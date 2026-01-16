Bị cấm gặp bạn trai, cô gái 17 tuổi rắc thuốc diệt chuột vào bữa tối của bố mẹ

Theo thông tin từ cảnh sát Brazil, cô gái 17 tuổi đã thú nhận việc bỏ chất độc hại có tên chumbinho vào ba suất ăn do mẹ cô chuẩn bị tại thành phố Nova Serrana, bang Minas Gerais, vào ngày 7 tháng 1. Số thức ăn này dành cho mẹ cô (35 tuổi), bố cô (41 tuổi) và người anh họ (36 tuổi).

Được biết, cô gái đã cãi nhau với bố mẹ trước khi thực hiện hành vi đáng sợ. Cảnh sát cho biết loại thuốc độc này thường được dùng để diệt chuột.

Thiếu tá Renato Geraldo da Silva, người phát ngôn của Cảnh sát Quân sự, cho biết: “Gia đình không chấp thuận mối quan hệ tình cảm của cô ấy và vì vậy cô ấy đã lấy ba bữa ăn mà mẹ chuẩn bị mỗi tối cho bản thân, bố và người anh họ, rồi bỏ thêm một chất độc dùng để diệt chuột vào đó.”

Phần thức ăn bị thu giữ để điều tra

Ông nói thêm: “Cô ấy nói rằng hộp đựng thuốc độc đã ở trong nhà và kể về cuộc cãi vã xảy ra vào sáng sớm vì cô ấy bỏ đi mà không được sự đồng ý.” Cảnh sát cho biết đã tìm thấy những hạt nhỏ màu đen được cho là thuốc độc trộn lẫn trong thức ăn.

Người anh họ bắt đầu ăn một trong những phần thức ăn nhưng nhận thấy kết cấu bất thường và đã ngừng ăn. Thiếu tá Renato tiếp tục: “Anh ấy nói rằng mình đang ăn thì nhận thấy kết cấu khác thường nên đã nói chuyện với chú của mình và người chú sau đó đã nói chuyện với vợ rằng có điều gì đó đã bị thay đổi trong thức ăn.”

Sau đó, bố mẹ cô gái đã không ăn bữa tối. Người anh họ sau đó đã đi khám, được rửa dạ dày và vẫn đang được theo dõi với tình trạng sức khỏe ổn định.

Các mẫu thực phẩm và chất gây độc đã được thu thập để phân tích trong phòng thí nghiệm nhằm xác nhận thành phần của chất độc. Cảnh sát dân sự xác nhận việc bắt giữ và cho biết vụ án vẫn đang được điều tra.

Theo các báo cáo, cô gái, không được nêu tên, đã được đưa đến đồn cảnh sát dân sự cùng với luật sư đại diện và hiện đang thuộc quyền quản lý của hệ thống tư pháp.

Nguồn: Mirror