Hàn Quốc tuyên án cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol

Đây là phán quyết đầu tiên nhắm vào ông Yoon Suk-yeol trong tổng số 8 vụ án hình sự xoay quanh sắc lệnh thiết quân luật cùng các cáo buộc khác đang được xét xử, theo AP.

Tội danh nghiêm trọng nhất mà cựu tổng thống Hàn Quốc phải đối mặt là "dẫn đầu cuộc nổi loạn" liên quan việc thực thi thiết quân luật.

Tội danh này theo luật Hàn Quốc có thể đối mặt mức hình phạt cao nhất lên tới tử hình. Do đó, phán quyết 5 năm tù ngày 16-1 chỉ liên quan một phần các cáo buộc đang được xét xử đối với ông Yoon Suk-yeol, bao gồm hành vi chống đối cơ quan thực thi pháp luật nhằm bắt giữ ông.

Hình ảnh cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol được người ủng hộ dán bên ngoài Tòa án Trung tâm Quận Seoul ngày 16-1. Ảnh: AP

Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol hiện chưa đưa ra phản hồi công khai về phán quyết của Tòa án Trung tâm Quận Seoul.

Trước đó, khi công tố viên độc lập đề nghị mức án 10 năm tù đối với ông Yoon cho những cáo buộc này, nhóm luật sư bào chữa đã phản bác gay gắt, cho rằng yêu cầu truy tố "mang động cơ chính trị và không có đủ cơ sở pháp lý" để đề xuất một "mức án quá mức".

Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đã bị luận tội, bắt giữ và phế truất khỏi chức vụ sau khi quyết định áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn vào ngày 3-12-2024. Khi đó, lệnh thiết quân luật đã làm bùng nổ các cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp Hàn Quốc, yêu cầu ông Yoon từ chức.

Về phía mình, ông Yoon nhiều lần khẳng định không có ý định đặt đất nước dưới lệnh thiết quân luật trong thời gian dài. Theo ông, sắc lệnh thiết quân luật chỉ nhằm cảnh báo người dân về những nguy cơ từ quốc hội do phe đối lập kiểm soát, vốn bị ông cáo buộc là "liên tục cản trở chương trình nghị sự của chính phủ".

Tuy nhiên, các nhà điều tra nhận định sắc lệnh này là nỗ lực nhằm củng cố và kéo dài quyền lực của ông Yoon, từ đó truy tố ông với các tội danh "nổi loạn", "lạm quyền" và nhiều hành vi hình sự khác.