Hai thương hiệu Việt bất ngờ lọt top wedding planner xuất sắc nhất thế giới, ngang hàng các "ông lớn" quốc tế

Ngày 12/8/2025, tạp chí TheWed chính thức công bố danh sách 24 wedding planner hàng đầu thế giới – những người biến lễ cưới thành một tác phẩm nghệ thuật sống động. Danh sách trải dài từ châu Âu, Mỹ đến châu Á và đặc biệt, Việt Nam góp mặt hai đại diện sáng giá: The F Lab và The Planners.

Một wedding planner giỏi không chỉ lo hậu cần, mà còn là người thổi hồn cho ngày trọng đại: kết nối ekip, biến ý tưởng thành hiện thực, cân bằng từng chi tiết để cặp đôi chỉ việc tận hưởng giây phút hạnh phúc.

Với xu hướng cá nhân hóa mạnh mẽ, planner hiện nay còn đóng vai trò "người kể chuyện" biến lễ cưới thành hành trình cảm xúc trọn vẹn.

Ảnh: Ivan Ladejo, Marcos Sanchez

Những cái tên định hình xu hướng cưới toàn cầu

Danh sách của TheWed quy tụ các tên tuổi lừng danh:

Cordero Atelier (Madrid, Tây Ban Nha) – từ 2008, nổi tiếng với những concept giàu tính nghệ thuật, từng hợp tác với Hermès, Zara, Givenchy.

Open The Door Events (Tây Ban Nha) – gắn kết thiên nhiên, âm nhạc và nghệ thuật, biến đám cưới thành trải nghiệm đa giác quan.

Gigi & Roses (Hy Lạp) – tinh tế, giàu cảm xúc, chỉ nhận số lượng lễ cưới giới hạn để chăm chút tỉ mỉ.

Bash Please (Mỹ) – hòa trộn tinh thần nghệ thuật, kiến trúc và sự thoải mái của California.

Feerique (Nga) – phá cách, sáng tạo, dẫn đầu xu hướng với các lễ cưới mang màu sắc điện ảnh.

Hai niềm tự hào của Việt Nam

The F Lab

Ra đời năm 2016, The F Lab nhanh chóng gây tiếng vang nhờ phong cách "hands-on" – trực tiếp hiện thực hóa những tầm nhìn lớn bằng sự tinh tế và không tạo áp lực cho khách hàng.

Đội ngũ luôn tìm cách "đặt cảm xúc lên trước", biến mỗi lễ cưới thành trải nghiệm bất ngờ và đáng nhớ cho cả cô dâu chú rể lẫn khách mời.

Ảnh: Ha Nguyen & De Rossa Studio, KT Marry

The Planners

Được biết đến như một tập thể planner hàng đầu Việt Nam, The Planners nổi bật ở khả năng dệt nên câu chuyện tình yêu qua từng chi tiết – từ ánh sáng, hoa tươi, âm nhạc cho tới lời dẫn chương trình.

Họ không chỉ tổ chức sự kiện, mà còn tạo nên ký ức, để cảm xúc của ngày trọng đại còn đọng lại lâu sau khi lễ cưới kết thúc.

Ảnh: KT Marry, Huk Studio

Dấu ấn đa sắc màu từ khắp thế giới

Bên cạnh hai đại diện Việt Nam, danh sách còn có:

Alice Wilkes Design (Anh) – biến mọi không gian, từ tiệc nhỏ tới lễ cưới hoàng gia, thành kiệt tác phối hợp hoàn hảo.

Place of LB (Úc) – mỗi đám cưới là một câu chuyện độc nhất.

House of Kirschner (Mexico) – đậm chất avant-garde, phá vỡ giới hạn truyền thống.

Serebro (Nga) – tinh tế, sáng tạo nhưng giàu tính kết nối.

Mille Papillons (Tây Ban Nha) – kết hợp văn hóa toàn cầu với sự cá nhân hóa.

LaFederica (Tây Ban Nha) – biến cảnh quan thiên nhiên thành tác phẩm nghệ thuật.

Ashley Smith Events (Mỹ) – hòa quyện thiên nhiên và kiến trúc trong phong cách editorial.

Khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ cưới quốc tế

Việc The F Lab và The Planners được vinh danh bên cạnh các tên tuổi đình đám quốc tế không chỉ là niềm tự hào của ngành cưới Việt Nam, mà còn chứng minh năng lực sáng tạo và đẳng cấp dịch vụ của Việt Nam hoàn toàn có thể sánh ngang với các chuẩn mực toàn cầu.

Hai thương hiệu này không chỉ phục vụ khách hàng trong nước, mà còn liên tục nhận được lời mời hợp tác từ các cặp đôi quốc tế, là minh chứng rõ rệt cho sức hút của "made in Vietnam" trong lĩnh vực wedding planning.

Danh sách "24 wedding planner xuất sắc nhất thế giới" của TheWed không đơn thuần là bảng xếp hạng, mà là bức tranh toàn cảnh về những con người đang định hình tương lai ngành cưới. Và trong bức tranh ấy, hai thương hiệu Việt đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ một lời khẳng định rằng, tình yêu và sự sáng tạo không có biên giới.