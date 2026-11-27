Biện pháp thưởng tố giác gian lận thi đại học được công bố hôm 24/11, khi Hàn Quốc tăng cường ngăn chặn gian lận bằng trí tuệ nhân tạo.

(Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, mỗi thông tin tố giác giúp phát hiện gian lận được thưởng 100 triệu Won. Tổng mức thưởng tối đa cho một người có thể lên tới 500 triệu Won. Nếu tự khai và tố giác đồng phạm, người từng tham gia gian lận vẫn được nhận đủ tiền thưởng và có thể được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó, người bị phát hiện gian lận có thể bị cấm dự thi tới 10 năm.

(Ảnh chụp màn hình)

Chiến dịch tiếp nhận tố giác gian lận thi cử tại Hàn Quốc kéo dài đến hết ngày 19/1/2027.

Hàn Quốc khởi tố thí sinh gian lận thi đại học Hàn Quốc khởi tố thí sinh gian lận thi đại học VTV.vn - Cơ quan chức năng Hàn Quốc ghi nhận 111 trường hợp nghi gian lận bằng thiết bị điện tử trong kỳ thi đại học vừa qua.



