tiền, vẫn chưa được khôi phục. Nhiều ý kiến cũng đặt câu hỏi về hướng đi tiếp theo của nền tảng này.

Theo giới thiệu, bà Ngô Thị Thảo có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và chứng khoán, từng tham gia quản lý và triển khai nhiều dự án liên quan. Dưới sự điều hành của bà, Hana Gold được định hướng phát triển theo mô hình ứng dụng công nghệ vào kinh doanh vàng, cho phép người dùng mua vàng với số tiền nhỏ, từ khoảng 100.000 đồng.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nền tảng quản lý và đầu tư tài sản hàng đầu Đông Nam Á. Hiện nền tảng này có hơn 300.000 người dùng, vận hành 5 chi nhánh tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Cà Mau, đồng thời đã huy động khoảng 1,7 triệu USD từ các quỹ đầu tư.