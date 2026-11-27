Hàn Quốc thưởng cho người tố giác gian lận thi đại học
Hàn Quốc sẽ thưởng tới 500 triệu Won (khoảng 9 tỷ 600 triệu đồng) cho người cung cấp thông tin giúp phát hiện gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia.
Biện pháp thưởng tố giác gian lận thi đại học được công bố hôm 24/11, khi Hàn Quốc tăng cường ngăn chặn gian lận bằng trí tuệ nhân tạo.
Theo đó, mỗi thông tin tố giác giúp phát hiện gian lận được thưởng 100 triệu Won. Tổng mức thưởng tối đa cho một người có thể lên tới 500 triệu Won. Nếu tự khai và tố giác đồng phạm, người từng tham gia gian lận vẫn được nhận đủ tiền thưởng và có thể được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó, người bị phát hiện gian lận có thể bị cấm dự thi tới 10 năm.
Chiến dịch tiếp nhận tố giác gian lận thi cử tại Hàn Quốc kéo dài đến hết ngày 19/1/2027.
Hàn Quốc khởi tố thí sinh gian lận thi đại học