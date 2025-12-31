Hầm thức ăn quá lâu khiến dinh dưỡng "bốc hơi" và cách khắc phục

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo, thói quen duy trì lửa lớn quá lâu không chỉ làm mất đi vị ngọt thanh tự nhiên mà còn âm thầm biến món ăn bổ dưỡng thành "gánh nặng" cho sức khỏe.

Thói quen "lửa lớn, hầm lâu" của người Việt và những bất cập hại

Người nội trợ Việt thường có tâm lý "ninh nhừ tử" để làm mềm thực phẩm. Tuy nhiên, theo các tài liệu khoa học, việc ninh xương cục bộ trên 12 tiếng với nhiệt độ sôi liên tục sẽ gây ra những phản ứng ngược đáng lo ngại.

Thứ nhất, dinh dưỡng bị "bốc hơi". Các Vitamin nhóm B (B1, B6, B12) và Vitamin C rất nhạy cảm với nhiệt độ cao. Khi hầm quá lâu, món ăn chỉ còn lại chất béo và xác thực phẩm, nghèo nàn vi chất.

Thứ hai, cấu trúc Protein và Collagen vỡ vụn khiến nước dùng bị đục, chuyển vị chua hoặc đắng chát. Nguy hiểm hơn, quá trình này làm tăng lượng Purine – tác nhân gây hại cho người bệnh Gout, và biến đổi Nitrate trong rau củ gây áp lực cho hệ tiêu hóa.

Cuộc cách mạng "Nấu chậm - Ủ sâu" - Giữ trọn 100% dưỡng chất

Để giải quyết bài toán "ăn mềm nhưng vẫn giữ chất", xu hướng sử dụng công nghệ Thermal Cooking (làm chín bằng nhiệt dư) đang dần thay thế cách ninh nấu truyền thống trong các gian bếp hiện đại. Điển hình cho phương pháp này là sự hỗ trợ của các loại nồi ủ Kaiyo như dòng Kitchen Mate của Kaiyo.

Thay vì cưỡng ép thực phẩm chín nhanh bằng ngọn lửa lớn liên tục, người dùng chỉ cần đun sôi thực phẩm trên bếp khoảng 1-3 phút để diệt khuẩn. Sau đó, đặt ruột nồi vào lồng ủ chân không để thức ăn tự chín âm ỉ nhờ lượng nhiệt tích tụ. Cách nấu này mô phỏng lại quá trình kho cá, hầm xương bằng trấu hay than hoa ngày xưa: Chín sâu, mềm tơi nhưng nước dùng vẫn trong vắt và quan trọng nhất là bảo toàn được vitamin.

Nồi ủ Kaiyo giúp giữ trọn vitamin so với cách nấu thông thường.

Bí quyết kiểm soát "Biên độ nhiệt vàng"

Điểm cốt lõi giúp nồi ủ Kaiyo bảo toàn dinh dưỡng nằm ở khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác. Theo kiểm nghiệm thực tế, nhờ lớp chân không ưu việt, sau khi tắt bếp 4 tiếng, nhiệt độ bên trong vẫn duy trì ở mức 88 độ C và sau 8 tiếng là 79 độ C.

Dải nhiệt độ này (dưới 100 độ C nhưng trên 70 độ C) được xem là "biên độ vàng" để ninh hầm: Đủ nóng để làm mềm gân, xương, nhừ cháo nhưng đủ "dịu" để không phá hủy liên kết vitamin. Kết quả là món gà luộc da giòn thịt ngọt, bò kho mềm tan hay chè đỗ đen bở tơi mà không bị nát.

Nồi ủ chân không Kaiyo công nghệ Nhật Bản

Cấu tạo ruột inox 304 của nồi ủ Kaiyo dùng được mọi loại bếp.

Tiêu chuẩn an toàn và bài toán kinh tế cho người nội trợ

Khi chọn mua các dụng cụ nấu ủ lâu dài, chuyên gia khuyên người tiêu dùng nên ưu tiên các chất liệu chuẩn y tế như inox 304, (thép không gỉ 18/10) để tránh nguy cơ thôi nhiễm kim loại nặng. Các dòng sản phẩm uy tín như nồi ủ Kaiyo thường trang bị lớp ruột Inox 304 dày dặn, kết hợp đáy từ đa năng để tương thích với mọi loại bếp, giúp việc nấu nướng trở nên linh hoạt.

Không chỉ giải phóng sức lao động, phương pháp ủ nhiệt còn là bài toán kinh tế thông minh khi giúp tiết kiệm tới 85% nhiên liệu gas/điện hàng tháng. Với thiết kế an toàn, nắp kính chịu lực và tay cầm cách nhiệt, đây là giải pháp tối ưu giúp người nội trợ thảnh thơi hơn mà mỗi bữa ăn gia đình vẫn vẹn nguyên dưỡng chất.

Nồi ủ Kaiyo đa năng tiết kiệm nhiên liệu.

