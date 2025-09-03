Bí đỏ là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, được nhiều gia đình ưa chuộng trong bữa ăn hàng ngày. Với hàm lượng beta-carotene, vitamin A, C, E dồi dào, bí đỏ giúp tăng cường miễn dịch, chống oxy hóa, duy trì làn da khỏe mạnh và hỗ trợ thị lực. Ngoài ra, bí đỏ chứa nhiều chất xơ, ít calo, phù hợp với chế độ ăn kiêng giảm cân, đồng thời giúp cải thiện nhu động ruột, giảm táo bón và hỗ trợ ổn định đường huyết.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo rằng bí đỏ không hoàn toàn "vô hại". Nếu ăn không đúng cách, loại thực phẩm này có thể gây gánh nặng lên thận, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc bệnh nhân có sẵn bệnh thận.

Dưới đây là 3 điều cấm kỵ khi ăn bí đỏ mà bất kỳ ai cũng cần lưu ý.

1. Ăn bí đỏ còn dư lượng thuốc trừ sâu

Bí đỏ thường được canh tác với thuốc bảo vệ thực vật để chống sâu bệnh. Dù có lớp vỏ dày, song một phần hóa chất vẫn có thể bám lại trên bề mặt. Nếu không được rửa sạch, gọt vỏ kỹ lưỡng, những độc tố này sẽ đi vào cơ thể và khiến thận phải làm việc nhiều hơn để thải lọc.

Theo các bác sĩ, việc ăn thực phẩm còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thời gian dài có thể gây tổn thương tế bào thận, thậm chí làm tăng nguy cơ suy thận mạn. Nên chọn bí đỏ hữu cơ, rửa sạch dưới vòi nước chảy và gọt bỏ lớp vỏ ngoài trước khi chế biến để giảm thiểu tối đa nguy cơ.

2. Ăn bí đỏ cùng lúc uống thuốc

Không nhiều người biết rằng bí đỏ giàu chất xơ và vitamin C, vốn có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ thuốc. Đặc biệt, khi dùng chung với thuốc sắt hoặc canxi, lượng chất xơ và vitamin C trong bí đỏ có thể làm giảm hiệu quả của thuốc. Ngoài ra, vì có tính lợi tiểu nhẹ, bí đỏ nếu ăn nhiều cùng với thuốc lợi tiểu sẽ khiến người bệnh đi tiểu nhiều lần, làm rối loạn điện giải và gây áp lực lớn hơn cho thận.

Để an toàn, người bệnh nên uống thuốc cách thời điểm ăn bí đỏ ít nhất 2 giờ. Điều này vừa đảm bảo thuốc phát huy hiệu quả tối đa, vừa tránh gánh nặng cho thận.

3. Ăn bí đỏ nảy mầm hoặc quá nhiều

Trong điều kiện bảo quản ẩm ướt, bí đỏ rất dễ nảy mầm. Khi đó, nó sản sinh ra alkaloid - chất có độc tính với gan và thận. Người có chức năng thận yếu, nếu ăn bí đỏ nảy mầm, có thể khiến tình trạng tổn thương thận trầm trọng hơn. Không chỉ vậy, hàm lượng dinh dưỡng trong bí đỏ nảy mầm cũng bị biến đổi, làm mất giá trị vốn có.

Ngoài ra, bí đỏ giàu chất xơ và đường tự nhiên. Ăn một lượng vừa phải sẽ có lợi, nhưng nếu lạm dụng quá nhiều dễ gây đầy bụng, khó tiêu và ảnh hưởng đến kiểm soát đường huyết.

Nguyên tắc "điều độ và đúng cách"

- Chọn bí đỏ tươi, tránh quả đã mọc mầm.

- Rửa sạch, gọt vỏ trước khi chế biến.

- Không ăn bí đỏ cùng lúc với thuốc bổ sung sắt, canxi hay thuốc lợi tiểu.

- Ăn với lượng vừa phải, kết hợp đa dạng thực phẩm khác.

