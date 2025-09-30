Hàn Hằng là một trong những mỹ nhân có tiếng với cư dân mạng. Từ hot girl tạp hoá, chuyện tình yêu ngọt ngào với vlogger đời đầu Huyme đến danh xưng người đẹp mặc bikini đỉnh nhất, Hàn Hằng luôn gây chú ý. Thời gian gần đây, mỹ nhân Thanh Hoá cũng đã thông báo tin vui, đón em bé đầu lòng.

Mới nhất, vợ chồng Hàn Hằng đã tổ chức tiệc đầy tháng cho em bé ở nhà bố mẹ Huyme tại Hà Nội. Trong hình ảnh được bố mẹ Huyme chia sẻ, bữa tiệc diễn ra ấm cúng với các thành viên trong gia đình. Bố mẹ Hàn Hằng cũng từ Thanh Hoá ra nhà thông gia trong dịp đặc biệt này.

Vợ chồng Hàn Hằng cùng với em bé và bố mẹ chồng

Đại gia đình với sự có mặt của vợ chồng Trang Lou - Tùng Sơn và 2 em Xoài - Dừa

Mẹ con Hàn Hằng cùng với ông bà nội và ông bà ngoại

Phía dưới các chia sẻ của gia đình, bạn bè, người thân và cư dân mạng để lại nhiều lời chúc mừng, trong đó có không ít lời khen dành cho nhan sắc mẹ bỉm. “Mẹ bỉm xinh mê ly ạ”, “Chúc mừng toàn gia đông vui an khang thịnh vượng”, “Chúc mừng gia đình có thêm thành viên xinh yêu nữa nhé”, “Gia đình ai cũng dễ thương, công chúa nhỏ đáng iu quá!”, “Cả nhà vui quá! Chúc mừng nàng công chúa hay ăn chóng lớn! Chúc mừng hạnh phúc của đại gia đình hai bên ạ”,... là bình luận từ mọi người.

Trước đó, mẹ Hàn Hằng cũng đăng ảnh con gái khi vừa sinh em bé ở bệnh viện. Trong khoảnh khắc này, cả mẹ ruột và mẹ chồng Hàn Hằng đều có mặt, cùng cô chăm sóc em bé.

Mẹ Hàn Hằng cùng với sui gia, con gái và cháu ngoại

Hàn Hằng (Hàn Hải Hằng, sinh năm 1999) nổi tiếng từ mạng xã hội với biệt danh “hot girl tạp hóa”. Nhờ gương mặt xinh đẹp cùng phong cách gợi cảm, cô nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi.

Từ đầu năm 2020, Hàn Hằng bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò Huyme và chính thức công khai vào tháng 4 cùng năm. Thời gian sau đó, mỹ nhân Thanh Hoá ở ẩn trên MXH và khoảng 1,5 năm sau mới tái xuất.

Sau khoảng 5 năm bên nhau - tháng 10/2024, cặp đôi cầu hôn lãng mạn ở Rome (Ý) và đến tháng 3/2025 thì tổ chức đám hỏi tại nhà gái ở Thanh Hóa.

Đám hỏi và ảnh cưới của cặp đôi

Từ đó trở đi, Hàn Hằng từng lộ nhiều dấu hiệu mang thai như xuất hiện với vòng 2 lùm lùm, thay đổi gu ăn mặc từ sexy, hở bạo sang kín đáo, giấu dáng. Ngoài ra, các video trong thời gian đó chỉ quay nửa người, zoom cận mặt chứ không khoe body như mọi khi.

Đến đầu tháng 9/2025, Hàn Hằng và Huyme chính thức thông báo đã sinh em bé, công bố bộ ảnh dễ thương được chụp trong thời gian mang bầu.