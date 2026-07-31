Hàn Quốc không chỉ bán K-pop nữa, họ đang bán sự chữa lành: Bên trong chiến lược K-Wellness vừa được luật hóa

Sau K-pop, K-drama và K-Beauty, xứ kim chi đang đóng gói tiếp một chữ K mới mang tên K-Wellness. Và lần này, đó không còn là trào lưu tự phát của du khách, mà là một chiến lược quốc gia được viết hẳn thành luật.

Ngày 9/4/2026, Đạo luật Xúc tiến ngành Du lịch chữa lành (Healing Tourism Industry Act) của Hàn Quốc chính thức có hiệu lực. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước này đang dùng đạo luật làm bàn đạp để đẩy mạnh du lịch wellness, hỗ trợ các điểm đến được tuyển chọn, thu hút khách quốc tế và đưa Hàn Quốc thành trung tâm du lịch chữa lành toàn cầu.

Nói cách khác, "chữa lành", thứ mà lâu nay chúng ta vẫn coi là khái niệm cảm tính, giờ đã là một ngành công nghiệp có hành lang pháp lý riêng. Đạo luật định nghĩa du lịch chữa lành là loại hình du lịch sử dụng các tài nguyên chữa lành để phục hồi sức khỏe, cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng sống, đồng thời cho phép chính phủ xây dựng kế hoạch cơ bản 5 năm và kế hoạch triển khai hằng năm.

20 điểm đến được "chọn mặt gửi vàng"

Bước đi đầu tiên sau khi luật có hiệu lực rất cụ thể. Từ danh sách 88 "điểm đến du lịch wellness xuất sắc" sẵn có, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã chọn ra 20 điểm đến K-Wellness chuyên biệt để đón khách quốc tế, dựa trên năng lực thu hút du khách nước ngoài và chất lượng vận hành chương trình. Trong danh sách này có Sayuwon ở Daegu, nơi được vinh danh "Ngôi sao du lịch Hàn Quốc" năm 2025, Awon Hanok Hotel ở Wanju thuộc tỉnh Jeolla Bắc, địa điểm nổi tiếng sau khi BTS quay bộ ảnh và video Summer Package 2019 tại đây, và WE Hotel Jeju do quỹ y tế Halla vận hành.

Mỗi cái tên được chọn không chỉ nhận danh hiệu. Mỗi điểm đến sẽ được hỗ trợ tới 50 triệu won để nâng cao năng lực cạnh tranh, bao gồm quảng bá ra nước ngoài qua các nền tảng toàn cầu và xây dựng môi trường dịch vụ số phù hợp với du khách quốc tế.

Ảnh KTO

Điều thú vị là khái niệm wellness của người Hàn rộng hơn nhiều so với hình dung "spa và massage" thông thường. Từ năm 2017, Hàn Quốc đã xếp các lĩnh vực beauty và spa, lưu trú, chữa lành tự nhiên, ẩm thực, y học cổ truyền và thiền định vào nhóm "du lịch chữa lành". 20 điểm đến được chọn trải đều trên sáu nhóm trải nghiệm: beauty và spa cho những ai thích wellness kiểu đô thị, thiền và chữa lành cho người cần tĩnh lặng, y học cổ truyền Hàn Quốc mang đậm di sản, lưu trú kết hợp nghỉ dưỡng, ẩm thực gắn với sức khỏe, và các điểm đến thiên nhiên dùng rừng núi để tạo nên nhịp du lịch chậm rãi hơn.

Những con số khiến cả ngành du lịch phải nhìn lại

Vì sao Hàn Quốc quyết liệt đến vậy? Câu trả lời nằm ở ví tiền của du khách. Theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO), riêng trong tháng 5, khách quốc tế đã chi hơn 2.000 tỷ won (khoảng 1,3 tỷ USD) qua thẻ tín dụng tại Hàn Quốc, lần đầu tiên chi tiêu theo tháng vượt mốc này, tăng 67,1% so với cùng kỳ năm trước.

Các ngành liên quan đến làm đẹp và wellness ghi nhận mức tăng mạnh nhất: Chi tiêu tại các cơ sở chăm sóc da và massage tăng 153,9%, phòng khám da liễu tăng 85,5%, còn chi tiêu tại nhà thuốc tăng tới 206,1%, cho thấy du khách đang kết hợp du lịch y tế với việc mua mỹ phẩm chức năng và thực phẩm bổ sung ngay trong chuyến đi. Ranh giới giữa K-Beauty, K-Medical và K-Wellness vì thế ngày càng mờ đi: một chuyến đi có thể bắt đầu bằng buổi soi da ở Gangnam và kết thúc bằng khóa thiền trong rừng ở Gangwon.

Ảnh KTO

Bức tranh lớn hơn cũng ủng hộ nước cờ này. Thị trường du lịch toàn cầu năm 2025 mới phục hồi khoảng 103% so với trước đại dịch, trong khi du lịch inbound của Hàn Quốc đã đạt 108%. Đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc nhận định du lịch làm đẹp và wellness là một trong những mảng tăng trưởng nhanh nhất của ngành, và xu hướng này không còn dồn về Seoul mà đang lan sang Jeju, Busan, những nơi ngày càng đông du khách tìm đến dịch vụ y tế và trải nghiệm wellness.

Khi Tổng cục Du lịch Hàn Quốc đích thân "mở cửa" trải nghiệm chữa lành

Song song với hành lang chính sách, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc đang nỗ lực quảng bá hình ảnh một Hàn Quốc của sự chăm sóc sức khỏe toàn diện thân, tâm, trí thông qua các chương trình và sự kiện quy mô lớn. Nổi bật nhất là Korea Beauty Festival 2026, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tổ chức tại HiKR Ground, trung tâm quảng bá du lịch công nghệ cao giữa lòng Seoul, với thông điệp "All about Beauty".

Ảnh KTO

Chính phủ nước này cũng bắt tay với 9 nền tảng đặt tour trực tuyến lớn gồm Klook, Trip.com và Viator để tung ra hơn 800 gói du lịch K-Beauty được tuyển chọn, từ masterclass skincare và trang điểm lấy cảm hứng từ thần tượng K-pop, chương trình spa và wellness cao cấp cho đến tour chữa lành kèm ưu đãi đặt chỗ độc quyền. Korea Beauty Festival vì thế không đơn thuần là một lễ hội làm đẹp, mà là cánh cổng để du khách bước vào toàn bộ hệ sinh thái K-Wellness.

Bên cạnh các sự kiện mở, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc còn duy trì các chương trình Fam trip (chuyến đi trải nghiệm thực tế) được tổ chức hàng năm dành cho khách mời từ khắp nơi trên thế giới, từ các đơn vị lữ hành, báo chí đến những người sáng tạo nội dung.

Ảnh luxnomade

Trong những chuyến đi này, khách mời được trực tiếp trải nghiệm dịch vụ nghỉ dưỡng chữa lành kiểu Hàn Quốc với đa dạng hình thức, từ thiền định trong không gian hanok, trị liệu y học cổ truyền, tắm rừng cho đến spa trị liệu chuyên sâu. Mục tiêu của các chương trình này rất rõ ràng: Để thế giới nhìn Hàn Quốc bằng những góc nhìn mới lạ hơn, không chỉ là điểm đến của mua sắm và giải trí, mà còn là nơi con người tìm lại sự cân bằng.

Vì sao câu chuyện này đáng để phụ nữ tuổi 40 quan tâm

Đằng sau các con số vĩ mô, K-Wellness thực ra được thiết kế rất khớp với nhu cầu của những người phụ nữ đã đi qua nửa đầu cuộc đời: Không còn hào hứng với lịch trình chạy show 5 điểm check-in một ngày, nhưng sẵn sàng chi cho một kỳ nghỉ giúp cơ thể và tâm trí thực sự được phục hồi. Quyết định của Hàn Quốc đến đúng lúc du khách toàn cầu đang tìm kiếm nhiều hơn là ngắm cảnh: những nơi yên tĩnh, kỳ lưu trú lành mạnh, thiên nhiên, hoạt động chánh niệm, liệu pháp truyền thống và dịch vụ wellness đáng tin cậy.

Ảnh luxnomade

Và cái hay của mô hình Hàn Quốc là tính "may đo". Một du khách có thể đáp xuống Seoul để tận hưởng văn hóa đô thị, thêm vào lịch trình một buổi trị liệu y học cổ truyền hay trà đạo, rồi di chuyển đến Gangwon để nghỉ ngơi giữa núi rừng hoặc ra Jeju cho kỳ nghỉ wellness giữa thiên nhiên. Một chuyến đi, nhiều tầng phục hồi, từ làn da đến giấc ngủ và cả nhịp thở.

Ảnh KTO

Nhìn rộng ra, đây là nước đi rất "Hàn Quốc": Nhận diện một nhu cầu toàn cầu, chuẩn hóa nó thành sản phẩm, gắn thương hiệu chữ K quen thuộc rồi xuất khẩu ra thế giới, đúng như cách họ từng làm với K-pop, K-drama hay K-Beauty.

Ảnh luxnomade

Chỉ khác một điều, lần này thứ được đóng gói không phải là một thần tượng hay một lọ serum, mà là cảm giác được chăm sóc trọn vẹn. Với những ai đang ấp ủ một chuyến đi để "sạc lại pin" trong năm nay, có lẽ đã đến lúc nhìn Hàn Quốc bằng một con mắt khác: không phải điểm đến để chạy theo lịch trình, mà là nơi để chậm lại.

Nguồn: KTO, Koreatimes

Thanh Yên