Hàn Quốc mới có phim công sở được khen hay nhất quả đất: Nam chính chọn kịch bản như thần, đóng gì hot đó

The Ordinary Jackpot (tựa Việt: Trúng Số Độc Đắc Vẫn Phải Đi Làm) mới lên sóng trên TVING và đang nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Chỉ sau 2 tập đầu, bộ phim đã gây chú ý nhờ câu chuyện vừa gần gũi vừa mới mẻ về đời sống công sở, cùng diễn xuất được đánh giá cao của Lee Jun Hyuk.

Nội dung phim xoay quanh Gong Eun Tae (Lee Jun Hyuk), một nhân viên của Hongseong International. Tài năng và được đôn lên vị trí trưởng nhóm khi còn khá trẻ, Gong Eun Tae lại không nhận được sự công nhận tương xứng. Những thành quả anh tạo ra thường xuyên bị cấp trên hoặc phòng ban khác xem nhẹ. Ngay cả Yang Jun Ho (Seo Hyun Woo), một đồng nghiệp cấp dưới, cũng có những hành động ngầm coi thường anh.

Lee Jun Hyuk đảm nhận vai nam chính Gong Eun Tae trong The Ordinary Jackpot.

Cuộc sống bế tắc của Gong Eun Tae bất ngờ thay đổi khi tấm vé số anh mua trúng giải nhất, mang về khoản tiền lên tới 1,3 tỷ won. Thế nhưng thay vì lập tức nộp đơn nghỉ việc như nhiều người vẫn tưởng tượng khi trúng số, Gong Eun Tae lại lựa chọn tiếp tục đi làm. 1,3 tỷ won chắc chắn là số tiền rất lớn, nhưng chưa đủ để anh có thể hoàn toàn gạt bỏ mọi nỗi lo về tài chính và sống sung túc đến cuối đời.

Chính lựa chọn này tạo nên điểm thú vị cho The Ordinary Jackpot. Gong Eun Tae vẫn bước vào văn phòng mỗi ngày, vẫn đối mặt với những con người từng khiến mình mệt mỏi, nhưng tâm thế của anh đã hoàn toàn khác. Khoản tiền trúng số giống như một tấm lưới an toàn, giúp Eun Tae không còn quá sợ hãi trước nguy cơ mất việc. Anh bắt đầu có đủ tự tin để lên tiếng trước những điều bất công mà trước đây mình chỉ biết im lặng chịu đựng. Anh cũng dần học được cách nói không khi bị người khác chèn ép.

Gong Eun Tae vốn sống một cuộc đời công sở mệt mỏi, chịu đựng những bất công như một điều hiển nhiên.

Nhưng mọi thứ thay đổi sau khi anh trúng số 1,3 tỷ won.

Tiền không khiến Gong Eun Tae đột nhiên trở thành một con người mạnh mẽ. Thứ nó mang lại cho anh là cảm giác rằng mình vẫn còn lựa chọn, rằng công việc này không phải con đường duy nhất để tồn tại.

Đây cũng là cách The Ordinary Jackpot biến một câu chuyện trúng xổ số tưởng chừng quen thuộc thành lát cắt thú vị về cuộc sống của những người làm công ăn lương. Từ câu hỏi nếu trúng số, bạn có nghỉ việc không, bộ phim dần đặt ra một vấn đề sâu hơn: Nếu không còn bị tiền bạc trói buộc, liệu chúng ta có tiếp tục chấp nhận những điều mình đã nhẫn nhịn suốt nhiều năm? Sự thay đổi của Gong Eun Tae trở thành một trong những điểm sáng đáng chú ý nhất trong 2 tập đầu.

Anh vẫn đi làm, nhưng trong một tâm thế hoàn toàn khác.

The Ordinary Jackpot khởi đầu rất tốt, nhận phản hồi tích cực từ khán giả.

Lee Jun Hyuk cũng nhận nhiều lời khen nhờ diễn xuất tự nhiên và gần gũi. Hình ảnh một nhân viên văn phòng luôn phải nhẫn nhịn, cố gắng tồn tại giữa những mối quan hệ phức tạp khiến nhiều khán giả dễ dàng nhìn thấy chính mình trong nhân vật. Bên cạnh đó, cách The Ordinary Jackpot xây dựng bầu không khí công sở cũng được đánh giá cao. Dù 2 tập đầu chưa xuất hiện biến cố quá lớn, bộ phim vẫn tạo được cảm giác căng thẳng và khiến người xem tò mò về cách Gong Eun Tae sẽ thay đổi cuộc đời mình sau khi sở hữu khoản tiền 1,3 tỷ won. Thậm chí, có những khán giả còn nói rằng đây là bộ phim hay nhất về đề tài công sở họ từng xem.