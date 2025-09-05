Mới đây trên trang cá nhân của mình, Hàn Hằng bất ngờ đăng tải loạt ảnh khoe bụng bầu khiến cộng đồng mạng bất ngờ. Mỹ nhân sinh năm 1999 tiết lộ những khoảnh khắc được chụp trước khi sinh em bé đầu lòng khoảng 20 ngày. Bên cạnh đó, Hàn Hằng bày tỏ: “The best chapter begins” (Tạm dịch: Khởi đầu một hành trình mới tuyệt vời).

Hàn Hằng lần đầu công khai hành trình mang thai từng giấu kín, tiết lộ thời điểm chụp ảnh trước ngày sinh 20 ngày

Trong hình, Hàn Hằng và Huyme thể hiện rõ vẻ hạnh phúc khi đón tin vui. Cặp đôi cũng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng, đặc biệt là Hàn Hằng. Bởi dù ở trong những tháng cuối thai kỳ, bụng to vượt mặt nhưng cô vẫn giữ được vẻ xinh đẹp, cuốn hút. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng các nét trên gương mặt của Hàn Hằng không hề thay đổi, có chăng chỉ khác mỗi vòng 2.

Phía dưới phần bình luận, nhiều người gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Không ít người bày tỏ rằng hành trình mới này của cả hai sẽ rất đặc biệt bởi Hàn Hằng và Huyme đều là những người trẻ trung, hiện đại nên netizen cũng “chấm hóng” về em bé đầu lòng của cặp đôi.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Đợi mãi cuối cùng cũng đến ngày này, cô ấy đã công khai rồi, chúc mừng gia đình”.

- “Đáng yêu quá, Hàn Hằng bầu mà vẫn đẹp lung linh, không bị vỡ nét”.

- “Hàn Hằng mang thai trộm vía ghê, vẫn cực phẩm như vậy. Hóng ngày cặp đôi cho em bé lên sóng nha”.

- “Chúc mừng gia đình, theo dõi từ khi yêu nhau, cầu hôn, đám hỏi đến hiện tại, hạnh phúc lây luôn”.

- “Ngưỡng mộ ghê, Hàn Hằng bầu bí vẫn không thay đổi gì. Chúc mừng hai bạn”.





Loạt khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi

Trước đó, MXH lan truyền hình ảnh Hàn Hằng và Huyme đón con đầu lòng trong viện. Tuy nhiên thời điểm đó cả hai vẫn giữ kín chuyện mang thai, không lên tiếng phủ nhận hay xác nhận trên trang cá nhân. Thậm chí, Huyme vẫn cập nhật cuộc sống đời thường dù liên tục nhận được lời hỏi thăm về cuộc sống riêng tư.

Về phía Hàn Hằng, cô nàng từng lộ nhiều dấu hiệu mang thai từ khi tổ chức đám hỏi vào tháng 3 năm nay. Không ít người nhận thấy, mỹ nhân sinh năm 1999 xuất hiện với vòng 2 lùm lùm, thay đổi gu ăn mặc từ sexy, hở bạo sang kín đáo, giấu dáng. Ngoài ra, các video gần đây của Hàn Hằng chỉ quay nửa người, zoom cận mặt chứ không khoe body như mọi khi. Song dù nhận nhiều nghi vấn nhưng Hàn Hằng cũng đều giữ im lặng, kín tiếng trong đời tư.

Hàn Hằng (Hàn Hải Hằng, sinh năm 1999) và Huyme (Phạm Công Thành, sinh năm 1993) vẫn luôn được công chúng quan tâm khi đằng trai là thiếu gia nổi tiếng, còn nhà gái là hot girl có tiếng. Tháng 10/2024, cặp đôi cầu hôn lãng mạn ở Rome (Ý) và đến tháng 3/2025 thì tổ chức đám hỏi tại nhà gái ở Thanh Hóa.

Tính đến hiện tại, cặp đôi đã có 5 năm bên nhau, từng trải qua những khó khăn, đến mức Hàn Hằng phải biến mất khỏi MXH một thời gian dài. Từng chia sẻ với chúng tôi về thử thách trong tình yêu của mình, Hàn Hằng cho biết:

"Từ khi bắt đầu yêu nhau đến giờ bọn mình đã trải qua rất nhiều thử thách. Nhưng thật ra thử thách không quan trọng bằng việc cả hai bước qua thử thách đó thế nào. Mỗi thử thách đi qua đều cho cả 2 một bài học gì đấy để thấu hiểu và yêu nhau hơn. Có thử thách thì mới càng thấy trân trọng tình yêu này".

Hàn Hằng từng nhiều lần vướng nghi vấn mang bầu nhưng cô nàng không lên tiếng



