Theo Lychee News, mới đây một người đàn ông ở Thiên Tân (Trung Quốc) đến phòng khám nha khoa cầu cứu trong tình trạng toàn bộ bề mặt của hàm răng trên và dưới của anh đã bị nhựa resin bao phủ hoàn toàn.

Người đàn ông kể rằng anh mới mất một chiếc răng và không muốn trả tiền cho nha sỹ vì cho rằng chi phí quá cao nên đã mua nhựa trám trên mạng với giá 5 nhân dân tệ (khoảng 18 nghìn đồng) để tự làm. Kết quả là miệng anh bị bao phủ bởi keo dán và hàm răng trông như “hai chiếc bánh gạo rang".

Anh đến bệnh viện để xử lý nhưng họ không giúp được mà khuyên đến cơ sở chuyên về nha khoa.

Hình ảnh hàm răng của người đàn ông. (Ảnh: Reproduced)

Bác sĩ Liu ở phòng khám nha khoa mà người đàn ông tìm đến cho biết, nhựa trám dính chặt và lộn xộn, và bà lo ngại rằng việc nhổ mạnh có thể khiến các răng xung quanh bị rụng. Từ trường hợp này, vị bác sỹ khuyến cáo mọi người nên tìm đến phòng khám chuyên về nha khoa khi cần giải quyết vấn đề về sức khỏe răng miệng.

Tin tức được đăng tải gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự thông cảm với người đàn ông và cho rằng chi phí điều trị nha khoa quá đắt: "Rõ ràng anh ta xuất thân từ một gia đình khó khăn”; “Nghe chuyện này thật xót xa, điều trị nha khoa cực kỳ tốn kém, là gánh nặng lớn đối với các gia đình thu nhập thấp; họ đơn giản là không đủ khả năng chi trả”.

"Mọi thứ đều diễn ra theo chu kỳ, sớm hay muộn, lợi nhuận khổng lồ của ngành nha khoa Trung Quốc sẽ trở lại bình thường”; "Toàn bộ cộng đồng nha khoa rất đoàn kết, hiệp hội ngành sẽ không cho phép giảm giá”…

Theo tìm hiểu trực tuyến, chi phí trám răng ở Trung Quốc thay đổi tùy theo khu vực, cấp độ bệnh viện và vật liệu trám. Ước tính sơ bộ, chi phí trám răng composite thông thường dao động từ 100 nhân dân tệ (khoảng 370 nghìn đồng) đến 500 nhân dân tệ (hơn 1,8 triệu đồng) mỗi chiếc. Giá trám răng inlay cao hơn, dao động từ 1.200 nhân dân tệ (4,4 triệu đồng) đến 3.000 nhân dân tệ (11 triệu đồng) mỗi chiếc. Ngoài ra còn có các chi phí phát sinh, bao gồm khám, chiếu chụp, gây mê, chăm sóc theo dõi, thuốc…