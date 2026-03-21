Hai vụ án, 4 sai phạm trăm tỷ: Shark Bình có thể phải đối diện với khung hình phạt nào?

Từ một doanh nhân công nghệ nổi tiếng trong giới startup, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, hiện vướng vòng lao lý với loạt sai phạm liên quan đến các vụ án tiền số và hoạt động tài chính

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Shark Bình bị đề nghị truy tố về hành vi rửa tiền trong vụ án liên quan Mr Pips, đồng thời đang bị tạm giam để điều tra trong vụ án tiền số liên quan dự án AntEx.

Trong hai vụ án này, ông bị cáo buộc với bốn tội danh gồm: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền.

Các sai phạm được cho là liên quan đến nhiều dự án trong hệ sinh thái NextTech như: AntEx, Vimo, Ngân Lượng và Nextland, với tổng số tiền bị xác định liên quan lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Với 4 tội danh trong 2 vụ án, Shark Bình có thể sẽ phải đối diện với mức án cao nhất là tù chung thân.

Lừa 117 tỷ đồng của 30.000 nhà đầu tư tiền số, trốn thuế gần 30 tỷ gây thiệt hại lớn và rửa tiền

Sai phạm đầu tiên liên quan đến dự án tiền số AntEx, được Shark Bình và cộng sự giới thiệu vào năm 2021 trong bối cảnh thị trường tiền điện tử bùng nổ. Dự án được quảng bá là hệ sinh thái blockchain do người Việt phát triển.

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Bình và 9 người khác có sai phạm trong dự án này khi phát hành 33,2 tỷ token AntEx cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về khoảng 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 117 tỷ đồng. Số tiền sau đó được rút khỏi ví của dự án và chuyển sang các ví cá nhân, quy đổi ra tiền Việt Nam rồi phân chia hoặc đưa vào các công ty trong hệ sinh thái NextTech.

Shark Bình bị cáo buộc với nhiều tội danh

Ngoài cáo buộc lừa đảo, Shark Bình còn liên quan đến sai phạm trong hoạt động của Công ty CP Công nghệ Vimo, đơn vị trung gian thanh toán. Theo cơ quan điều tra, do doanh thu lớn, ông đã chỉ đạo cộng sự che giấu một phần doanh thu và kê khai giảm doanh thu thực tế trong một số tháng của năm 2024, qua đó trốn thuế gần 30 tỷ đồng.

Một sai phạm khác được xác định trong hoạt động của Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland. Theo đó, Shark Bình đã chỉ đạo nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, đồng thời ghi giá trị giao dịch bất động sản trên hợp đồng thấp hơn thực tế nhằm giảm lợi nhuận và che giấu doanh thu. Hành vi này được xác định gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 44,8 tỷ đồng.

Sai phạm thứ tư liên quan đến hệ thống thanh toán Ngân Lượng trong hệ sinh thái NextTech. Cơ quan điều tra xác định cổng thanh toán này đã cho nhóm của Phó Đức Nam (Mr Pips) sử dụng để thực hiện các giao dịch nạp rút tiền liên quan đến các sàn forex.

Từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, khoảng 150 bị hại đã chuyển gần 214 tỷ đồng vào các ví thanh toán liên quan. Số tiền sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng rồi nạp vào các sàn forex.

Theo đánh giá của cơ quan công an, Shark Bình đã chỉ đạo nhân viên thống nhất với phía Mr Pips cách thức tạo dữ liệu giao dịch giả.

Những thông tin và lịch sử hoạt động của các ví điện tử giả sau đó được chuyển cho cơ quan điều tra, nhằm gây cản trở quá trình làm rõ dòng tiền của bị hại cũng như hoạt động của các ví Ngân Lượng thật trên sàn forex.

Khung hình phạt theo quy định pháp luật

Với các sai phạm bị cáo buộc, Shark Bình đang bị xem xét trách nhiệm hình sự theo nhiều điều khoản của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đối với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Điều 174 Bộ luật Hình sự quy định: “Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác…” thì tùy theo giá trị tài sản và tính chất, mức độ hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong đó, trường hợp chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên hoặc thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Ngoài ra, với hành vi trốn thuế, Điều 200 Bộ luật Hình sự quy định người có hành vi trốn thuế với số tiền lớn có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm, tùy theo số tiền trốn thuế và các tình tiết liên quan.

Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Điều 221 Bộ luật Hình sự quy định người phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Trường hợp phạm tội gây thiệt hại lớn hơn có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm và nếu gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng thì khung hình phạt cao nhất là từ 10 năm đến 20 năm tù.

Riêng đối với cáo buộc rửa tiền, Điều 324 Bộ luật Hình sự quy định người thực hiện hành vi hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm, trường hợp phạm tội có tổ chức hoặc với số tiền đặc biệt lớn có thể bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm, đồng thời có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Theo quy định tại Điều 55 Bộ luật Hình sự về tổng hợp hình phạt của nhiều tội, khi một bị cáo bị xét xử về nhiều tội danh trong cùng một vụ án, tòa án sẽ tổng hợp hình phạt của từng tội để quyết định hình phạt chung.

Trong trường hợp này, riêng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 đã có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân, do đó nếu các cáo buộc được chứng minh tại tòa, Shark Bình có thể phải đối diện mức án cao nhất là tù chung thân theo quy định của pháp luật.